SkyTeam lancia una nuova brand campaign: ‘The Priority is You’

SkyTeam lancia la sua nuova brand campaign: ‘The Priority is You’. La campagna è la prima creata in collaborazione con la sua agenzia creativa, DEPT®, e inaugura un posizionamento di branding rinnovato in vista del 25° anniversario dell’alleanza.

“Mentre SkyTeam festeggia 25 anni il 22 giugno 2025, la campagna offre una rivisitazione moderna dei suoi valori fondamentali. SkyTeam ha sempre dato priorità al cliente con la promessa ‘Caring More About You’. Ora, il suo brand manifesto, intitolato ‘The Priority is You’, riafferma questo impegno.

Guardando al futuro, la campagna posiziona SkyTeam come l’alleanza del futuro, concentrandosi sulla continua innovazione di soluzioni di viaggio ancora più intelligenti, integrate e responsabili. Evidenzia come la suite di prodotti e servizi di SkyTeam miri a fornire ai viaggiatori l’esperienza cliente più integrata e fluida di qualsiasi alleanza globale. Dai suoi legacy SkyPriority airport priority services al suo Loyalty Benefits Calculator tool lanciato di recente, ogni iniziativa è progettata per rendere il viaggio piacevole quanto la destinazione per i viaggiatori”, afferma SkyTeam.

“Siamo entusiasti di svelare il nuovo brand manifesto di SkyTeam, che riflette la nostra crescita e la nostra visione, segnando al contempo l’importante traguardo del nostro 25° anniversario. In collaborazione con l’agenzia globale DEPT®, abbiamo progettato una campagna aggiornata che condivide il significato di SkyTeam. Con un cenno ai nostri successi passati, evidenzia la direzione futura dell’alleanza. Continuiamo a concentrarci sull’innovazione nella fluidità, con il cliente sempre al centro di tutto ciò che facciamo”, afferma Evgenia Starkova, SkyTeam VP of Marketing & Sustainability.

“Abbiamo intrapreso un viaggio per scoprire cosa rappresenta SkyTeam come alleanza di compagnie aeree e per i viaggiatori stessi. Abbiamo capito subito che SkyTeam è la mano invisibile che rende il viaggio il più fluido possibile, così le persone possono vivere il momento mentre esplorano il mondo. Abbiamo portato quell’emozione nel nostro lavoro, rendendo il brand SkyTeam a prova di futuro per gli anni a venire”, afferma João Inácio, DEPT® Creative Director.

“La nuova campagna di SkyTeam è stata creata in collaborazione con i membri dell’alleanza e presenta ciascuna compagnia aerea. Oltre alla direzione creativa di DEPT®, Eyeforce è accreditata come agenzia di produzione dietro il manifesto. La campagna verrà eseguita a livello globale su punti di contatto del brand, tra cui in-flight entertainment systems, airport lounges media, digital platforms and social media channels”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)