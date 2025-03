IATA: il SAF Registry sarà gestito dalla Civil Aviation Decarbonization Organization

L’International Air Transport Association (IATA) ha istituito la Civil Aviation Decarbonization Organization (CADO) per gestire lo IATA-developed Sustainable Aviation Fuel (SAF) Registry quando verrà rilasciato.

“CADO darà una spinta all’imminente lancio dello IATA-developed SAF Registry. Il suo mandato è quello di gestire il SAF Registry come un’entità separata da IATA con un approccio aperto e globale che supporti l’esame necessario per creare fiducia tra tutte le parti interessate. Infatti, la porta è aperta a qualsiasi stakeholder nella SAF value chain, compresi i governi, per unirsi a CADO. Questo approccio inclusivo dovrebbe anche essere una forza per l’armonizzazione dei principi su cui operano tutti i SAF registries”, ha affermato Marie Owens Thomsen, Senior Vice President Sustainability ans Chief Economist, IATA.

“Il SAF Registry è un elemento fondamentale della market infrastructure, indispensabile per costruire un global, transparent and liquid global market for SAF. L’impegno del settore nel costruire il registro e stabilire CADO per gestirlo dovrebbe ispirare governi, produttori di combustibili fossili e investitori a impegnarsi nel SAF market con un vigore commisurato. L’aumento della produzione di SAF è l’obiettivo comune e la struttura che stiamo mettendo in atto con CADO è un passo importante per far progredire la decarbonizzazione”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

