News Brevi – 22.03.2025

BRITISH AIRWAYS: RIPRENDONO LE OPERAZIONI A LONDON HEATHROW, ANCHE SE SONO POSSIBILI RITARDI – British Airways informa: “Venerdì 21 marzo abbiamo dovuto affrontare notevoli difficoltà operative a causa di un’interruzione di corrente a London Heathrow Airport. Prevediamo che circa l’85% del nostro schedule di sabato 22 marzo a Heathrow opererà come previsto, ma ripristinare un’operazione delle nostre dimensioni è estremamente complesso, quindi i nostri clienti potrebbero riscontrare dei ritardi. Consigliamo ai clienti di recarsi in aeroporto normalmente, salvo diversa comunicazione. Se il tuo volo subirà interruzioni, ti contatteremo il prima possibile per comunicarti cosa devi fare. Tieni d’occhio lo stato del tuo volo su ba.com. Per offrire maggiore certezza ai nostri clienti, offriamo a coloro che hanno prenotato un volo da o per Heathrow questo fine settimana (dal 22 al 23 marzo inclusi) opzioni flessibili per riprenotare gratuitamente per una data successiva. Visitare ‘Manage My Booking’ per vedere le opzioni disponibili. Chiediamo gentilmente ai clienti di contattarci telefonicamente solo se devono partire a breve, per consentirci di aiutare i clienti interessati il più rapidamente possibile”.

IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE CON IL MINISTRO MIT AL CONVEGNO DI AGRIGENTO – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto, con il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, al convegno “Le Infrastrutture della Provincia di Agrigento e il Ponte sullo Stretto di Messina: La Sicilia Porta d’Europa nel Mediterraneo”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento e moderato dal giornalista Gianluca Semprini. Hanno partecipato ai saluti istituzionali anche il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento Achille Furioso, il Prefetto Vicario di Agrigento Elisa Vaccaro, il Dirigente delle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana Giuseppe Di Miceli, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il Presidente Fondazione Ordine Ingegneri di Agrigento Domenico Armenio, il Presidente Consiglio Ingegneri Domenico Angelo Perrini, il Presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia Fabio Corvo e l’AD Italferr Dario Lo Bosco. La tavola rotonda organizzata nell’ambito dell’evento ha ospitato gli interventi del Vice Direttore Centrale Enac Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Costantino Pandolfi e di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del settore”. “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha evidenziato come la Regione Siciliana, con oltre 20 milioni di passeggeri annui, esprima un’esigenza di ulteriore connessione aeroportuale e di mobilità aerea, ciò anche in ragione di un turismo in piena crescita ben fidelizzato nel periodo Covid. La policy Enac di un sistema aeroportuale integrato e policentrico, che connette i piccoli e i grandi aeroporti, contribuisce all’accessibilità, alla coesione nazionale e alla crescita economica dei territori, come ribadito nel PNA in fase di finalizzazione da parte del Governo. Agrigento potrebbe, così, essere una nuova utile opportunità anche se sarà necessario superare le resistenze di una burocrazia molto spesso interdittiva che contrasta l’esigenza del nostro Paese di dotarsi di nuove infrastrutture. Il Ministro MIT Matteo Salvini, nel ringraziare il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, ha condiviso la necessità di potenziare le infrastrutture della Regione Siciliana attraverso importanti investimenti. L’ipotesi di uno scalo ad Agrigento, al vaglio dei tecnici e prospettato nel PNA elaborato da Enac, troverà nel MIT pieno sostegno”, conclude l’Enac.

AIRBUS: RICERCA SCIENTIFICA IN ANTARTIDE CON L’H125 – Airbus informa: “Airbus fa luce sull’H125 e il suo contributo alle missioni di ricerca scientifica nell’Antartico. Sia per studiare e monitorare l’evoluzione dei ghiacciai o fornire supporto nel trasporto di team di ricerca, con la consegna di beni essenziali, l’H125 continua a dimostrare le sue alte prestazioni e agilità in icing conditions. Negli ultimi mesi del 2024, il territorio più meridionale del mondo ha ricevuto vari team di ricerca, uno dei quali è lo SWIDA-RINGS project, una aerial campaign. L’obiettivo di questi ricercatori era quello di mappare e studiare la maggior parte dei main outlet glaciers dell’Antartide, con l’obiettivo di fornire dati chiave per comprendere il mass balance della calotta del ghiaccio intorno al continente antartico, oltre a ottenere dati per correggere errori nei dati satellitari e nei modelli climatici. È qui che due elicotteri H125 diventano rilevanti per la ricerca. I voli programmati tra il 4 dicembre 2024 e il 17 gennaio 2025 non solo hanno raccolto aerial data, ma hanno anche trasportato passeggeri per prelevare campioni e effettuare misurazioni con gravimetri”. “Allo stesso tempo in cui questa missione è stata completata, l’operatore cileno DAP, proprietario dei due elicotteri H125, ha anche raggiunto una international aeronautical milestone circumnavigando per la prima volta il continente antartico con il loro aeromobile. Erano più di 8.000 miglia, di fronte a tutte le condizioni estreme tipiche di quella zona. DAP è posizionato come uno degli international leaders in Antarctic air operations dal Cile, garantendo così i più alti standard di sicurezza operativa per tutti coloro che visitano il continente. Gli elicotteri hanno visitato 12 diverse basi antartiche, fornendo supporto nella costruzione della ice runway, nonché altri aspetti logistici delle operazioni aeree”, prosegue Airbus. “Ci sono state 260 ore di volo. La missione ha richiesto molta pianificazione per mantenere l’aeromobile da remoto, rispettare i periodi di riposo dell’equipaggio e garantire la sicurezza operativa e tecnica, il tutto in un’area remota e sconosciuta con un clima complesso”, ha affermato l’executive director of DAP, Nicolás Pivcevic.

