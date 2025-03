GE Aerospace investirà 78 milioni di euro nella produzione europea nel 2025

GE Aerospace ha annunciato oggi i piani per investire oltre 78 milioni di euro nei suoi siti produttivi in tutta Europa nel corso del 2025.

“Questo investimento strategico mira ad aumentare la capacità complessiva, espandere le strutture chiave e garantire la qualità sia per i clienti commerciali che per quelli della difesa. Inoltre, sosterrà un’ulteriore scalabilità della produzione di componenti di nuova generazione realizzati con materiali avanzati e processi di produzione innovativi per migliorare l’autonomia, la potenza, la durata e l’efficienza dei motori degli aeromobili. Oltre 500 posti di lavoro saranno disponibili in tutti i siti in Europa nel 2025”, afferma GE Aerospace.

“Questo nuovo investimento significativo garantirà che continueremo a soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore aerospaziale in Europa”, ha affermato Riccardo Procacci, President and CEO, Propulsion and Additive Technologies at GE Aerospace. “È anche la prova del nostro forte impegno nel supportare le comunità e le economie in cui operiamo”.

“Una parte significativa dell’investimento sarà destinata a ulteriori engine test cells, nuove attrezzature e tecnologie all’avanguardia, tra cui tecniche di ispezione basate sull’intelligenza artificiale. Questi miglioramenti supporteranno la produzione di componenti per narrow- and widebody aircraft engines, così come military fighter jet and helicopter engines.

Gli investimenti vengono effettuati in cinque paesi europei, dotando i fornitori di strumenti specializzati e stampi personalizzati per garantire l’uso delle più recenti tecnologie di produzione, riducendo ulteriormente i difetti.

La ripartizione specifica per paese è la seguente:

Italia – 55,6 milioni di euro: nuove test cells e nuove capacità per quelle attuali, attrezzature aggiuntive per supportare rampa e continuità, tecnologia di ispezione, nuovi utensili e strutture in diversi siti che producono aircraft engines, insieme a motori per military fighter jets and helicopters.

Polonia – 11,6 milioni di euro: macchine, attrezzature e strutture aggiuntive, ammodernamenti di edifici e servizi per supportare la produzione di componenti utilizzati in aircraft engines, insieme a military rotorcraft engines, in diversi siti.

Repubblica Ceca – 5,4 milioni di euro: nuove macchine, attrezzature, utensili e ammodernamenti dei servizi dell’edificio a supporto della produzione di componenti utilizzati nei turboprop engines.

Regno Unito – 3,3 milioni di euro: macchine e configurazioni di produzione aggiuntive necessarie per la produzione di nuovi componenti, insieme ad attrezzature per la manutenzione di propeller systems.

Romania – 2,3 milioni di euro: nuova macchina utilizzata per creare forme complesse e precise dal metallo, additional machines, più utensili e ammodernamenti dei servizi dell’edificio.

Dopo l’investimento di 64 milioni di euro dell’anno scorso nella produzione e un investimento più ampio di 122 milioni di euro in Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) and component repair facilities in Europa, questo ultimo impegno rafforza la dedizione di GE Aerospace nei confronti dei lavoratori, dei fornitori e delle comunità europee, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader del settore profondamente radicato nell’ecosistema aerospaziale europeo”, prosegue GE Aerospace.

“GE Aerospace continua a promuovere la creazione di una forza lavoro aerospaziale qualificata, anche supportando vari programmi di apprendistato in tutta Europa, come nel Regno Unito e in Polonia, che formano circa 100 persone all’anno. Per supportare il più ampio settore manifatturiero, l’anno scorso GE Aerospace ha annunciato l’espansione del suo Next Engineers program in Polonia. L’azienda ha effettuato una donazione all’ITS Academy di Torino, in Italia, per supportare i suoi manufacturing training programs”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)