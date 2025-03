News Brevi – 24.03.2025

AERONAUTICA MILITARE: GIORNATA METEOROLOGICA MONDIALE, GIORNATA DEI GHIACCIAI E DELL’ACQUA AL CENTRO DI UNA CONFERENZA A MILANO – Il 21 marzo, presso il Teatro “Pime” di Milano, si è tenuta una conferenza dal titolo “Closing the early warning gap together” (Colmare insieme il divario dell’allerta precoce), che riprende esplicitamente il tema della Giornata Meteorologica Mondiale 2025. La conferenza è stata organizzata dall’Aeronautica Militare con lo scopo di celebrare, in un unico appuntamento, tre giornate mondiali molto importanti: la giornata mondiale dei ghiacciai, la giornata mondiale dell’acqua e appunto la giornata meteorologica mondiale, che cadono rispettivamente il 21, il 22 e il 23 marzo. Il 2025 è stato ufficialmente proclamato dall’UNESCO e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) anno internazionale per la salvaguardia dei ghiacciai, segnando una pietra miliare negli sforzi globali per proteggere queste essenziali torri d’acqua che forniscono acqua dolce a oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. La conferenza dell’Aeronautica Militare ha visto la partecipazione di esponenti delle Istituzioni, del mondo accademico, insieme a divulgatori scientifici, artisti ed esperti della Forza Armata, tra cui in particolare il Generale di Brigata Luca Baione, Rappresentante permanente d’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale. L’evento, promosso e organizzato dal Comando della Squadra Aerea/1^ Regione Aerea di Milano in collaborazione con l’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia, si colloca, tra l’altro, in un filone di appuntamenti promossi nella ricorrenza del centenario della presenza dell’Aeronautica Militare nella città di Milano, dove si è recentemente insediato il Comando della Squadra Aerea, il comando responsabile dell’addestramento e dell’approntamento delle forze aeree dell’Aeronautica Militare, unificandolo con il già presente Comando della 1^ Regione Aerea. Nel corso della conferenza si è evidenziato come affrontare le sfide del cambiamento climatico necessiti di una stretta collaborazione tra scienziati, ricercatori, istituzioni e divulgatori scientifici nell’ambito di una filiera in cui gli scienziati si occupano di fornire dati e modelli previsionali, elaborati successivamente dai ricercatori per sviluppare soluzioni innovative, conoscenze che debbono essere tradotte dalle istituzioni in politiche concrete, e per concludere questo processo virtuoso, i divulgatori hanno il compito di rendere l’informazione accessibile al pubblico. Il tema portante è stato la centralità del confronto, di un dialogo costante tra tutti gli attori coinvolti. Un approccio unitario, è stato sottolineato, che permetta di creare strategie efficaci per mitigare gli impatti climatici e costruire una società più resiliente e consapevole. In linea con il tema individuato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per la GMM 2025, ovvero la necessità di realizzare una capacità di allertamento adeguata a livello globale (Closing the early warning gap together) e in collaborazione con la comunità scientifica e accademica, l’Aeronautica Militare è in prima linea nel promuovere, in Italia e all’estero, la divulgazione di prodotti meteorologici basati su strumenti di rilevazione e di elaborazione allo stato dell’arte. Per ulteriori informazioni sulle attività del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare si invita a visitare il sito ufficiale www.meteoam.it – www.aeronautica.difesa.it (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: A ROMA IL PRIMO INCONTRO DEI PRESIDENTI E REFERENTI DEL COMANDO LOGISTICO – Nei giorni 17 e 18 marzo si è svolto il primo incontro dei Presidenti e Referenti degli Enti del Comando Logistico, presieduto dal Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, coadiuvato dal Presidente Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa (SGMT), 1° Luogotenente Roberto Carpentieri, finalizzato all’interscambio esperienziale e alla promozione comunicativa e formativa. L’evento, cui hanno preso parte 71 Presidenti e Referenti SGMT provenienti dai vari Enti del Comando Logistico, si è svolto alla presenza dei Comandanti e dei Gender Advisor delle 8 Articolazioni Intermedie del Comando Logistico e di illustri ospiti e relatori, quali