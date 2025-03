Brussels Airlines svela “Atomium”, la nuova Belgian Icon

Brussels Airlines, in orgogliosa collaborazione con l’Atomium, è entusiasta di presentare la sua nuova Belgian Icon dedicata al famoso monumento. Dopo un concorso lanciato nell’agosto dell’anno scorso, il progetto vincitore dell’architetto Thomas Faes (Faes Architecture) ha preso vita. L’“Atomium” celebra lo spirito di creatività, innovazione e orgoglio della nazione.

“L‘Airbus A320 con marche di registrazione OO-SNM è arrivato a Bruxelles questa mattina presto dalla painting facility e domani è pronto per il suo primo volo verso Praga.

In un evento speciale tenutosi nel Brussels Airlines Maintenance & Engineering hangar, media, ospiti e dipendenti si sono riuniti per assistere alla grande presentazione. “Atomium” rende omaggio a uno dei simboli più riconosciuti del Belgio.

L’“Atomium” si unisce con orgoglio alla prestigiosa schiera di Belgian Icons, rafforzando l’impegno della compagnia aerea nel mostrare il patrimonio locale in tutto il mondo e portare piccoli pezzi del Belgio in volo”, afferma Brussels Airlines.

“Lo scorso agosto Brussels Airlines ha lanciato un concorso, invitando belgi e residenti a presentare progetti che catturassero l’essenza del paese. La risposta è stata impressionante con oltre 900 proposte creative che mettevano in risalto il patrimonio diversificato del Belgio: dal ciclismo all’Art Nouveau, dai personaggi dei fumetti e, naturalmente, l’Atomium. Dopo un rigoroso processo di selezione, sono stati scelti 15 finalisti e un voto pubblico di oltre 50.000 partecipanti li ha ridotti ai primi cinque.

Una giuria illustre, tra cui la cantante Sandra Kim, il musicista Alex Callier, l’artista Philippe Geluck e la designer Gabrielle Szwarcenberg, ha infine selezionato il progetto dell’Atomium dell’architetto belga Thomas Faes (Faes Architecture). La sua visione ha racchiuso il significato storico e il fascino senza tempo dell’iconico edificio. Fin da bambino, Thomas era affascinato dalla struttura, un’ammirazione che ha ispirato il suo approccio al design tecnico”, prosegue Brussels Airlines.

“Ci sono molti parallelismi tra un progetto architettonico e la progettazione della livrea di un aereo. Entrambi comportano una serie di fasi da completare e vincoli da considerare. Ciò che mi ha colpito di più di questi ultimi mesi è il percorso umano che c’è dietro. Tuttavia, ricorderò sempre anche la prima simulazione 3D, quel momento in cui puoi davvero dire che ha l’impatto desiderato. Altrettanto indimenticabile è vedere l’aereo nella vita reale, sperimentare quella magica transizione dal concetto alla realtà. Sono incredibilmente orgoglioso del risultato, che fonde eleganza e modernità”, afferma Thomas Faes, designer della Belgian Icon “Atomium”

“Sebbene la decisione finale non sia stata facile, guardando indietro, la scelta del design di Thomas Faes è perfetta. L’Atomium è da tempo parte integrante della nostra identità, dai nove punti rossi nel nostro logo o sulle code dei nostri aerei alla fodera dei blazers o alle sciarpe delle nostre uniformi. Sono molto felice di vedere il nostro nuovo membro della Belgian Icon’s family unirsi alla nostra flotta per i prossimi cinque anni”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

“?Per trasformare il concetto di Thomas Faes (Faes Architecture) in realtà, il marketing team di Brussels Airlines ha perfezionato il suo design per soddisfare tutte le specifiche tecniche. Il processo di verniciatura ha richiesto oltre 400 litri di vernice e ha richiesto circa 2.400 ore dall’inizio alla fine. Il rinomato XXL airbrush artist André Eisele, che ha lavorato su tutte le otto precedenti Belgian Icons, ha ancora una volta creato uno straordinario capolavoro.

Anche gli interni di OO-SNM sono notevoli, guidando i passeggeri attraverso la storia della struttura. Da schizzi originali e foto storiche della sua costruzione del 1958 alle immagini odierne, il design racconta la storia dell’iconico monumento del Belgio“, continua Brussels Airlines.

“Questa collaborazione tra l’Atomium e Brussels Airlines rappresenta un’unione perfetta di due Belgian icons che da tempo sono ambasciatrici dell’innovazione e della creatività del nostro Paese. Proprio come l’Atomium ha accolto visitatori da tutto il mondo dal 1958, Brussels Airlines collega il Belgio a destinazioni globali ogni giorno. Vedere il nostro amato monumento librarsi nei cieli non è solo uno straordinario tributo visivo, ma anche un potente simbolo della nostra missione condivisa di mostrare il meglio del Belgio a livello internazionale. Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere l’Atomium prendere il volo e portare un pezzo del Belgio in ogni angolo del mondo raggiunto da Brussels Airlines”, afferma Julie Almau Gonzalez, General Director, the Atomium.

Il primo volo commerciale dell’aereo è previsto il 27 marzo 2025, con partenza per Praga (volo SN2809) alle 9:25.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)