PACIFIC, un nuovo progetto europeo guidato da Airbus, promuoverà la ricerca su contrail mitigation and non-CO2 impacts

Airbus, all’interno di un consorzio di 10 partner provenienti da quattro paesi europei, ha lanciato PACIFIC, un progetto per studiare l’impatto delle non-CO2 emissions su Local Air Quality and Climate, con particolare attenzione alle contrails. Studi recenti suggeriscono che l’uso di sustainable aviation fuel (SAF) potrebbe ridurre sia le particelle di fuliggine che i cristalli di ghiaccio delle scie di condensazione. Tuttavia, sono necessarie ulteriori informazioni sulla composizione del carburante e sulla sua elaborazione nel motore per comprendere meglio gli effetti e i benefici dei SAF.

PACIFIC (Particle emissions, Air Quality and Climate Impact related to Fuel Composition and Engine Cycle) cerca di colmare il divario nella comprensione delle non-CO2 emissions dell’aviazione testando una gamma senza precedenti di carburanti in condizioni controllate. Il progetto garantirà la coerenza nei parametri di combustione e la somiglianza dell’hardware dai lab-scale experiments presso il German Aerospace Center (DLR) ai full aircraft engine tests presso Airbus a Tolosa.

La ricerca si concentrerà sulla comprensione di come si forma la fuliggine durante la combustione del carburante, utilizzando strumenti di previsione migliorati per anticipare meglio la sua presenza nelle emissioni del motore. Analizzerà inoltre la quantità di particelle fini rilasciate a diversi livelli di potenza del motore, perfezionando i metodi per stimare il loro impatto dai test a terra alle condizioni di volo reali. Un altro aspetto chiave è la valutazione di come queste particelle contribuiscano alla formazione di cristalli di ghiaccio, un fattore importante nello sviluppo delle contrails, utilizzando tecniche di misurazione avanzate. Infine, il progetto valuterà gli effetti climatici più ampi di queste emissioni esaminando come diverse composizioni del carburante e impostazioni del motore influenzano la formazione e le proprietà delle contrails e il loro impatto sul riscaldamento globale.

Consolidando queste intuizioni, PACIFIC contribuirà a un solido cost-benefit assessment di varie fuel options, fornendo input cruciali per potenziali future normative relative al carburante. Il progetto contribuirà in definitiva a definire nuove specifiche del carburante volte a ridurre l’impatto dell’aviazione sul clima e sulla qualità dell’aria, rafforzando al contempo la leadership dell’Europa nell’aeronautica sostenibile.

Sabine Klauke, Chief Technology Officer di Airbus, afferma: “Affrontare le non-CO2 emissions dell’aviazione è fondamentale nel nostro percorso verso un volo realmente sostenibile. Attraverso approcci collaborativi basati sulla scienza e tecnologie innovative, ci impegniamo a ridurre al minimo questi effetti mantenendo al contempo l’efficienza operativa. Il progetto PACIFIC quantificherà e misurerà le non-CO2 emissions emesse da varie SAF compositions. Utilizzando un innovativo processo di sperimentazione a terra, saremo in grado di replicare le condizioni senza ritardi e ripeterle se necessario. Attendiamo con ansia i risultati di questo progetto pluriennale”.

