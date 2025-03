Iberia e Aerolíneas Argentinas uniscono le forze per avvicinare più che mai l’Argentina e la Spagna

Iberia e Aerolíneas Argentinas hanno raggiunto un accordo che avvicinerà più che mai l’Argentina e la Spagna. Grazie a questa alleanza, che entrerà in vigore dal 27 marzo 2025, i clienti di entrambe le compagnie aeree potranno collegare i loro voli transatlantici con più di 37 destinazioni in Argentina e 29 in Spagna.

“Nello specifico, i clienti che acquisteranno i loro biglietti con Iberia, che prima dovevano ottenere un volo separato da o per città oltre Buenos Aires, ora avranno accesso a 37 destinazioni all’interno del Paese operate da Aerolíneas Argentinas, tra cui Córdoba, Mendoza, Bariloche, Mar de Plata, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Tucumán o El Calafate, solo per citarne alcune.

Allo stesso modo, i viaggiatori che attraversano l’Atlantico a bordo di Aerolíneas Argentinas avranno a loro disposizione 29 città della Spagna, che potranno raggiungere con i voli operati da Iberia da Madrid-Barajas T4, tra cui Barcellona, Valencia, Siviglia, Bilbao, Málaga, Granada, Palma di Maiorca, Ibiza o Tenerife, tra le altre”, afferma Iberia.

“In questo modo, viaggiare tra l’Argentina e l’Europa sarà più facile e comodo che mai, poiché tutti i viaggi saranno effettuati attraverso un’unica prenotazione e un unico check-in, dalla città di origine alla destinazione finale.

Ad esempio, un passeggero Iberia potrà volare tra Madrid e Bariloche, con coincidenza in Buenos Aires-Ezeiza o Aeroparque, con un unico biglietto. D’altra parte, i passeggeri di Aerolíneas Argentinas potranno volare con lo stesso biglietto tra Buenos Aires e Bilbao, con coincidenza a Madrid-Barajas”, prosegue Iberia.

Fabián Lombardo, President and General Manager of Aerolíneas Argentinas, ha dichiarato: “Questa alleanza con Iberia è una risposta naturale ai nostri legami storici, culturali e commerciali. Gli argentini hanno radici profonde in Spagna e questo tipo di accordo ci permetterà di avvicinarli alle loro origini attraverso una nuova rete di destinazioni, aggiungendo un partner con un’ottima reputazione sul mercato. Inoltre, permetterà ai passeggeri di Iberia di raggiungere le meravigliose destinazioni che abbiamo da offrire in Argentina”.

Da parte sua, Marco Sansavini, CEO e Presidente di Iberia, ha sottolineato: “Siamo molto orgogliosi di annunciare questa alleanza con Aerolíneas Argentinas, una compagnia con una lunga storia di servizi in America Latina. Grazie a questo accordo, potremo offrire ai nostri clienti le migliori opzioni di viaggio in un mercato importante come l’Argentina. D’ora in poi, le oltre 2.000 persone che trasportiamo quotidianamente nelle tre operazioni giornaliere che operiamo tra Buenos Aires e Madrid avranno a loro disposizione una rete di connettività domestica completa per spostarsi comodamente e efficientemente attraverso il meraviglioso paese che è l’Argentina”.

Espacio Iberia apre le porte nel cuore di Buenos Aires

Iberia inoltre informa: “Espacio Iberia ha ufficialmente aperto le sue porte nel cuore di Buenos Aires, nell’emblematica Calle Florida 202, uno dei centri turistici della città per la sua natura pedonale, e che nelle prossime settimane diventerà la sede della compagnia aerea in città. Nello specifico, Espacio Iberia sarà aperto dal 27 marzo al 25 aprile, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere Iberia senza spostarsi dalla città: provare i posti dell’A350 che opera la rotta tra i due Paesi e degustare i menu di bordo, pilotare un aereo grazie a un simulatore di volo, conoscere la storia della compagnia attraverso le sue divise storiche e, naturalmente, partecipare a vari eventi come degustazioni di vino, prosciutto e altri prodotti tipici spagnoli, oltre a show cooking e altre sorprese”.

“Espacio Iberia è aperto dalle 11:00 alle 19:00 nei giorni feriali, mentre nei fine settimana modifica leggermente l’orario di apertura, dalle 12:00 alle 20:00 il sabato e la domenica. Sebbene le porte siano aperte al grande pubblico, chi vuole vivere le esperienze può prenotarle in anticipo gratuitamente attraverso il sito web dedicato: www.espacio.iberia.com“, prosegue Iberia.

“Dopo tre edizioni di Espacio Iberia a Madrid, una a Bogotá e una a Città del Messico, abbiamo voluto portare la nostra esperienza in Argentina, un mercato che non solo è una priorità per la compagnia, ma al quale dobbiamo anche molto, perché con questo itinerario abbiamo iniziato la nostra storia con l’America Latina quasi 80 anni fa. Ecco perché vogliamo, attraverso questo spazio, restituire la fiducia che gli argentini ci hanno dato per tanti anni”, afferma Gemma Juncá, Iberia’s Brand and Marketing Director.

“Oltre alla possibilità di degustare i menù di bordo, utilizzare il simulatore di volo, scoprire la storia di Iberia attraverso le sue divise e partecipare alle varie degustazioni che si terranno, l’agenda di Espacio Iberia sarà ricca di eventi per tutti i gusti.

La celebrazione di Espcaio Iberia a Buenos Aires coincide con il recente aumento di capacità che Iberia ha apportato al mercato, offrendo ora tre voli giornalieri e la capacità di trasportare più di 2.000 persone attraverso l’oceano ogni giorno. Infatti, insieme a Colombia e Messico, l’Argentina è il mercato con la più alta connettività nella rete a lungo raggio di Iberia, con oltre 725.000 posti tra Buenos Aires e Madrid nel 2025, la cifra più alta nella storia di questa rotta. La rotta è operata con Airbus A350, l’aereo più grande e avanzato della flotta di Iberia“, conclude Iberia

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)