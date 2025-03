XEOS inaugura la CFM LEAP maintenance in Polonia

GE Aerospace ha annunciato oggi l’inaugurazione di XEOS, una state-of-the-art engine maintenance, repair and overhaul (MRO) facility in Sroda Slaska vicino a Wroclaw. Joint venture tra GE Aerospace e Lufthansa Technik, l’impianto è focalizzato su overhaul and repair dei motori CFM International LEAP, che equipaggiano i narrowbody aircraft più popolari di oggi. Questi includono i motori CFM LEAP-1A per la Airbus A320neo family e i motori CFM LEAP-1B per il Boeing 737 MAX.

“L’inaugurazione di questa struttura evidenzia l’impegno di GE Aerospace nel soddisfare la MRO ramp per i motori CFM LEAP e il nostro impegno nei confronti della Polonia”, ha affermato Alan Kelly, general manager of LEAP services at GE Aerospace. “Celebrando 30 anni in Polonia, GE Aerospace ha ora oltre 2.000 dipendenti in sei facilities, partnership con otto università locali e più di 1.000 fornitori locali. Siamo inoltre concentrati sullo sviluppo di una forza lavoro aerospaziale qualificata in Polonia, investendo anche in giovani talenti attraverso il nostro Next Engineers program a Varsavia”.

XEOS sta attualmente eseguendo LEAP-1B shop visits supportando anche LEAP-1A module work and engine testing. La struttura prevede di aggiungere LEAP-1B test cell capability nei prossimi mesi, aumentando al contempo la capacità di revisione e la capacità di riparazione.

“Due mesi fa, abbiamo annunciato con orgoglio che LOT Polish Airlines aveva selezionato Lufthansa Technik per la manutenzione dei suoi motori CFM LEAP-1B”, ha affermato Christian Seitler, Senior Director, New Engine Types at Lufthansa Technik, che è anche un CFM-licensed Premier MRO provider per LEAP-1A and LEAP-1B engines. “È appropriato che, tramite la nostra joint venture XEOS con GE Aerospace, abbiamo introdotto il primo LOT engine proprio qui in Polonia. Questa struttura all’avanguardia integra il nostro attuale LEAP engine shop ad Amburgo”.

Lufthansa Technik e LOT Polish Airlines hanno annunciato il loro CFM LEAP-1B MRO agreement a gennaio 2025 (leggi anche qui). La compagnia aerea nazionale polacca attualmente opera una flotta di 18 aeromobili Boeing 737 MAX 8, con altri 13 in ordine, per un totale di 62 motori CFM LEAP-1B, più pezzi di ricambio.

“Siamo lieti di vedere i nostri motori CFM LEAP-1B sottoposti a manutenzione dai nostri connazionali presso XEOS”, ha affermato Maciej Maciejewicz, Head of Powerplant at LOT Polish Airlines. “Questa struttura all’avanguardia e di recente adeguamento, abbinata a una forza lavoro altamente qualificata, presenta potenziali vantaggi significativi non solo per la nostra compagnia aerea, ma anche per il fiorente settore aerospaziale in Polonia”.

“XEOS è una struttura di 35.000 metri quadrati che comprende una engine prep hall per engine inspection, una main hall per engine and module assembly and disassembly, una modern clean-and-inspect line, un crescente set di repair stations, un hands-on engine training center e una advanced test cell. La struttura impiega le ultime best practice in termini di lean design and operation, basate sul GE Aerospace proprietary lean operating system, FLIGHT DECK“, afferma GE Aerospace.

“La forza lavoro di XEOS è composta da 250 persone e cresce man mano che sviluppiamo la nostra capacità”, ha affermato Robert Burton, managing director of XEOS. “Con i training engines on site, siamo in grado di assumerepersonale, formare e sviluppare rapidamente le capacità, per sviluppare una forza lavoro di talento qui nella regione di Breslavia”.

“La tecnologia GE Aerospace equipaggia LOT Polish Airlines da oltre 25 anni con i motori CFM56-3, CFM56-7B e LEAP-1B per i velivoli Boeing 737 Classic, 737 Next-Generation e 737 MAX, rispettivamente, nonché i motori CF34 per gli Embraer E-Jets.

GE Aerospace supporta con orgoglio anche la Polish Air Force con motori su diversi velivoli ed elicotteri. A gennaio GE Aerospace ha ricevuto un ordine per 210 motori T700 per equipaggiare 96 Boeing AH-64E Apache Guardian helicopters per le Polish Armed Forces“, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace – Photo Credits: GE Aerospace)