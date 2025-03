Emirates e Tourism Western Australia rinnovano la loro partnership anche nel 2025

Anche per il 2025 continua la collaborazione tra Emirates e il governo dell’Australia Occidentale attraverso Tourism Western Australia.

“Una partnership che, sull’onda dei brillanti risultati già ottenuti, continua a incontrare il favore dei viaggiatori, alimentando la crescente passione per l’esplorazione delle meraviglie dell’Australia Occidentale e consolidando Emirates come vettore d’elezione per questa rotta da sogno.

L’Australia Occidentale è un vero e proprio scrigno di tesori naturali e città cosmopolite. Sta attirando sempre più visitatori da tutto il mondo, consolidando la sua reputazione di essere una delle destinazioni più ambite del continente. Queste gemme turistiche, così distanti eppure così vicine dal desiderio di essere scoperte, trovano in Emirates il loro ponte privilegiato. La compagnia aerea, grazie a un approccio mirato all’eccellenza e a una rete di rotte strategiche, facilita un interscambio turistico di grande rilievo tra i due Paesi.

L’Australia Occidentale si sta affermando sempre più come destinazione imperdibile dell’anno. Il merito va ad una serie di riconoscimenti internazionali, secondo i quali la regione: è tra le 25 migliori mete dell’anno secondo la BBC e tra le 52 destinazioni da visitare secondo il New York Times. Il suo fascino risiede in un mix tra: natura incontaminata, coste spettacolari, esperienze culturali aborigene autentiche e una fauna unica al mondo”, afferma Emirates.

“Il 2025 segna anche un importante riconoscimento per Perth, città nominata “Capitale della Creatività Italiana nel Mondo”. Il Consolato d’Italia celebra il titolo con il festival Italian Way, che tra marzo e luglio porterà in città oltre 15 eventi dedicati a cultura, innovazione e relazioni economiche tra Italia e Western Australia.

Guardando al futuro, il Western Australia continuerà a essere sotto i riflettori: nel 2026, Albany/Kinjarling, nella regione del Great Southern, ospiterà il primo Bicentenario della regione, con installazioni artistiche su larga scala firmate da Kari Kola, mentre nel 2027 Perth sarà tra le città protagoniste della Coppa del Mondo di Rugby, confermandosi meta di riferimento per il turismo internazionale e appassionati del settore.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)