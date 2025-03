Embraer presenterà un portafoglio di soluzioni innovative a LAAD Defence & Security 2025

Embraer presenterà il suo portafoglio di velivoli e soluzioni per la difesa al LAAD Defence & Security 2025, la più grande e importante fiera della difesa in America Latina. L’evento, giunto alla sua 15a edizione, si terrà al Riocentro di Rio de Janeiro, dal 1° al 4 aprile.

“Siamo onorati di partecipare a LAAD 2025 per promuovere il nostro portafoglio all’avanguardia e le nostre soluzioni complete per air, land, sea, space and cyber, nonché per rafforzare le relazioni con i nostri clienti e partner in tutto il mondo”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, la Portuguese Air Force nel 2023 e, più di recente, l’Hungarian Air Force nel 2024, il KC-390 Millennium multi-mission military aircraft ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta globale di aerei KC-390 Millennium presenta mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nel suo segmento.

Questo aereo rivoluzionario è stato selezionato da 10 Forze aeree in tutto il mondo, tra cui molti membri della NATO. Più di recente, Svezia e Slovacchia hanno selezionato l’Embraer KC-390 Millennium come loro nuovo tactical transport aircraft. Ad oggi, il KC-390 è stato ordinato da Brasile, Portogallo, Ungheria, Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e da un cliente non divulgato”, afferma Embraer.

“Con oltre 290 ordini da 20 Forze aeree e più di 580.000 ore di volo, di cui 60.000 in combattimento, l’A-29 Super Tucano è il leader mondiale nella sua categoria. Questo aereo avanzato offre un’efficienza operativa eccezionale e un’ampia gamma di missioni come close air support, air patrol, special operations, air interdiction, JTAC, forward air controller (FAC), air and tactical coordinator (TAC), Armed ISR, border surveillance, reconnaissance, air escort, basic, operational and advanced training, transition to air superiority fighters, JTAC/LIFT and FAC training.

Nel 2024 Embraer ha annunciato nuove vendite del Super Tucano alla Portuguese Air Force (A-29N), la NATO version dell’aereo, nonché alla Uruguayan Air Force, alla Paraguayan Air Force e ad altri due clienti non divulgati.

Atech, Visiona Tecnologia Espacial e Águas Azuis, che fanno parte del portafoglio di soluzioni Embraer Defense & Security, saranno anch’esse rappresentate all’evento”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)