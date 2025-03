Presentata oggi la nuova rotta Roma Fiumicino – Lublino di Aeroitalia

Si è svolto oggi alle ore 9:20, presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, l’evento ufficiale di presentazione della nuova rotta Roma – Lublino operata da Aeroitalia.

“L’apertura della nuova tratta aerea rappresenta un risultato tangibile delle intese raggiunte nel quadro del Memorandum di Collaborazione siglato tra la Regione Lazio e il Voivodato di Lublino. Questo importante accordo, volto a rafforzare i legami economici, culturali e istituzionali tra le due Regioni, si traduce oggi in un concreto passo avanti verso una maggiore connettività e sviluppo reciproco.

L’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori del settore e giornalisti, si è aperto con il benvenuto del Dott. Federico Scriboni, Direttore Aviation Business Development di ADR, seguito da Ryszard Schnepf, Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia.

A seguire, sono intervenuti, il Dott. Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer (CCO) di Aeroitalia gli interventi, l’On. Alessandro Palombi, componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il Cons. Flavio Cera, Presidente della I Commissione del Consiglio Regionale del Lazio. Le conclusioni sono state affidate a Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio.

L’incontro si è concluso con un rinfresco, seguito dal tradizionale taglio del nastro”, afferma il comunicato.

“L’apertura della nuova rotta tra Roma e Lublino rappresenta un passo importante nel nostro impegno per ampliare le destinazioni europee. Lublino è una meta che attrae sempre più visitatori per la sua ricchezza culturale e storica, mentre questo collegamento offre nuove opportunità per i viaggiatori polacchi interessati a visitare Roma e il Lazio, soprattutto in occasione di eventi significativi come il Giubileo. Il nostro obiettivo è offrire un servizio che favorisca la scoperta turistica, garantendo al contempo comfort e praticità per i passeggeri”, ha dichiarato Massimo Di Perna, CCO di Aeroitalia.

“L’introduzione di questo nuovo volo di Aeroitalia consentirà di collegare per la prima volta Roma a Lublino, una destinazione tutta da scoprire e ricca di storia, arte e cultura”, ha dichiarato Federico Scriboni, Direttore Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Questo sviluppo contribuirà ad ampliare ulteriormente la nostra offerta di connettività verso la Polonia, uno dei mercati europei chiave per Roma che nel corso degli ultimi 5 anni ha visto il flusso di passeggeri raddoppiarsi, superando la soglia storica di 1,3 milioni di passeggeri nel 2024 e segnando una crescita superiore al 50% rispetto al precedente record del 2023”.

“Il primo volo della nuova tratta si è tenuto sabato 22 marzo 2025, ottenendo un riscontro positivo da parte dei passeggeri.

La rotta Roma – Lublino sarà operata con due frequenze settimanali, il martedì mattina e il sabato nel primo pomeriggio, con una capacità totale di circa 11.718 posti fino alla fine della summer season”, conclude Aeroitalia.

(Ufficio Stampa Aeroitalia – Photo Credits: Aeroitalia – Aeroporti di Roma)