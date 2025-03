Japan Airlines ordina 17 ulteriori Boeing 737 MAX

Boeing e Japan Airlines (JAL) hanno finalizzato un ordine per 17 737-8, per sfruttare la fuel efficiency e la flessibilità del 737 MAX. La compagnia aerea mira a lanciare i nuovi 737 MAX sulla sua robusta rete domestica. Questo segna il secondo ordine di JAL per il 737-8 e quasi raddoppia il suo 737 MAX backlog a 38 ordini fermi.

“Il 737 è stato la spina dorsale della nostra single-aisle fleet per quasi 50 anni e siamo onorati di continuare la sua eredità come parte della nostra futura flotta”, ha affermato Mitsuko Totturi, presidente di Japan Airlines. “Siamo entusiasti di aggiungere altri 737-8 per offrire un viaggio sicuro ai nostri preziosi clienti, con un’esperienza di volo sofisticata”.

“JAL trarrà beneficio dalle capacità leader del mercato del 737-8, che riduce l’uso di carburante e le emissioni di carbonio del 15% rispetto ai Next-Generation 737-800 che la compagnia aerea sta sostituendo. La commonality in tutta la famiglia 737 consente a JAL di integrare perfettamente il 737-8 nella sua flotta esistente”, afferma Boeing.

“Apprezziamo la nostra partnership di vecchia data con Japan Airlines e siamo onorati dalla loro decisione di raddoppiare il 737 MAX per il programma di modernizzazione della flotta della compagnia aerea”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Selezionando il 737-8, Japan Airlines otterrà efficienze operative ed economiche, posizionandoli per il successo negli anni a venire”.

“Con il 737-8, JAL debutterà con il Boeing Sky Interior, offrendo ai passeggeri un’esperienza di cabina elevata con illuminazione a LED avanzata, finestrini più grandi e spaziosi overhead bins.

Come cliente Boeing di lunga data, JAL attualmente opera aeromobili 767, 777 e Next-Generation 737-800, ed è stata tra le prime compagnie aeree a operare il 787 Dreamliner. Con un mix di oltre 50 787-8 e 787-9 già operativi, JAL ha recentemente ordinato 10 altri 787-9 per soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali.

La filiale della compagnia aerea, Zipair Tokyo, ha recentemente annunciato l’intenzione di aumentare la capacità sulla sua rete internazionale integrando 10 787-9, precedentemente operati da JAL nella sua flotta. Boeing Global Services è stata selezionata per fornire nose-to-tail interior modifications su questi aerei”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)