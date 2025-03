L’Air Force assegna il contratto per la Next-Generation Air Dominance Fighter Platform

Il Department of the Air Force ha annunciato ieri l’assegnazione del contratto per l’Engineering and Manufacturing Development (EMD) della Next Generation Air Dominance (NGAD) Platform, segnando una pietra miliare importante. Il contratto, assegnato a Boeing, porterà allo sviluppo dell’F-47, il primo sixth-generation fighter aircraft al mondo.

“Sono entusiasta di annunciare che, su mia indicazione, l’United States Air Force sta andando avanti con il primo sixth-generation fighter jet al mondo”, ha affermato il Presidente Donald J. Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Niente al mondo gli si avvicina minimamente e sarà noto come F-47”.

“Questa decisione segue un processo di selezione delle fonti equo e approfondito condotto dall’Air Force, riaffermando la NGAD Platform come la soluzione più capace ed economica per mantenere la superiorità aerea. La decisione riflette l’impegno dell’Air Force nel fornire tecnologia all’avanguardia, ottimizzando al contempo gli investimenti dei contribuenti.

A maggio 2024 l’Air Force ha condotto una pausa strategica nel programma per assicurarsi di prendere la decisione giusta. Durante questo periodo, l’Air Force ha continuato a collaborare con l’industria per far maturare le tecnologie critiche e accelerare l’innovazione.

Come pietra angolare della NGAD Family of Systems, l’F-47 è progettato per integrare next-generation stealth, sensor fusion and long-range strike capabilities, per contrastare gli avversari in ambienti contesi. La sua adattabilità e il design modulare assicurano un’integrazione perfetta con le tecnologie emergenti, posizionandolo come piattaforma dominante per i decenni a venire”, afferma l’U.S. Air Force.

“Negli ultimi cinque anni, in una forte partnership tra l’Air Force e la Defense Advanced Research Projects Agency, gli X-planes hanno gettato le basi per l’F-47. Questi experimental aircraft hanno volato per centinaia di ore, migliorando stealth, range and autonomous systems , perfezionando al contempo i concetti operativi.

Sfruttando digital engineering techniques e una government-owned architecture, l’F-47 beneficia di una tempistica di sviluppo semplificata e accelerata rispetto ai precedenti fighter programs. Questi progressi consentono una rapida integrazione tecnologica, assicurando che l’F-47 rimanga adattabile e aggiornabile, per soddisfare i requisiti delle missioni future e contrastare le minacce emergenti.

L’assegnazione del contratto finanzia la engineering and manufacturing development phase, che include la maturazione, l’integrazione e il collaudo di tutti gli aspetti dell’F-47. Questa fase produrrà un piccolo numero di test aircraft per la valutazione. Il contratto include anche competitively priced options per low-rate initial production.

Le future decisioni di base e gli elementi aggiuntivi del programma saranno determinati nei prossimi anni, man mano che l’Air Force porterà l’F-47 verso l’impiego operativo”, conclude l’U.S. Air Force.

(Ufficio Stampa United States Air Force – Photo Credits: U.S. Air Force)

L’U.S. Air Force seleziona Boeing per la Next-Generation Air Dominance Fighter Platform

La U.S. Air Force ha annunciato che Boeing si è aggiudicata un contratto per progettare, costruire e consegnare il suo next-generation fighter aircraft.

“La Next-Generation Air Dominance (NGAD) Platform inaugurerà una nuova generazione di United States fighter jets che offre un salto in vanti nelle capacità in termini di range, survivability, lethality and adaptability. La NGAD Platform è il nodo centrale della NGAD Family of Systems“, afferma Boeing.

“Riconosciamo l’importanza di progettare, costruire e fornire una 6th-generation fighter capability per la United States Air Force. In preparazione di questa missione, abbiamo fatto l’investimento più significativo nella storia del nostro defense business e siamo pronti a fornire il NGAD aircraft più avanzato e innovativo necessario per supportare la missione”, ha affermato Steve Parker, interim president and chief executive officer, Boeing Defense, Space & Security.

“Per quasi un secolo, Boeing ha prodotto molti dei combat aircraft più avanzati per clienti militari in tutto il mondo, tra cui il P-51 Mustang, l’F-4 Phantom, l’F-15 Eagle, l’F/A-18 Hornet e l’EA-18G Growler, tra gli altri. La NGAD selection si basa sull’eredità dei fighter di Boeing e stabilisce un nuovo global standard for 6th generation capability.

Ulteriori informazioni sui technical and programmatic details della NGAD Platform rimangono classificate ai sensi delle United States national security and export laws”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)