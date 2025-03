Emirates celebra 25 anni di voli per Sydney. Dopo aver lanciato il suo servizio per Sydney nel marzo 2000 con quattro voli settimanali via Singapore, la compagnia aerea offre ora tre voli giornalieri diretti da e per Dubai e oltre, collegando gli australiani con oltre 140 destinazioni in tutto il mondo.

“Ad oggi, Emirates ha collegato oltre nove milioni di passeggeri con l’iconica città australiana, su più di 35.000 voli.

Con tre voli giornalieri operati dall’iconico A380 a quattro classi, Emirates collega i viaggiatori ad alcune delle destinazioni più popolari della sua rete globale, tra cui Londra, Manchester, Barcellona, Amsterdam, Francoforte, Milano, Dublino, Roma, Atene, Parigi e Beirut.

Emirates si impegna a offrire ai passeggeri in viaggio da e per Sydney una connettività senza pari e la migliore esperienza in volo e a terra, sottolineando il suo impegno nel servire ed espandere uno dei mercati strategicamente più importanti della compagnia aerea.

Nell’agosto 2003 Emirates ha lanciato il suo primo servizio tra Dubai e Christchurch via Sydney, collegando senza soluzione di continuità gli australiani con la Nuova Zelanda sui velivoli widebody della compagnia aerea. Il successo del servizio ha visto l’introduzione dell’A380 di Emirates sulla rotta nell’ottobre 2016, offrendo ai passeggeri l’unica opportunità di viaggiare attraverso la Trans-Tasman su un A380.

Emirates ha aperto la sua Sydney Airport Lounge nel febbraio 2006, offrendo ai passeggeri di First Class e Business Class uno spazio lussuoso per rilassarsi e distendersi prima dei loro voli. La Emirates Lounge di Sydney è una delle quattro lounge in Australia, come parte della rete di quasi 40 lounge Emirates in tutto il mondo”, afferma Emirates.

“Nel 2022 Sydney è diventata una delle prime città nella rete globale di Emirates a ricevere la nuova cabina Premium Economy sul suo velivolo A380 rimodernato, come parte del programma di ammodernamento multimiliardario della compagnia aerea. La sua popolarità e il suo successo hanno aperto la strada all’introduzione di un servizio giornaliero aggiuntivo da Sydney, due servizi giornalieri da Melbourne e un servizio giornaliero da Brisbane.

Sfruttando ulteriormente il suo impegno nel migliorare l’esperienza del cliente, Emirates ha aggiornato i suoi servizi a un’operazione completamente con A380 nel 2023, consentendo alla compagnia aerea di offrire oltre 20.300 posti settimanali tra Sydney e Dubai e offrendo ai passeggeri più scelta e accesso al suo pluripremiato prodotto Premium Economy, cabine migliorate e interni migliorati.

Emirates ha recentemente collaborato con Sydney Airport per offrire il suo Premium Check-In, Ascent, ai clienti della compagnia aerea, offrendo ai passeggeri di First Class l’accesso a un’area check-in esclusiva e senza interruzioni”, prosegue Emirates.

Barry Brown, Divisional Vice President Australasia, Emirates, afferma: “Sydney è una città così iconica che non c’è da stupirsi che rimanga una delle nostre principali destinazioni da Dubai, con oltre 15.000 passeggeri che volano da e per Sydney con Emirates ogni settimana. Negli anni, Emirates ha risposto alla crescente domanda di viaggi con agilità, aumentando la capacità verso Sydney da quattro servizi diretti settimanali a tre giornalieri e offrendo a più viaggiatori l’opportunità di sperimentare le fantastiche spiagge della città, lo splendido porto e la splendida costa. Guardando al futuro, continueremo a migliorare l’esperienza del cliente in linea con le tendenze di viaggio in continua evoluzione, portando prodotti leader del settore in Australia e continuando a offrire una connettività senza interruzioni a Dubai e oltre”.

“Per celebrare l’anniversario, i passeggeri che volano con Emirates tra Sydney e Dubai il 26 marzo possono aspettarsi una gamma di pasti e spuntini di ispirazione australiana a bordo.

Emirates attualmente opera 77 servizi di andata e ritorno settimanali per l’Australia e offre oltre 68.000 posti da e per i suoi cinque principali gateway, operando tre servizi di andata e ritorno giornalieri da Dubai a Melbourne e Sydney, due voli giornalieri per Brisbane e Perth e un servizio giornaliero per Adelaide.

Emirates facilita inoltre il trasporto di merci da e verso l’Australia, fungendo da collegamento aereo fondamentale per contribuire ad aumentare i flussi di investimenti e realizzare i vantaggi dell’accordo CEPA tra Emirati Arabi Uniti e Australia“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)