il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Direttore della DIPMA, il Generale di Brigata Aerea Alberto Surace, Capo del 1° Reparto SMA ed il Generale di Brigata Aerea Roberto Del Vecchio, Capo del 3° Reparto SMA. Le attività hanno preso il via, presso la Sala Visconti di Palazzo Aeronautica, con l’indirizzo di benvenuto del Comandante Logistico, promotore dell’iniziativa definita “un’opportunità di apprendimento, confronto e riflessione orientata a rilevare i diversi interessi, bisogni e aspirazioni di uomini e donne del Comando Logistico volta a sostenere i Comandanti nell’adozione di una leadership adattiva” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’INCARICATO D’AFFARI DELL’AMBASCIATA U.S.A. IN VISITA AL PISQ E ALL’AEROPORTO DI DECIMOMANNU – Il 3 e 4 marzo l’incaricato d’affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, Shawn Crowley, accompagnato dall’addetto militare USA per gli affari Aeronautici e lo Spazio in Italia, Col. Robert Horton, ha visitato il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di Quirra” (PISQ), il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (RSSTA) di Decimomannu e l’International Flight Training School (IFTS). Nell’ambito della visita, la delegazione USA ha potuto prendere conoscenza diretta di quelle che sono le realtà e le capacità offerte dall’Aeronautica Militare in Sardegna, con particolare riferimento alle capacità attuali e future che la Forza Armata esprime attraverso l’Operational Training Infrastructure Program (OTI) al PISQ e l’IFTS dislocata presso l’Aeroporto di Decimomannu. Al PISQ, Crowley, accolto e accompagnato dal Comandante del Poligono e del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna (CAMRAS), Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, ha avuto modo di vedere i siti del Poligono di Terra e di Mare e le infrastrutture del Poligono. Particolare attenzione è stata prestata al moderno Punto di Comando e Controllo, con focus sulle capacità di Space Survaillance Tracking (SST) offerte dal Poligono attraverso dei sofisticati sensori appositamente installati, oltre ad una overview generale sulle potenzialità espresse dagli uomini e donne del PISQ a vantaggio delle attività di addestramento nel multidominio, agli sviluppi futuri nell’ambito dell’OTI e alle nuove capacità relative al dominio dello spazio. In tale contesto è stato anche in visita allo Space Propulsion Test Facility (SPTF) di AVIO ospitata all’interno del sedime del PISQ (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: A MILANO LA 52° EDIZIONE DELLA “STRAMILANO” – Il 23 marzo 2025 si è svolta nel capoluogo lombardo la 52^ edizione della “Stramilano” che si conferma come uno degli eventi podistici più amati e partecipati d’Italia. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse circa 60.000 partecipanti, di ogni età, hanno invaso le strade della città per condividere, con energia e passione un momento unico di sport e comunità. Per l’Aeronautica Militare, la partecipazione a questo evento, tra i più famosi d’Italia e d’Europa, ha assunto un significato speciale: ricorre, infatti, quest’anno il centenario della presenza della Forza Armata a Milano e la gara ha offerto la possibilità di consolidare il legame esistente con il capoluogo lombardo. “L’Aeronautica Militare partecipa con entusiasmo a questa importante iniziativa podistica perché i valori dello sport sono gli stessi che condivide la Forza Armata”, ha sottolineato il Generale di Brigata Luca Baione, Comandante del Reparto Supporto Territoriale del Comando Squadra Aerea – 1a Regione Aerea e continuando ha evidenziato come “l’evento di oggi è un modo per condividere un messaggio di vicinanza alla cittadinanza, dimostrando come le nostre attività sono sinergiche con quelle delle altre istituzioni, enti e realtà locali”. La Forza Armata ha dato il patrocinio all’evento e ha partecipato con una folta rappresentanza di militari del Comando Squadra Aerea – 1a Regione Aerea, che si sono uniti ai corridori nelle diverse competizioni sui 5, 10 e 21 km, testimoniando l’impegno quotidiano e i valori dello sport che da sempre caratterizzano la preparazione fisica e mentale del personale militare. Testimonial d’eccezione per la Forza Azzurra è stato l’atleta Av. Capo Alessandro Giacobazzi, campione italiano di maratona nel 2022, che con il suo tempo di 1h 05’52’’, si è classificato 3° tra gli atleti italiani guadagnando il 12° posto nella classifica