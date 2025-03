Dal 1° aprile 2025, Austrian Airlines adotta un approccio olistico alla comunicazione. “Ingrid Gogl (39) assumerà la direzione della nuova ‘Brand & Communication’ division, dove in futuro saranno raggruppati i temi riguardanti communication, marketing and brand management. Gogl si trasferisce ad Austrian Airlines da TGW Logistics, dove ha lavorato come Director Marketing, Communications & Brand dal 2023.

Ingrid Gogl ha esperienza internazionale in comunicazione e marketing, nonché nella gestione strategica del brand. Porta inoltre un’ampia gamma di esperienza con la sua competenza in vendite, sviluppo aziendale e trasformazione. La sua carriera include posizioni come Head of Digital & Brand presso ÖBB Holding, dove in seguito ha anche co-sviluppato e gestito la Communications Newsroom. Come Vice President Marketing & Communications presso Yunex Traffic a Monaco, ha supervisionato lo spin-off di Siemens ITS e la sua implementazione come brand indipendente”, afferma Austrian Airlines.

“Nel suo futuro ruolo, Ingrid Gogl si è posta l’obiettivo di dare al brand Austrian Airlines una nuova spinta insieme al suo team. La combinazione di branding, marketing and communication in un approccio a 360 gradi dovrebbe fornire la base ideale per questo. Nella nuova divisione Brand & Communication, Barbara Greul insieme al suo team continuerà a essere la persona di contatto per external and internal communication, mentre Aniela Sulej sarà responsabile di tutte le questioni di marketing e pubblicità. La posizione di Head of Brand Strategy & Design è attualmente pubblicizzata”, prosegue Austrian Airlines.

“Sono lieta che siamo stati in grado di reclutare Ingrid Gogl, una professionista della comunicazione con una vasta esperienza. Insieme al suo team, adotterà un approccio olistico al tema della comunicazione, sia nei confronti dei media, dei dipendenti, dei clienti o di altri stakeholder. Con una comunicazione integrata a 360 gradi, rafforzeremo ulteriormente il brand Austrian Airlines, anche in vista del 70° anniversario della nostra compagnia nel 2027, quando Austrian Airlines vorrà presentarsi nella forma migliore”, afferma l’Austrian Airlines CEO, Annette Mann.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)