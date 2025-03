Iberia incrementa la sua presenza in Perú, Cile e Repubblica Dominicana il prossimo inverno

Iberia informa: “Iberia ha appena pubblicato il suo programma di voli a lungo raggio per la prossima stagione invernale 2025-2026, in cui la connettività tra Europa e America Latina stabilirà ancora una volta cifre storiche, con oltre 355 voli settimanali verso l’America Latina e un totale di 2,4 milioni di posti in vendita, consolidando la sua leadership per un altro anno con la più grande offerta sul mercato. Cile, Perù e Repubblica Dominicana saranno le destinazioni in cui Iberia aumenterà maggiormente la sua presenza rispetto allo scorso inverno”.

“Nello specifico, Santiago del Cile avrà due frequenze in più rispetto al 2024, raggiungendo fino a 12 voli settimanali, che rappresentano più di 176.000 posti, il 20% in più rispetto all’anno precedente.

Lima passerà da 13 a 14 frequenze settimanali, cioè raddoppierà i voli giornalieri, permettendo a circa 1.360 persone di viaggiare ogni giorno tra la Spagna e il Perù.

Anche Santo Domingo avrà più voli rispetto allo scorso inverno, raggiungendo in alcuni mesi fino a 13 frequenze settimanali. In totale, durante tutta la stagione, Iberia metterà in vendita circa 142.000 posti.

Il resto dell’operazione che Iberia ha realizzato in America Latina nell’inverno 2024-2025 resta invariata, consolidando gli incrementi realizzati lo scorso anno. Così, Buenos Aires, Bogotá e Città del Messico continueranno ad avere tripli voli giornalieri in ciascuna direzione, ovvero 21 frequenze settimanali.

San Paolo avrà 14 frequenze settimanali – 2 giornaliere in ciascuna direzione – e Rio de Janeiro avrà fino a 5 frequenze settimanali.

Quito avrà 7 frequenze – 1 volo giornaliero – così come San José de Costa Rica, San Juan de Puerto Rico e Montevideo.

Caracas avrà cinque frequenze settimanali, mentre San Salvador e Guatemala avranno 4 frequenze settimanali.

Guayaquil, Panama e L’Avana, da parte loro, avranno 3 voli settimanali”, prosegue Iberia.

“Il nostro obiettivo non è solo continuare ad affermarci come compagnia aerea leader tra Europa e America Latina, ma offrire un programma di voli stabile e coerente che riafferma la fiducia che i clienti hanno in noi. Per la prossima stagione invernale abbiamo programmato aumenti di capacità che intendiamo consolidare per offrire maggiori opportunità di viaggio a coloro che ci scelgono per volare”, ha affermato María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Rete, Alleanze e Clienti.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)