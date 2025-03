Bombardier Defense annuncia l’ordine di due Challenger 650 destinati a ISR missions in Australia

Bombardier Defense annuncia che Principle Finance, un rinomato fornitore di customised operating lease per aeromobili in Australia, ha acquisito due velivoli Bombardier Challenger 650 destinati a missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) in Australia. La consegna di entrambi gli aeromobili è prevista per il 2026.

“Questo acquisto rappresenta una pietra miliare importante per Bombardier Defense, aumentando la nostra presenza in Australia e nella regione Asia-Pacifico. I nostri aeromobili sono la piattaforma scelta non solo per la loro portata e le prestazioni, ma anche per l’ampia accessibilità dei nostri servizi e dell’ecosistema di supporto nel paese”, afferma Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales & Bombardier Defense. “Questo rappresenta un vantaggio innegabile e flessibilità per gli operatori”.

“Siamo entusiasti di integrare il Bombardier Challenger 650 nella nostra flotta, sfruttando le sue eccezionali prestazioni e l’affidabilità, che svolgeranno un ruolo cruciale nelle nostre future operazioni. Questa piattaforma ci consente di migliorare la nostra portata e la nostra efficacia di sorveglianza, assicurandoci di rimanere all’avanguardia nel panorama della difesa in rapida evoluzione”, afferma Harrison Langrell, Managing Director of Principle Finance.

“Gli aeromobili Challenger 650 di Bombardier sono apprezzati per le loro eccezionali short-field performance e la comprovata affidabilità nella mid-sized jet category. L’aeromobile configurato per l’uso come business jet può raggiungere un’autonomia fino a 11 ore, con una dispatch reliability superiore al 99,9% e un range di 4.000 nm (7.408 km). Gli aerei Challenger 650 sono anche considerati una scelta ideale per le missioni ISR, volando più in alto, più velocemente e più lontano rispetto alle legacy airborne platforms, assicurando la copertura di territori estesi e offrendo prestazioni paragonabili ai large maritime patrol aircraft a frazioni dei loro costi di acquisto e operativi. Questo aereo offre la giusta flessibilità per completare missioni in ambienti difficili, con una optimal payload capacity per attrezzature specifiche per la missione, un vantaggio strategico per lo sviluppo di soluzioni di nuova generazione”, afferma Bombardier.

“L’impronta australiana di Bombardier ha registrato un notevole aumento negli ultimi anni. L’azienda ha recentemente annunciato una nuova Line Maintenance Station (LMS) a Perth, portando la presenza totale di LMS in tutto il mondo a 10. L’ecosistema di servizi e supporto nel paese è iniziato con l’apertura del Melbourne Service Center nel 2022, consentendo all’azienda di servire meglio la flotta esistente nella regione. Nel maggio 2024 Bombardier Defense ha aperto il suo primo ufficio internazionale ad Adelaide, Australia, per fornire un livello di servizio migliorato ai suoi special mission customers in questo importante mercato dell’Asia-Pacifico.

I team di Bombardier Defense hanno anche la capacità di incorporare modifiche su misura per le esigenze dei clienti, con capacità di certificazione complete nell’intero spettro di operazioni civili, militari e ibride. Bombardier porta decenni di esperienza di lavoro con special mission operators e mission systems integrators, per adattare la sua piattaforma collaudata per operazioni critiche in tutto il mondo”, conclude Bombardier.