generale. Al traguardo Giacobazzi ha sottolineato “sono molto contento del risultato ottenuto alla Stramilano e sono onorato di rappresentare l’Aeronautica Militare, che condivide con lo sport molti valori, come quelli della lealtà, disciplina e sacrificio”. Durante la settimana che ha preceduto la manifestazione sportiva, l’Aeronautica Militare è stata presente con stand informativi sia in Piazza Duomo e via Beltrami dove i cittadini hanno ricevuto informazioni sulle molteplici attività svolte dalla Forza Armata a favore della collettività. La giornata sportiva è stata allietata dalla Fanfara del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare che, insieme con quella dell’Esercito e dei Carabinieri, ha eseguito l’inno nazionale in piazza Duomo dando il via ufficiale alla gara. Successivamente la Fanfara ha suonato presso l’Arco della Pace, dove ha accolto gli atleti al termine della corsa, regalando un finale di festa indimenticabile. L’Aeronautica Militare, da sempre, riconosce lo sport come parte integrante della formazione del personale. La disciplina, la resistenza, la forza mentale e il lavoro di squadra sono gli stessi valori che guidano quotidianamente il personale in servizio, sia a terra che in volo. Partecipare alla Stramilano ha significato non solo celebrare un secolo di presenza a Milano, ma anche ribadire l’impegno dell’Aeronautica Militare a favore della collettività, con lo stesso spirito di dedizione che la contraddistingue (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MALAYSIA AIRLINES RITORNA A PARIGI – Malaysia Airlines segna il suo ritorno a Parigi con il volo inaugurale verso l’Aeroporto di Charles de Gaulle (CDG). Il volo MH22 è partito dall’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 1 alle 23:45 ora locale (MYT) del 22 marzo 2025 ed è arrivato a Parigi alle 6:40 ora locale (CET) del 23 marzo. Il collegamento rappresenta la 68ª destinazione di Malaysia Airlines e rafforza la posizione della compagnia come gateway verso l’Asia e oltre. Malaysia Airlines opererà quattro voli settimanali tra Kuala Lumpur e Parigi dal 22 al 27 marzo 2025, per poi passare a voli giornalieri a partire dal 29 marzo. Dersenish Aresandiran, Chief Commercial Officer di Airlines di MAG, ha dichiarato: “Il lancio del nostro servizio diretto verso Parigi segna una pietra miliare significativa per Malaysia Airlines mentre espandiamo la nostra presenza in Europa e ricolleghiamo la Malesia con una delle destinazioni più iconiche del mondo. Questa rotta non solo rafforza la nostra posizione come gateway verso l’Asia e oltre, ma riflette anche la crescente domanda di viaggi senza interruzioni tra la Malesia e la Francia. In previsione di questo ritorno, abbiamo lanciato la campagna ‘Time for Paris’ lo scorso anno, invitando i viaggiatori a riscoprire la magia della Città della Luce con l’ospitalità malese di Malaysia Airlines. Siamo entusiasti di dare vita a questo viaggio e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo per un’esperienza di viaggio davvero memorabile”. Come parte dell’impegno di Malaysia Airlines a migliorare la connettività globale, la sua partnership di lunga data con American Airlines espande ulteriormente le opzioni di viaggio per i passeggeri che volano verso e da Parigi e oltre. Con la ripresa di questa rotta, i passeggeri possono ora accedere a quattro ulteriori destinazioni negli Stati Uniti da Parigi via CDG, tra cui New York (JFK), Dallas (DFW), Miami (MIA) e Orlando (ORD), rafforzando il ruolo di Malaysia Airlines nel collegare l’Europa con l’Asia e oltre.

IBERIA RICEVE UN RICONOSCIMENTO COME MIGLIOR COMPAGNIA IN EUROPA E AMERICA – Iberia informa: “Iberia è stata premiata come la migliore compagnia aerea sulle rotte in Europa e America dalla rivista Agenttravel, specializzata in notizie per i professionisti del turismo. I Travelranking Awards vengono assegnati ai migliori fornitori di agenzie di viaggio e si basano sul parere di quasi mille professionisti del settore. I XXIX Travelranking Awards hanno riconosciuto Iberia come la migliore compagnia aerea, sia in Europa che in America. La persona incaricata di ritirare il premio è stato Antonio Linares, Direttore Vendite per Spagna e Portogallo. Sono stati premiati anche altri fornitori, come Disneyland Paris, come miglior parco a tema; Madrid, come città spagnola con la maggiore attrazione turistica; Costa Crociere, come compagnia di crociere più venduta”.

