L’EASA rilascia la prima approvazione per ATM/ANS Design or Production Organisation

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha rilasciato la prima Design or Production Organisation (DPO) approval of equipment for Air Traffic Management/Air Navigation (ATM/ANS) services, segnando un’importante pietra miliare nel viaggio verso operazioni più sicure, interoperabili ed efficienti dell’European ATM network in tutte le fasi del volo.

“L’approvazione è stata assegnata a Micro Elektronische Producten B.V. (MEP) che progetta e produce air-ground voice communication systems for Air Traffic Control services ed è la prima organizzazione approvata dall’EASA. La single EASA approval è valida in tutto l’EU market, aprendo la strada ad ATM/ANS equipment armonizzati in tutto il continente”, afferma l’EASA.

“Questa approvazione è un primo passo verso un ATM network più moderno e armonizzato in Europa”, ha affermato Jesper Rasmussen, EASA Flight Standards Director. “L’Europa è forte nella produzione di ATM equipment e questo nuovo sistema di approvazione rende più semplice per i fornitori di servizi adottare soluzioni già dimostrate sicure nelle operazioni reali. Anche l’innovazione diventa più semplice, poiché l’approvazione di un’organizzazione comporta il privilegio di migliorare le soluzioni esistenti senza bisogno di una nuova certificazione completa. Ci congratuliamo con MEP per aver ottenuto questa prima approvazione e ci aspettiamo che molti produttori seguano le loro orme”.

Werner van Eck, Chief Executive Officer of MEP, ha commentato: “Sono molto felice che MEP sia la prima azienda a ottenere la DPO approval. Questo è il risultato e il riconoscimento di tutto il duro lavoro del nostro MEP project team, che ha ricevuto un grande supporto dal team EASA negli ultimi 12 mesi. MEP è impegnata nella safety in Air Traffic Control in generale e nei voice communication systems in particolare. Sono convinto che questa approvazione migliorerà ulteriormente la cooperazione con i nostri clienti”.

“Per ottenere l’approvazione, MEP ha dimostrato con successo la conformità ai requisiti applicabili dei Regulations (EU) 2023/1769 and 2023/1768. La conformità è stata verificata dall’EASA team durante l’initial approval investigation condotta negli ultimi 12 mesi.

L’approvazione come DPO dà diritto alle organizzazioni a specifici privilegi di progettazione o produzione. Possono richiedere la certificazione di determinati ATM/ANS equipment, classificare le modifiche come “major” or “minor” e apportare tali modifiche a determinati ATM/ANS equipment. Possono anche rilasciare declarations of design compliance ed emettere EASA release forms che consentono la consegna degli equipaggiamenti progettati e prodotti dal DPO a un Air Navigation Service Provider (ANSP) per l’installazione. Ciò significa anche meno lavoro per gli ANSP, che possono fare affidamento più direttamente sul lavoro svolto dall’approved DPO quando apportano modifiche agli ANSP systems”, prosegue l’EASA.

“L’ampliamento del mandato dell’EASA è il risultato della pubblicazione del nuovo regulatory framework sulla valutazione della conformità di ATM/ANS equipment. Il framework ha introdotto diversi nuovi concetti come:

– EASA come fonte comune di specifiche tecniche per la certificazione o la dichiarazione di ATM/ANS equipment;

– un’unica fonte di equipment attestations validi per l’intero EU market;

– un’unica compliance demonstration for manufacturers (DPO approval).

Questi concetti sono stati progettati per garantire efficienza in termini di costi, ridurre al minimo i problemi di implementazione e diminuire gli sforzi da parte degli ANSP, delle autorità di certificazione nazionali e dei produttori, senza compromettere la flessibilità, l’innovazione o la sicurezza”, conclude l’EASA.

