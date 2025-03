Korean Air finalizza l’ordine storico per i widebody Boeing

Boeing e Korean Air hanno finalizzato un ordine storico per un massimo di 50 aerei widebody, tra cui 20 777-9, 20 787-10 e opzioni per altri 10 787 Dreamliner. “Questo ordine segna il più grande accordo della compagnia aerea con Boeing e svolgerà un ruolo importante nel continuare a integrare le operazioni con Asiana Airlines.

L’accordo, annunciato come impegno al Farnborough International Airshow del 2024, sarà aggiunto al Boeing Commercial Airplanes Orders and Deliveries website”, afferma Boeing.

“Per oltre 50 anni, Korean Air e Boeing hanno costruito una relazione basata sulla fiducia e sulla crescita reciproca. Oggi, rafforziamo ulteriormente la nostra relazione storica con questo ordine storico”, ha affermato Walter Cho, chairman and CEO of Korean Air and Hanjin Group. “Non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio con Boeing come nostro partner di fiducia in innovazione ed eccellenza”.

“Korean Air si sta trasformando in una delle compagnie aeree più grandi al mondo per capacità, dopo la fusione con Asiana Airlines avvenuta lo scorso anno. Il vettore ha recentemente svelato il suo nuovo brand e la livrea di un 787-10 come primo passo per operare sotto un’unica entità. Come parte di questi sforzi, la compagnia sta rinnovando la sua flotta con nuovi jet widebody a basso consumo di carburante per aggiungere capacità alla sua rete globale”, prosegue Boeing.

“Questo ordine record è il culmine della nostra partnership di oltre 50 anni con Korean Air e dimostra la forza della famiglia widebody leader di mercato di Boeing”, ha affermato Dan Schull, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Northeast Asia. “La combinazione di efficienza economica e autonomia del 777X e del 787 Dreamliner posizionerà Korean Air per una crescita continua e un successo a lungo termine”.

Korean Air sceglie i motori GE Aerospace per equipaggiare i nuovi 787-10 e 777-9

GE Aerospace ha annunciato oggi che, in seguito all’accordo di Korean Air per l’acquisto di 20 Boeing 777-9 e fino a 30 787-10, la compagnia aerea ha ordinato motori GEnx e GE9X per i suoi nuovi aeromobili.

“Siamo grati al team di Korean Air per aver riposto nuovamente la sua fiducia in noi”, ha affermato Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “L’ordine di oggi rappresenta il prossimo capitolo della nostra partnership di lunga data con Korean Air e ribadisce il nostro impegno a supportare il successo dell’aggiornamento e dell’espansione della loro flotta”.

“L’ordine include anche un service agreement per coprire la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GE9X. Con questo ordine, Korean Air diventa il primo GE9X customer in Corea del Sud“, afferma GE Aerospace.

“GE Aerospace fornisce la tecnologia avanzata che alimenta il nostro impegno per l’eccellenza”, ha affermato Walter Cho, Chairman and CEO of Korean Air and Hanjin Group. “La nostra partnership è essenziale per la visione di Korean Air di diventare la compagnia aerea più amata al mondo”.

“Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 62 milioni di ore di volo. È il fastest-selling, high-thrust engine di GE Aerospace fino ad oggi, con oltre 3.600 motori attualmente in servizio e in backlog, comprese le unità di ricambio. Oggi, il motore GEnx equipaggia due terzi di tutti i 787 attualmente operativi.

Il motore GE9X è il motore per aeromobili commerciali più potente al mondo e il motore più efficiente nei consumi della sua categoria. Disponibile solo sulla famiglia Boeing 777X di aeromobili 777-9 e 777-8, il GE9X offre uno specific fuel consumption migliore del 10% rispetto al suo predecessore, il GE90-115B, con emissioni che sono una generazione avanti rispetto a qualsiasi motore concorrente.

Come tutti i motori commerciali GE Aerospace, sia i motori GEnx che GE9X sono certificati per operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends.

Korean Air opera un’ampia flotta di aeromobili alimentati da GE Aerospace e CFM, che include motori GE90-110B/115B, LEAP-1B e CFM56-7B. Oltre alla engine technology, Korean Air utilizza il GE Aerospace industry-leading Flight Data Monitoring system, Safety Insight, per migliorare i suoi protocolli di sicurezza e l’efficacia operativa attraverso analisi avanzate, automazione ed elaborazione ad alta velocità di big data”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa Boeing – GE Aerospace – Photo Credits: Boeing)