UNITED AIRLINES E CHASE ANNUNCIANO NUOVI VANTAGGI PER I TIRTOLARI DI CARTA UNITED MILEAGEPLUS – United informa: “Chase e United Airlines hanno presentato la nuova United Family of Cards di Chase, con nuovi e migliorati vantaggi pensati per rendere il volo con United ancora più gratificante, prezioso e personalizzato. Le United Cards hanno sempre offerto ai membri United MileagePlus modi per guadagnare sui viaggi e spendere e riscattare miglia ogni giorno, ma ora ogni carta offre un set distinto di vantaggi aggiuntivi pensati per soddisfare le esigenze di una varietà di stili di viaggio. Ascoltando il feedback dei clienti, le card’s rewards offerings sono pensate per migliorare il viaggio. Nuovi vantaggi e miglioramenti per ogni carta entrano in vigore oggi per i nuovi ed esistenti titolari di United MileagePlus Card”. “Avere una delle nostre carte significa vivere un’esperienza di viaggio migliore quando voli con United”, ha affermato Richard Nunn, CEO di MileagePlus®. “Abbiamo progettato queste carte per soddisfare una varietà di esigenze e stili di viaggio e, di conseguenza, la serie di vantaggi che le carte offrono ai clienti United è semplicemente impareggiabile. Il modo più semplice per sperimentare il meglio di ciò che MileagePlus® ha da offrire è avere una United Card”. “Il nostro portafoglio di carte recentemente migliorato è progettato per offrire un valore ineguagliabile e supportare i passeggeri United in ogni fase del loro viaggio”, ha affermato Chris Cracchiolo, President of Co-Brand Credit Cards at Chase.

EASYJET CELEBRA A MAGGIO IL 200° CORSO FEARLESS FLYER IN UK – easyJet informa: “easyJet ha annunciato che sono disponibili altri corsi Fearless Flyer da prenotare ora per aiutare gli aerofobi a prendere il volo con sicurezza nel 2025. Otto corsi si terranno dal 10 maggio 2025 al 23 giugno 2025, con experience flights che si svolgeranno in otto aeroporti del Regno Unito: Belfast, Birmingham, Bristol, Glasgow, Manchester, Londra Luton, Londra Gatwick e per la prima volta nella nuova base easyJet London Southend Airport, così i clienti possono scegliere una sede comoda per loro. Il corso Fearless Flyer di easyJet continua a essere uno dei programmi per aerofobia più convenienti nel Regno Unito. Dal 2012 il programma ha aiutato quasi 14.000 persone, con un tasso di successo superiore al 95%, e la compagnia aerea festeggerà con entusiasmo il suo 200° corso sabato 10 maggio 2025 con un experience flight in partenza dall’aeroporto di Londra Gatwick. Il corso offre rassicurazioni e tecniche vincenti da parte di piloti easyJet senior ed esperti di fobie per aiutare a combattere le preoccupazioni legate al volo e aiutare anche l’aerofobo più accanito a superare la propria paura di volare. I posti per i corsi sono disponibili su www.fearlessflyer.easyjet.com“. Mark Wein, direttore del corso Fearless Flyer di easyJet, ha affermato: “Come persona che in passato aveva paura di volare, capisco fin troppo bene quanto questa paura possa essere restrittiva, ma in realtà non è così difficile superarla. Spesso, la causa principale del problema è semplicemente la mancanza di conoscenza o la paura di attacchi di panico, motivo per cui il corso Fearless Flyer di easyJet ha così tanto successo. Siamo davvero entusiasti di aver raggiunto il nostro 200° corso ed è una testimonianza dei piloti easyJet e del team Fearless Flyer che si sono impegnati per rendere questo programma un successo. Incoraggio chiunque abbia dubbi sul volo a prenotare ora e cambiare la propria vita”.

