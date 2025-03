Airbus avvia uno studio sulle non-CO2 aircraft emissions con partner aerospaziali canadesi

Airbus e le principali organizzazioni accademiche e di ricerca aerospaziali canadesi hanno avviato un progetto per misurare le non-CO2 emissions da diversi jet fuel, tra cui il sustainable aviation fuel al 100% (SAF).

Il progetto, denominato Contrail Research Yielding STimulating Advanced RQL Learning (CRYSTAL) include una campagna di test a terra e in volo presso il sito Airbus di Mirabel in Canada, la sede centrale del programma A220. Il progetto CRYSTAL mira a misurare le emissions on-wing (ground testing) e le in-flight emissions and contrails a varie altitudini (flight testing) utilizzando l’A220 flight test aircraft.

Sia i test a terra che quelli in volo saranno effettuati con Jet A-1 e 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) per studiare gli effetti sulle emissioni e sulle proprietà delle contrails, nonché gli impatti climatici associati. I dati generati saranno utilizzati dalla comunità scientifica per migliorare i modelli delle scie di condensazione e identificare la tecnologia dei motori e i carburanti che potrebbero ridurre al minimo l’impatto climatico delle contrails.

I test a terra sono previsti per il terzo trimestre del 2025 e i test in volo per il 2027. YMX International Aerocity a Mirabel airport, gestito da ADM (Aéroports de Montréal), sosterrà questa collaborazione. Il progetto CRYSTAL sarà uno dei progetti chiave di Espace Aero, il primo official Quebec aerospace innovation zone project di quest’anno.

Il progetto include competenze di attori canadesi chiave come Polytechnique Montréal, École de technologie supérieure (ÉTS) e FSM Management Group. Airbus e i suoi partner stanno discutendo con programmi governativi, tra cui l’Initiative for Sustainable Aviation Technology (INSAT) e il Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec (CRIAQ), per supportare il progetto. Questa collaborazione dimostra la volontà di Airbus e dell’industria aerospaziale globale e locale di unire le forze per comprendere meglio le emissioni dell’aviazione, in modo che possano essere affrontate nel modo più efficace in futuro.

Mélanie Lussier, President of Aéro Montréal, ha affermato: “Espace Aéro è orgogliosa di vedere un importante progetto prendere forma con CRYSTAL, guidato dalla leadership di Airbus e dai suoi partner. Questa iniziativa collaborativa, guidata da CRIAQ e INSAT, riflette perfettamente l’impegno della nostra zona di innovazione per la decarbonizzazione e mostra come l’ingegno e l’innovazione del Québec stiano contribuendo a plasmare l’aviazione sostenibile di domani”.

Martin Massé, Vice-President, Public Affairs, Communication and Sustainability, ADM, ha affermato: “ADM Aéroports de Montréal è orgogliosa di essere coinvolta in questo visionario progetto di ricerca. In quanto hub aeronautico e zona di innovazione di livello mondiale, il sito YMX era il luogo perfetto per essere in prima linea in questa iniziativa, che alla fine consentirà al nostro settore di compiere il passo successivo verso la decarbonizzazione delle sue attività”.

Catherine Guillemart, Head of Public Affairs and Sustainability, Canada, Airbus, ha affermato: “Siamo lieti di collaborare con partner di livello mondiale in Canada, poiché ci impegniamo a supportare gli sforzi del settore dell’aviazione nella ricerca sulle non-CO2 emissions. Aumentare i dati scientifici per comprendere ulteriormente la formazione di emissioni diverse dalla CO2 rimane fondamentale affinché il settore ne comprenda gli effetti”.

CRYSTAL è un’iniziativa simile ai progetti VOLCAN ed ECLIF3 precedentemente realizzati da Airbus in Europa, rispettivamente con aeromobili delle famiglie A320neo e A350.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)