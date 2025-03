Airbus consegna i primi due H145M a Cipro

Airbus ha consegnato i primi due dei sei elicotteri H145M alla Repubblica di Cipro, mentre le restanti consegne seguiranno più avanti quest’anno. Gli elicotteri saranno utilizzati dalla Guardia nazionale della Repubblica di Cipro.

“Con la guerra ibrida destinata a svolgere un ruolo sempre più importante nei conflitti futuri, gli eserciti cercheranno elicotteri versatili in grado di svolgere una varietà di funzioni fondamentali”, ha affermato Olivier Michalon, Executive Vice President for Global Business of Airbus Helicopters. “In questo contesto, la scelta dell’H145M è particolarmente astuta e la Repubblica di Cipro si unisce a un vasto gruppo di eserciti europei che utilizzano l’H145M multiruolo per un’ampia gamma di missioni, tra cui training, special operations, troop transport and light attack. Siamo orgogliosi di consegnare i primi due alla Repubblica di Cipro. Non vediamo l’ora di vederli presto in funzione nella regione del Mediterraneo”.

“Dotato dell’Airbus HForce weapons system, l’H145M può essere utilizzato come light attack helicopter. La gamma di armi include cannoni, razzi e missili. In combinazione con crewed-uncrewed teaming capabilities, che ne consentono l’integrazione nel networked combat, la sua larghezza di banda lo rende l’elicottero più performante della sua categoria.

L’H145M è un elicottero militare multiruolo che offre un’ampia gamma di capacità di missione. In pochi minuti, l’elicottero può essere riconfigurato da un light attack role con axial ballistic and guided weapons e uno state-of-the-art self-protection system in una special operations version con fast rappelling equipment. I pacchetti di missione completi includono hoisting and external cargo capabilities”, afferma Airbus.

“L’H145M è la versione militare del collaudato light twin-engine H145 helicopter. La flotta globale della famiglia H145 ha accumulato più di otto milioni di ore di volo. È utilizzato dalle forze armate e di polizia in tutto il mondo per le missioni più impegnative. La Bundeswehr tedesca opera già 24 elicotteri H145 per operazioni delle forze speciali e missioni di ricerca e soccorso. L’esercito statunitense impiega quasi 500 elicotteri della famiglia H145 con il nome di UH-72 Lakota, che hanno totalizzato oltre 1,5 milioni di ore di volo. Gli operatori militari della famiglia H145 sono Ungheria, Serbia, Lussemburgo, Thailandia, Ecuador e Honduras. Gli ordini recenti includono la Germania per un massimo di 82, il Belgio per 17, il Brunei per sei e l’Irlanda per quattro velivoli.

Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l‘H145M è dotato di full authority digital engine control (FADEC). Inoltre, l’elicottero è dotato della suite avionica digitale Helionix che, insieme all’innovativo flight data management, include un high-performance 4-axis autopilot, riducendo il carico di lavoro del pilota durante le missioni. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145M l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, conclude Airbus.