AIR FRANCE-KLM GROUP PARTECIPA A TOP AFEP 2025 – Air France-KLM Group informa: “Il 15 marzo Air France-KLM ha preso parte alla settima edizione di Le Top, un evento organizzato da Afep (French Association of Private Companies) al Palais d’Iéna di Parigi. Questa iniziativa mira a rafforzare l’impegno delle grandi aziende per l’occupazione e lo sviluppo economico, generando oltre 1.600 incontri tra 50 dirigenti di grandi aziende e 300 PMI, medie imprese e startup. Per tutta la giornata, le discussioni hanno ruotato attorno ad argomenti chiave come strategia, innovazione, espansione internazionale, industrializzazione e altro ancora. Anne Brachet, Executive Vice President of Air France-KLM Engineering & Maintenance, ha rappresentato il Gruppo insieme ad altri importanti leader aziendali, sottolineando l’importanza del dialogo diretto per supportare gli attori economici di domani”. “Attraverso questi scambi diretti e concreti, Air France-KLM Group è molto orgoglioso di supportare le PMI e le medie imprese nel loro sviluppo strategico e nella loro crescita, favorendo un impatto positivo sull’economia locale e sullo sviluppo regionale”, ha affermato Anne Brachet. “Eventi come Top Afep sono una priorità per Air France-KLM Group. Con un contributo annuale di oltre 70 miliardi di euro alle economie francese e olandese e 820.000 posti di lavoro diretti e indiretti supportati, Air France-KLM è un motore chiave della crescita economica locale, nazionale ed europea. Il Gruppo è anche il più grande datore di lavoro privato nella regione dell’Île-de-France, il che lo rende una risorsa cruciale per la vitalità economica regionale. Oltre a Top Afep, gli Air France employer brand team hanno partecipato anche al Top Jeunes event del 14 marzo, un’iniziativa co-organizzata con il French Ministry of National Education. L’obiettivo: rafforzare i legami tra aziende e scuole per preparare meglio i giovani ai lavori del futuro. Attraverso la sua partecipazione attiva a Top Afep e Top Jeunes, Air France-KLM Group riafferma, anno dopo anno, il suo impegno per l’occupazione, lo sviluppo economico e l’innovazione, al fianco delle PMI e dei giovani talenti”, conclude Air France-KLM Group.

IBERIA LANCIA ‘PHotoESPAÑA PRO TALEBTO A BORDO’ – Iberia informa: “PHotoESPAÑA PRO Talento a Bordo è la nuova iniziativa di networking promossa da PHotoESPAÑA e Iberia che cerca di consolidarsi come spazio chiave per lo sviluppo professionale dei fotografi nel campo della fotografia contemporanea. Durante due giornate intense, il 12 e 13 giugno 2025, 30 fotografi selezionati avranno l’opportunità di presentare i propri progetti a esperti internazionali, stabilire connessioni strategiche e ricevere consigli da figure influenti del settore. Il programma offrirà otto incontri individuali con specialisti dell’arte e della fotografia, tra cui direttori di musei, curatori, editori, galleristi e collezionisti, in sessioni personalizzate che consentiranno un’analisi critica delle opere presentate. Inoltre, i partecipanti potranno assistere ad un dialogo con due professionisti spagnoli, che affronteranno il contesto istituzionale e le opportunità di collaborazione nell’attuale campo fotografico. Oltre alla formazione, PHotoESPAÑA PRO Talent on board cerca di essere un catalizzatore di opportunità. Iberia selezionerà uno dei 30 fotografi per sviluppare una serie fotografica che sarà esposta negli spazi urbani di Madrid, nell’ambito della Sezione Ufficiale di PHotoESPAÑA 2025. Questo progetto fa parte di Talento a bordo, un’iniziativa di Iberia il cui obiettivo è quello di connettere i talenti spagnoli, dentro e fuori i confini, in diverse discipline, accompagnandoli nei loro voli, aiutandoli a svilupparsi e a ritrovare se stessi, diffondendo i loro risultati, fornendo sostegno e connettendoli”.

