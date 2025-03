Iberia annuncia tre nuove destinazioni per la prossima stagione invernale

Iberia amplierà la sua rete di destinazioni nella prossima stagione invernale, aggiungendo tre nuove rotte a lungo raggio.

La prima di queste sarà Orlando, Stati Uniti, che partirà il 26 ottobre con quattro voli settimanali operati da aeromobili A330, con una capacità di 254 passeggeri. Pertanto, durante la stagione invernale, la compagnia aerea offrirà più di 46.000 posti.

Orlando è una delle principali destinazioni turistiche degli Stati Uniti e funge da porta d’accesso alla Florida centrale, che vanta parchi a tema di fama mondiale.

“Siamo davvero lieti di annunciare l’apertura di queste tre nuove rotte la prossima stagione invernale. Grazie al nostro rapporto con Disney Destinations, crediamo che Orlando possa diventare la destinazione principale per la prossima stagione natalizia”, ha affermato María Jesús López Solás, Director of Sales, Customers, Network Development and Alliances at Iberia.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Iberia a MCO e al suo nuovo servizio non-stop da Madrid”, ha affermato Kevin J. Thibault, CEO della Greater Orlando Aviation Authority, che gestisce l’Orlando International Airport. “Questa partnership tra Iberia e MCO è stata a lungo in divenire e riflette il nostro impegno a promuovere ulteriormente i collegamenti globali. Grazie al nostro capace team di sviluppo e al team esperto di Iberia per aver contribuito a rafforzare i legami culturali ed economici tra queste due destinazioni popolari.’

Tuttavia, la grande scommessa di Iberia per la prossima stagione sarà il Brasile, dove lancerà due nuove destinazioni, oltre a San Paolo e Rio de Janeiro, dove attualmente offre rispettivamente 14 e 5 frequenze settimanali.

Il 13 dicembre 2025 la compagnia aerea lancerà voli per Recife, con tre frequenze settimanali, che aumenteranno a cinque a partire da febbraio. Il 19 gennaio 2026, Iberia lancerà voli per Fortaleza, inizialmente con tre frequenze settimanali, che aumenteranno a quattro a partire da febbraio.

Entrambe le destinazioni saranno servite da aeromobili A321XLR, il modello più recente sul mercato, che Iberia ha lanciato a livello globale a novembre 2024. Questi aeromobili a fusoliera stretta hanno un’autonomia fino a 7.500 chilometri nella configurazione di Iberia. È anche uno degli aerei più efficienti sul mercato, con un risparmio di carburante di oltre il 40% rispetto ai modelli wide-body. L‘A321XLR mantiene gli elevati standard di comfort caratteristici di altri aerei a lungo raggio nella flotta di Iberia, come l’A350. È dotato della nuova cabina Airspace e ha due classi, Business ed Economy, con un totale di 182 posti.

“Riteniamo che il Brasile abbia un grande potenziale, oltre alle principali città che già serviamo. Con l’aggiunta dei nuovi A321XLR, possiamo esplorare nuove rotte attraverso l’Atlantico, valutarne l’accettazione e adattare gradualmente l’offerta alla domanda”, ha affermato López Solás.

In totale, durante la stagione invernale 2025-2026, Iberia volerà verso quattro destinazioni in Brasile: Rio de Janeiro, San Paolo, Recife e Fortaleza, e offrirà circa 284.000 posti tra la Spagna e questa regione.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)