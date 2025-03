EASA entra in una nuova era di cooperazione con la German Military Aviation Authority

Il 20 marzo 2025, l’Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency (EASA), Florian Guillermet, e il Director of the German Military Aviation Authority (Luftahrtamt der Bundeswehr ‘LufABw’), Major General Jan Kuebart, hanno co-firmato a Colonia un bilateral agreement e un bilateral arrangement per migliorare la safety dell’European aviation system attraverso una cooperazione civile-militare rafforzata e pragmatica.

“Nell’attuale contesto geopolitico, la cooperazione civile-militare è fondamentale per accelerare lo sviluppo tecnologico nell’aviazione e gestire in modo efficiente la sicurezza di specifici military products durante tutto il loro ciclo di vita. EASA si impegna a supportare progetti militari ove appropriato e laddove siano stabilite chiare responsabilità per le organizzazioni coinvolte.

Il 2 dicembre 2024, LufABw è stata invitata a stipulare un accordo con EASA per quanto riguarda l’accesso alla European Central Question Bank (ECQB), a seguito della conclusione positiva di riunioni online, un audit in loco e un’ispezione di standardizzazione completa su flight crew licencing (FCL) and flight simulation training devices (FSTDs)”, afferma l’EASA.

“EASA e LufABw hanno inoltre firmato ieri un implementing arrangement al loro framework cooperation arrangement precedentemente firmato nel 2017, per: descrivere la gamma di responsabilità per ciascuna autorità; comprendere e riconoscere reciprocamente l’airworthiness environment e rivendicarne il merito per acquisire fiducia nei dati prodotti e inviati da ciascuna autorità; stabilire i principi di collaborazione dalla fase di progettazione dell’aeromobile fino alla sua operatività.

Questo implementing arrangement è concluso nel contesto del German H145 Military-Civil Derivative Helicopter Programme, basato sulle lezioni apprese da precedenti progetti di cooperazione civile-militare. L’accordo è il primo del suo genere, ma molti altri sono in fase di preparazione”, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)