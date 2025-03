Airbus Canada introduce il SAF, sbloccando la 100% SAF capacity in tutti i delivery centres nel mondo

La prima sustainable aviation fuels (SAF) delivery ha avuto luogo di recente presso l’Airbus Canada A220 site, consentendo ai team di Mirabel di utilizzare SAF per production, customer acceptance and test flights.

“Ciò significa che tutti gli Airbus commercial aircraft assembly sites nel mondo stanno ora utilizzando sustainable aviation fuel (SAF) per le loro operazioni interne.

Nel corso del 2025, tutti gli Airbus commercial aircraft delivery centers nel mondo offriranno SAF ai clienti per i ferry flights. Solo quest’anno, nel 2025, si prevede che oltre 600.000 litri di SAF con 30% blend saranno utilizzati presso l’Airbus Mirabel site, con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 di circa 400 tonnellate”, afferma Airbus.

Benoît Schultz, CEO di Airbus Canada, ha affermato: “In media, il SAF può ridurre le emissioni di CO2 fino all’80% rispetto al tradizionale jet fuel. Questa sostanziale riduzione è fondamentale per il progresso del settore verso la decarbonizzazione entro il 2050. È una pietra miliare avere ora il nostro sito di Mirabel in Canada in grado di utilizzare SAF, come gli altri nostri Airbus sites. Ciò significa non solo che possiamo testare i nostri aeromobili A220 utilizzando SAF, ma saremo anche in grado di consegnarli ai nostri clienti con SAF”.

“Nel 2024, il 18% dell’Airbus global fuel mix per l’anno era SAF. Sono più di 16 milioni di litri di neat SAF. Parallelamente, il 75% dei nostri aeromobili in tutto il mondo è stato consegnato con SAF, a dimostrazione dell’importanza che i nostri clienti attribuiscono alla decarbonizzazione.

La gestione del SAF a Mirabel verrà effettuata utilizzando il mass balance principle. Una volta trasportato e consegnato ad Airbus Canada, il SAF viene miscelato con il conventional aviation fuel (CAF), noto anche come Jet-A1, nella fuel farm del sito di Mirabel. La diluizione di CAF e SAF nei fuel tanks è consentita tramite standard stabiliti e contabilità verificabile. Airbus Canada ha l’ambizione di fornire la SAF Proof of Sustainability (PoS) agli A220 customers che ricevono i loro aeromobili da Mirabel nel 2025. Il SAF è stato utilizzato negli aeromobili A220 consegnati dalla nostra A220 Mobile Final Assembly Line dal 2016″, prosegue Airbus.

“Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di SAF. Airbus punta a far sì che tutti i suoi aeromobili siano in grado di operare con 100% SAF entro il 2030.

Il sito Airbus di Mirabel comprende, tra gli altri, una pre-final assembly line (pre-FAL), due final assembly lines (FAL), un customer response centre (CRC), un flight and integration test centre (FITC) e un brand new delivery centre. Oltre 3.500 dipendenti Airbus lavorano in questa sede”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)