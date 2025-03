Smartwings annuncia il nuovo volo diretto da Lamezia Terme a Praga

Smartwings, compagnia aerea ceca rappresentata in Italia da Spazio GSA, ha annunciato il lancio di un volo giornaliero tra Lamezia Terme e Praga per la stagione estiva 2025.

Il nuovo servizio rappresenta un importante passo avanti per la connettività internazionale della Calabria. “Siamo entusiasti di offrire un collegamento diretto tra Lamezia Terme e Praga, una delle città più affascinanti d’Europa. I passeggeri potranno beneficiare di tariffe vantaggiose e di un’esperienza di volo confortevole a bordo dei nostri moderni aeromobili”, ha dichiarato Michal Vana, Direttore Commerciale di Smartwings.

Anche SACAL, società di gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme, ha accolto con favore la novità. “Questo collegamento giornaliero rafforza la presenza della Calabria nel panorama dei voli internazionali e favorisce non solo il turismo, ma anche le relazioni culturali ed economiche con la Repubblica Ceca”, ha sottolineato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL SpA.

“Smartwings, con sede a Praga, opera da oltre 25 anni e nel 2024 ha trasportato più di 8,3 milioni di passeggeri. La compagnia ha già operato con successo voli charter tra Lamezia Terme e la capitale ceca, registrando una forte domanda che ha portato alla decisione di rendere la tratta operativa su base regolare.

A partire dal 30 maggio 2025, i voli giornalieri saranno operati con Airbus A220 e Boeing 737-800 da 189 posti. Gli orari varieranno durante la settimana, con partenze da Praga prevalentemente nella tarda mattinata e ritorni nel primo pomeriggio, ad eccezione di mercoledì e sabato, quando i voli saranno in fascia serale.

Oltre a questa nuova rotta, Smartwings rafforzerà ulteriormente i collegamenti tra la Calabria e la Repubblica Ceca con voli charter diretti da Lamezia Terme verso altre città ceche come Brno, Pardubice e Ostrava“, afferma il comunicato.

“Spazio, che da anni rappresenta Smartwings come Agente Generale in Italia, è entusiasta di promuovere questo nuovo collegamento giornaliero tra l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (SUF) e Praga. Questa rotta non solo favorirà il turismo tra Italia e Repubblica Ceca, ma contribuirà anche a rafforzare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi”, dichiara Francesco Sgambelluri, CEO di Spazio.

I biglietti per il nuovo collegamento tra Lamezia Terme e Praga sono già disponibili per la prenotazione sul sito ufficiale di Smartwings e tramite GDS.