EMIRATES DONA 107 ‘AIRCRAFTED KIDS BY EMIRATES’ SPECIAL EDITION BAGS IN LAHORE – Emirates informa: “L’istruzione è uno dei principali motori per lo sviluppo della società, gettando solide basi per l’emancipazione economica. Per supportare le iniziative del Pakistan per rendere l’istruzione accessibile ai suoi bambini, Emirates ha donato forniture essenziali e zaini artigianali in edizione limitata della sua collezione “Aircrafted by Emirates” a un’organizzazione senza scopo di lucro in Pakistan. Il Pakistan ha apportato importanti riforme al suo sistema educativo, migliorando costantemente le sue infrastrutture e risorse per offrire pari opportunità ai bambini in tutto il paese. Per supportare i loro sforzi nell’implementare l’accesso all’istruzione per i bambini nelle aree rurali, Emirates ha assistito gli studenti di SOS Children’s Villages donando 107 zaini pratici ed eleganti pieni di cancelleria, libri e prodotti per l’igiene. La ONG è stata selezionata con cura in quanto serve le comunità locali creando uno spazio stimolante per i giovani economicamente svantaggiati che vogliono continuare la loro istruzione. L’istituto ha una lunga tradizione di supporto ai giovani e un’attenzione particolare all’istruzione. L’iniziativa rafforza l’impegno della compagnia aerea nel “collegare le comunità” costruendo relazioni durature e apportando differenze significative nelle destinazioni che serve”. Mohammed Alhashmi, Vice President, Pakistan for Emirates, ha affermato: “Siamo lieti di collaborare con organizzazioni come SOS Village che condividono il nostro impegno nel promuovere l’UN Sustainable Development Goal No. 4 per garantire che ogni bambino abbia accesso a un’istruzione di qualità e abbia la possibilità di imparare, prosperare e liberare il proprio pieno potenziale. Con 17 filiali in tutto il Pakistan, SOS Children’s Villages ha un’ampia rete nel paese. Sono stati attentamente selezionati per il loro lavoro dedicato nel fornire ai bambini abbandonati o orfani una casa sicura e stabile dove poter proseguire la loro istruzione. La donazione delle Aircrafted KIDS bags realizzate con materiali riciclati e riempite con articoli essenziali di cancelleria, apprendimento e igiene fornirà ai bambini sicurezza e strumenti per rendere più facile il loro percorso di apprendimento quotidiano. Siamo orgogliosi di condividere le nostre borse riciclate perché questa iniziativa non solo promuove la sostenibilità, ma collega anche i bambini in Pakistan a un pezzo della nostra storia”. “Per garantire che la ONG ricevesse esattamente ciò di cui aveva bisogno per ogni singolo studente, SOS Children’s Villages ha selezionato con cura le borse specifiche di cui aveva bisogno dalla collezione “Aircrafted KIDS by Emirates”, tenendo conto dei bambini di tutte le età. Gli zaini sono stati poi realizzati a mano da Emirates Engineering internamente, con materiali riciclati dagli iconici aerei A380 e B777 della compagnia aerea che sono stati sottoposti a lavori di ristrutturazione. Oltre alle borse, Emirates ha fornito materiale scolastico e igienico come penne, matite, gomme, calcolatrici, quaderni, disinfettanti, saponi, dentifrici e altro ancora. La compagnia aerea ha anche acquistato libri che uniscono storie culturalmente ricche a opportunità di apprendimento interattive. Nell’ambito del programma Aircrafted, oltre 50.000 kg di materiali provenienti da 191 aerei destinati a essere sottoposti a programma di retrofit degli interni della compagnia aerea saranno recuperati e riutilizzati. Oltre alle donazioni effettuate in Pakistan, Emirates ha fornito borse a organizzazioni in Bangladesh e India, portando la donazione totale a 700 nella sola Asia dopo averne donate 1.239 in Africa nei mesi precedenti”, conclude Emirates.

EMIRATES POTENZIAL IL FLIGHT SCHEDULE IN OCCASIONE DELL’EID AL FITR – Emirates informa: “Emirates si sta preparando per un periodo di viaggio intenso per l’Eid Al Fitr, operando altri 17 voli verso destinazioni in Medio Oriente/GCC dal 26 marzo al 6 aprile. Quest’anno, si prevede che oltre 371.000 clienti voleranno con la compagnia aerea durante la pausa dell’Eid Al Fitr da tutta la regione, con voli aggiuntivi programmati per Jeddah, Kuwait, Dammam e Amman. Il programma di voli ampliato offre ai clienti che tornano a casa o sono interessati a esplorare nuove destinazioni maggiori opportunità di riunirsi, festeggiare con la famiglia e i propri cari o godersi fughe di piacere. Emirates aggiungerà sei voli da/per Amman e altri cinque voli tra Dammam e Dubai. La compagnia aerea aggiungerà altri quattro voli da Jeddah e il programma di volo della compagnia aerea dal Kuwait si estenderà ad altri due servizi. I servizi aggiuntivi offrono maggiore flessibilità per avventurarsi a Dubai, una popolare destinazione per l’Eid, e oltre, verso destinazioni popolari e mete turistiche in Thailandia come Bangkok e Phuket, il Regno Unito, mete turistiche negli Stati Uniti, in Sudafrica e per visitare familiari e amici a Mumbai, Karachi e Il Cairo, tra molte altre città. In linea con la sua tradizione e le tradizioni dell’Eid, Emirates servirà uno speciale menu Eid in tutte le classi di viaggio su voli selezionati da e per Dubai. I passeggeri che viaggiano durante l’Eid avranno anche accesso a un’ampia varietà di opzioni di intrattenimento su ice, con oltre 6.500 canali di contenuti on-demand e oltre 2.000 film internazionali, tra cui 80 film arabi”.