STATEMENT DI LOCKHEED MARTIN, 21 MARZO 2025 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin continua a lavorare per far progredire le tecnologie critiche per superare le minacce emergenti e fornire true 21st Century Security® solutions alle forze militari della nostra nazione. Ci impegniamo a far progredire lo stato dell’arte nell’air dominance per garantire che l’America abbia i sistemi più rivoluzionari per contrastare l’ambiente delle minacce in rapida evoluzione. Sebbene delusi da questo risultato, siamo fiduciosi di aver fornito una soluzione competitiva. Attenderemo ulteriori discussioni con l’ U.S. Air Force” (NdR: riguardo l’assegnazione del contratto per la Next-Generation Air Dominance Fighter Platform, leggi anche qui).

DASSAULT AVIATION PARTECIPA ALLA COURSE DU COEUR 2025 – Dassault Aviation informa: “La 38a edizione della Course du cœur si svolgerà dal 19 al 23 marzo 2025. Per il 24° anno consecutivo, Dassault Group sostiene ancora una volta la Trans-Forme association. Nel corso di 4 giorni e 4 notti, i team (e la carovana) percorreranno i 750 km tra Parigi e Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, attraverso vari running and cycling stages. Il team di quest’anno è composto da 16 corridori. Sono supportati da uno sponsor esterno, Elodie Brunot, aeronautical engineer and creator of aeronautical, space and military content, e da un internal sponsor, Laurent Bendavid, General Manager of Information Systems at Dassault Aviation. E’ una sfida sportiva, ma soprattutto una potente esperienza umana. La Course du cœur è in particolare uno dei principali eventi in Francia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul successo dei trapianti e sulla necessità della donazione di organi”.

LA FAA ANNUNCIA UN INIZIO PROMETTENTE PER L’AIR TRAFFIC CONTROLLER HIRING SUPERCHARGE – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) sta evidenziando i risultati iniziali dell’ultima air traffic controller hiring window. Sono stati tagliati cinque mesi dalla old hiring pipeline grazie agli sforzi dell’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy per dare una spinta alle assunzioni di air traffic controller. Da quando l’ultima finestra si è chiusa il 17 marzo, la FAA ha già qualificato e indirizzato più di 8.320 candidati all’esame attitudinale, noto come Air Traffic Skills Assessment (ATSA). Più di 190 candidati hanno già superato l’ATSA e sono passati al processo di assunzione”. “Sono entusiasta di vedere che i primi risultati dell’air traffic controller hiring supercharge sono stati così promettenti. Dando priorità a un processo basato sul merito, riducendo la burocrazia e aumentando gli stipendi iniziali, stiamo cercando i più brillanti in America, per contribuire a mantenere i nostri cieli sicuri a velocità record”, ha affermato l’Acting FAA Administrator, Chris Rocheleau. “Una volta approvati, i candidati che hanno ricevuto il punteggio più alto all’ATSA avranno la priorità per l’Academy press il Mike Monroney Aeronautical Center. Questa efficienza semplificata ha ridotto di mesi il vecchio processo, aiutando ad avere i migliori e più brillanti new air traffic controllers al lavoro molto più velocemente. La FAA ha aumentato lo stipendio iniziale per i tirocinanti dell’Academy del 30%. L’average certified professional controller guadagna oltre $160.000 all’anno. Una volta che i tirocinanti si saranno diplomati all’Academy, saranno assegnati a una delle 313 FAA facilities in tutto il paese, dove lavoreranno con experienced air traffic controllers per ottenere la certificazione”, conclude la FAA.