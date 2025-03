Leonardo è premium partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Leonardo e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno annunciato la firma di un accordo di partnership strategica che si inserisce nel quadro dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

“La collaborazione, resa possibile grazie alla sinergia con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, segna un passo fondamentale per promuovere il coordinamento efficace degli operatori sul campo nel corso del grande evento sportivo che si svolgerà in Italia nel 2026. Leonardo dispiegherà infatti un sistema per le comunicazioni mission critical, multi-tecnologia e multi-utente.

Presenti alla firma dell’accordo il Presidente di Leonardo, l’Ambasciatore Stefano Pontecorvo, l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e il CEO, Andrea Varnier.

Le soluzioni innovative messe a disposizione da Leonardo – forte della propria leadership tecnologica ed esperienza pluriennale maturata nelle comunicazioni sicure per i grandi eventi – contribuiranno a garantire un’esperienza unica per tutti i partecipanti ai Giochi.

L’evento sportivo si svolgerà secondo un modello diffuso che, per la prima volta, coinvolgerà un vasto territorio: 22.000 km², due regioni, Lombardia e Veneto, due province autonome, Trento e Bolzano, e due città, Milano e Cortina d’Ampezzo”, afferma Leonardo.

“Grazie alla partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026, Leonardo sostiene un progetto che rafforza a livello internazionale l’immagine del Paese, promuovendo i valori universali dello sport”, dichiara Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. “Siamo orgogliosi di portare il nostro know how e la nostra esperienza per soddisfare, attraverso tecnologie e specifiche competenze, le esigenze di sicurezza di un evento di rilevanza globale”.

“Siamo entusiasti di accogliere Leonardo tra i Premium Partner di Milano Cortina 2026”, ha dichiarato il CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier. “Leonardo rappresenta un’eccellenza italiana riconosciuta a livello globale, con una leadership consolidata nel campo della sicurezza e dell’innovazione tecnologica. Questa partnership ha un valore strategico: grazie alle soluzioni avanzate messe in campo, potremo garantire un’esperienza sicura e all’altezza delle aspettative internazionali durante i Giochi Olimpici e Paralimpici italiani”.

“Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). Con 53mila dipendenti nel mondo, opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli Elicotteri, Elettronica, Velivoli, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali del settore come Eurofighter, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, e si avvale anche di società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (72,3%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (29,6%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2023 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 17,9 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 39,5 miliardi di euro e ricavi consolidati per 15,3 miliardi di euro. Inclusa anche nell’indice MIB ESG, l’azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)