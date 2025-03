Technology Transfer Project tra Lockheed Martin e Pilatus per il PC-21

In base ai termini di un offset project, Pilatus e Lockheed Martin collaboreranno per avionics and training functionality per il suo advanced next-generation pilot training system. Ciò consentirà a Pilatus di fornire una pilot training solution su misura ai clienti che utilizzano l’F-35 e altri fifth-generation frontline aircraft.

“Nel 2022 la Svizzera ha finalizzato un accordo per l’acquisto dell’F-35A. L’F-35 è uno state-of-the-art fifth-generation military jet prodotto da Lockheed Martin, con sede negli Stati Uniti. L’acquisto dell’F-35A da parte del governo svizzero è legato all’impegno di Lockheed Martin di implementare offset projects in Svizzera pari al 60% del valore del contratto. Questi progetti avvantaggiano vari settori dell’industria svizzera, tra cui l’aerospaziale.

In base all’offset agreement, Lockheed Martin fornirà dati e supporto a Pilatus per sviluppare un advanced next-generation pilot training system, che offrirà una soluzione di addestramento su misura per fifth-generation operators e, più specificamente, per le F-35 nations”, afferma Pilatus Aircraft.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha sottolineato: “Siamo lieti di avere il supporto di armasuisse e Lockheed Martin. Questo trasferimento di tecnologia è una situazione vantaggiosa per tutte e tre le parti e per la Svizzera. Grazie a questa cooperazione, possiamo continuare a fornire ai nostri clienti il training system più avanzato al mondo”.

J.R. McDonald, Vice President of F-35 Business Development, Lockheed Martin, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con la Svizzera sul programma F-35A e di sviluppare questa importante pilot training capability con Pilatus”.

Urs Loher, director of the Federal Office for Defence Procurement (armasuisse), ha sottolineato: “Questa cooperazione industriale contribuisce in modo significativo al rafforzamento della nostra security-relevant technology and industry base. Promuove l’innovazione sostenibile, lo sviluppo tecnologico e la competitività dell’industria svizzera, che avvantaggia direttamente la sicurezza nazionale”.

“L’offset project ha ricevuto la pre-approvazione di armasuisse all’inizio del 2024 e gli accordi, incluso lo statement of work, tra Lockheed Martin e Pilatus sono stati conclusi durante l’estate scorsa.

Data la crescente pressione operativa sulle forze aeree in tutto il mondo, il PC-21 offre una piattaforma conveniente, altamente efficiente e sostenibile per l’addestramento dei piloti militari. Gli equipaggiamenti e le caratteristiche all’avanguardia del PC-21 sono progettate per soddisfare i severi requisiti di addestramento del futuro. L’innovativo design del training system garantisce che il PC-21 turboprop trainer fornisca un addestramento avanzato che copre un’ampia gamma di tipi di missione precedentemente riservati esclusivamente ai jet trainers

La system integration è al centro della filosofia della PC-21 cockpit philosophy. Grazie a un powerful embedded training system e a display e control systems configurati per essere in linea con quelli dell’ultima generazione di military jet aircraft, gli student pilots acquisiscono familiarità con un realistic frontline cockpit environment fin dalle prime fasi dell’addestramento, il che consente loro di effettuare una transizione efficiente verso i frontline aircraft”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)