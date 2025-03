Austrian Airlines conclude l’anno fiscale 2024 in modo solido

Austrian Airlines è riuscita a ottenere un solido risultato annuale nonostante il difficile contesto dell’anno precedente. “L’adjusted EBIT della compagnia aerea è stato significativamente positivo, a 76 milioni di euro nel 2024. Tuttavia, questo risultato è stato inferiore del 40% rispetto al risultato record del 2023. Ciò ha comportato un EBIT margin del 3,1%, in calo rispetto al 5,4% del 2023.

Il calo si basa principalmente su due effetti una tantum. Le riunioni operative, i giorni di sciopero e la conseguente esitazione nelle prenotazioni nel contesto del conflitto contrattuale collettivo durato mesi con il personale di volo hanno comportato una perdita di circa 35 milioni di euro. Inoltre, il conflitto in Medio Oriente, che ha portato la compagnia aerea rosso-bianco-rosso a sospendere numerosi voli verso il Medio Oriente per diversi mesi, ha avuto un impatto significativo sui risultati, con una perdita di circa 40 milioni di euro”, afferma Austrian Airlines.

“Nel 2024, i ricavi annuali di Austrian Airlines sono aumentati da 2,346 miliardi di euro nell’anno precedente a 2,457 miliardi di euro (+5%). I total earnings sono stati pari a 2,542 miliardi di euro, ovvero il 6% in più, mentre le spese totali sono state pari a 2,467 miliardi di euro, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Al 31 dicembre 2024, Austrian Airlines impiegava 6.105 dipendenti.

L’introduzione di due nuovi aeromobili a lungo raggio Boeing 787-9 “Dreamliner” ha portato a un aumento della produzione della compagnia aerea. Il load factor nel 2024 è stato dell’81,3%, leggermente inferiore a quello del 2023 di -0,6 punti percentuali. Il 98,9% del programma di volo di Austrian Airlines è stato effettuato regolarmente nell’anno precedente”, prosegue Austrian Airlines.

“Siamo rimasti notevolmente al di sotto delle nostre aspettative per l’intero anno, nonostante una maggiore produzione, per effetti una tantum nella prima metà. È ancora più gratificante che la nostra performance sia tornata in carreggiata per tutta la seconda metà dell’anno”, spiega l’Austrian Airlines CEO, Annette Mann. “Tuttavia, le sfide economiche nella nostra sede rimangono enormi. Oltre alla distorsione della concorrenza a favore delle compagnie aeree non europee, ora sembra che l’inflazione stia aumentando significativamente al di sopra della media UE, il che ci metterà ancora più sotto pressione in quella che è già la seconda aviation location più costosa in Europa. Entrambe le questioni esemplificano l’enorme necessità di azione da parte del futuro governo federale per mantenere e sviluppare ulteriormente un hub di viaggio aereo sano a lungo termine a Vienna”.

“I passeggeri di Austrian Airlines possono aspettarsi diverse nuove destinazioni top nel portfolio per il 2025. La destinazione finlandese di Ivalo è già stata offerta di recente nel programma di voli invernali dall’inizio di gennaio. In estate saranno aggiunte altre quattro destinazioni: la città scozzese di Edimburgo, le Lofoten norvegesi, l’isola turistica tedesca di Sylt e Burgas, la quarta città più grande della Bulgaria. In totale, Austrian Airlines offrirà ai suoi ospiti voli verso oltre 120 destinazioni nel 2025.

Oltre ad ampliare l’offerta, l’attenzione è chiaramente rivolta allo sviluppo ulteriore dell’esperienza di volo. A tal fine, Austrian Airlines ha messo insieme un pacchetto di investimenti completo per i prossimi tre anni per presentarsi nella migliore forma per i suoi passeggeri entro il 70° anniversario della compagnia aerea nel 2027. La modernizzazione della flotta a lungo raggio è già iniziata. Nell’ambito dell’espansione a sud dell’aeroporto internazionale di Vienna, sono attualmente in fase di creazione 5.000 metri quadrati di spazio lounge moderno, che aprirà nel 2027. Inoltre, è in fase di sviluppo un nuovo concetto culinario completo, in base alle esigenze dei clienti. Ogni anno vengono inoltre investiti milioni nell’ulteriore sviluppo dei processi digitali per ottimizzare costantemente l’app e il sito Web già pluripremiati per i nostri clienti e per aggiungere nuovi servizi”, continua Austrian Airlines.

Anche la puntualità sarà un obiettivo speciale per la compagnia aerea quest’anno. “Sebbene l’anno scorso abbiamo perso alcune posizioni nella classifica delle compagnie aeree più puntuali in Europa a causa delle debolezze nelle prestazioni del controllo del traffico aereo dell’Europa centrale, siamo comunque riusciti a rientrare nella top 10 nonostante tutte le sfide, e persino a raggiungere posizioni di vertice in singoli mesi. Il nostro obiettivo per quest’anno è chiaro: vogliamo raggiungere di nuovo un piazzamento di vertice tra le tre compagnie aeree più puntuali”, spiega il COO di Austrian Airlines, Francesco Sciortino.

“Pur effettuando tutti gli investimenti importanti e necessari per migliorare l’esperienza di volo per i suoi passeggeri, rimane fondamentale per Austrian Airlines tenere d’occhio i costi. L’obiettivo a medio termine per Austrian Airlines rimane un EBIT margin dell’8%”, conclude Austrian Airlines.

“Austrian Airlines è la compagnia di bandiera dell’Austria. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di mantenere questo status e raggiungere un risultato migliore nel triple-digit million range nel 2025”, sottolinea il CEO di Austrian Airlines, Annette Mann.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)