RAYTHEON RICEVE UN FOLLOW-ON CONTRACT DALL’U.S. ARMY PER ADVANCED ANALYSIS SOLUTIONS – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un follow-on contract dall’U.S. Army Futures Command, Futures and Concepts Center per continuare a utilizzare la sua Rapid Campaign Analysis and Demonstration Environment, o RCADE, modeling and simulation capability. Durante il contratto iniziale, Raytheon ha sviluppato large-scale theater scenarios per valutare i concetti di operazioni in multi-domain conflict. In questo sforzo successivo, Raytheon stabilirà un ambiente di sperimentazione continua con RCADE per consentire agli U.S. Army concept developers and Battle Labs di informare le decisioni di progettazione della forza strategica”. “Questo contratto dimostra la fiducia dell’esercito degli Stati Uniti nella nostra capacità di analizzare rapidamente le opzioni e adattare le soluzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione”, ha affermato Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. “In partnership, stiamo aiutando a fornire la prospettiva operativa per ottimizzare il processo decisionale attraverso approfondimenti di modellazione e simulazione basati sui dati”.

GE AEROSPACE E AIR CHARTER SAFETY FOUNDATION ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA PER INCREMENTARE L’AVIATION SAFETY – GE Aerospace sta unendo le forze per promuovere l’aviation safety con la Air Charter Safety Foundation (ACSF), un’organizzazione leader dedicata al miglioramento di safety and security in business and general aviation. Utilizzando l’ampia portata della ACSF, il GE Aerospace Software as a Service (SaaS) group promuoverà gli operational safety insights che le C-FOQA (Corporate Flight Operations Quality Assurance) and FlightPulse software solutions possono offrire ai membri per contribuire a migliorare l’aviation safety. Sfruttando queste soluzioni software, i membri della ACSF saranno in grado di identificare potenziali rischi per la sicurezza, ottimizzare le operazioni di volo e implementare le best practice in modo più efficace. ACSF, con una solida base di 360 organizzazioni associate, si impegna a promuovere una cultura della sicurezza attraverso la collaborazione e la partnership. La fondazione offre una piattaforma ai suoi membri per impegnarsi in iniziative di sicurezza, condividere le best practice e partecipare a eventi del settore. La missione di ACSF è quella di elevare gli standard di sicurezza in tutto il settore promuovendo trasparenza, responsabilità e miglioramento continuo. “Non troviamo motivo di gioia più grande nel nostro lavoro di quando scopriamo che il nostro lavoro alza l’asticella dell’aviation safety. Per questo motivo non potremmo essere più entusiasti di collaborare con l’Air Charter Safety Foundation per supportare la loro missione di migliorare l’aviation safety”, afferma Andrew Coleman, General Manager of GE Aerospace, Software as a Service. “Le nostre Flight Data Monitoring solutions sono all’avanguardia nella aviation safety technology e crediamo fermamente che i membri di ACSF trarranno grandi vantaggi sia dalle intuizioni che dall’efficienza che forniscono”. Bryan Burns, Presidente di ACSF, ha aggiunto: “Questa collaborazione con GE Aerospace rappresenta un significativo passo avanti nei nostri sforzi continui per promuovere safety and security nell’aviation industry. Offrendo ai nostri membri l’accesso alle soluzioni di sicurezza avanzate di GE Aerospace, stiamo fornendo loro preziosi FDM tools per migliorare le loro operazioni e mantenere i più elevati standard di sicurezza”.