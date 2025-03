News Brevi – 27.03.2025

SPAZIO: L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA AI TEST PER LE CAPACITA’ DI TRASPORTO SUBORBITALE DELLO SPAZIOPORTO DI GROTTAGLIE – L’Aeronautica Militare ha partecipato alla simulazione in tempo reale (Real Time Simulation) delle operazioni nello spazio aereo superiore (Higher Airspace Operation), che si sono svolte dal 3 al 7 marzo presso l’Innovation Hub di EUROCONTROL, a Bretigny (Francia). La simulazione fa parte di un accordo speciale tra l’autorità per l’aviazione civile nazionale (ENAC) ed EUROCONTROL, per testare lo svolgimento delle operazioni di trasporto suborbitale sullo spazioporto di Grottaglie. L’attività, che ha richiesto mesi di intensa preparazione e molti test preliminari, si è svolta con pieno successo. Ciò costituisce un traguardo fondamentale per la valutazione di fattibilità relativa alla possibilità di svolgere operazioni suborbitali nello spazio aereo nazionale. La successiva valutazione, che sarà condotta in collaborazione con l’Ufficio Generale per lo Spazio (UGS) dello SMA, consentirà all’AM di consolidarsi quale punto di riferimento per la Difesa nel settore del volo suborbitale e contribuirà allo sviluppo di una capacità expeditionary, finalizzata a collegare luoghi distanti sulla Terra in tempi di volo estremamente ridotti. Nello specifico, sono stati simulati scenari operativi in ambiente realistico che rispecchia lo spazio aereo italiano in prossimità dello spazioporto di Grottaglie, per il quale è allo studio la possibilità di ospitare in futuro operazioni suborbitali. La simulazione ha visto la partecipazione congiunta, oltre all’AM, degli altri stakeholder interessati alle attività, ovvero ENAC, ENAV e CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali). L’Aeronautica Militare ha messo a disposizione le proprie capacità specifiche di settore, con il coinvolgimento dell’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia (AVIAMM) e del Servizio di Coordinamento e Controllo (SCCAM) di Brindisi. In particolare, le responsabilità assegnate all’AM e valutate durante la simulazione sono state quelle correlate alla gestione dello spazio aereo riservato alle attività suborbitali, alla gestione dei contatti radiotelefonici e radar nel corso della missione (mothership e spaceship), nonché dei coordinamenti con il Mission Control e con il controllo del traffico aereo civile di competenza dell’ENAV. Il Generale di Brigata Aerea Giuseppe Addesa, Capo Ufficio Generale AVIAMM, ha presenziato ad una fase della simulazione, assistendo allo svolgimento di alcuni esercizi chiave. Con l’occasione, ha incontrato il Sig. Laurent Renou, Head of Air Transport Innovation dell’Innovation Hub di EUROCONTROL, per uno scambio di prospettive sull’attività sviluppata. L’attività prevede un rapporto conclusivo di convalida contenente i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni di questo primo passo verso la possibilità di accogliere e, in prospettiva, integrare le operazioni suborbitali nello spazio aereo nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONFERMATO L’ACCREDITAMENTO DI AMiCERT PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ – Dal 24 al 25 marzo, presso l’Ufficio Generale per l’Innovazione Manageriale (UIM), si è svolta la visita in sede da parte del personale ispettore di Accredia per il mantenimento dell’accreditamento di AMiCERT, Organismo di Certificazione (OdC) dell’Aeronautica Militare per le figure professionali e per i sistemi di gestione per la qualità. Il personale di Accredia, accolto dal Generale di Divisione Aerea Giunchi, Presidente di AMiCERT nonché Capo dell’UIM, ha condotto preliminarmente un’attività di controllo documentale delle direttive e procedure utilizzate per la verifica del rispetto delle normative internazionali ISO per le quali l’OdC è accreditato. Successivamente, ha potuto assistere allo svolgimento di una sessione d’esame orale per il rilascio della certificazione di project manager nei confronti di una professionista del settore. Allo stesso tempo, la circostanza è stata un’importante occasione di crescita professionale per il personale di AMiCERT grazie ad un proficuo scambio di idee ed esperienze nell’ottica di un continuo miglioramento, principio cardine e riferimento per chi lavora secondo i principi della “qualità”. Al termine della visita, il personale di Accredia ha espresso il vivo ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e la soddisfazione per il grado di professionalità dimostrato da AMiCERT. In tal senso, il Generale Giunchi ha espresso “piena soddisfazione per i risultati raggiunti in un settore in continua trasformazione e l’auspicio che le buone pratiche manageriali che si celano dietro una figura professionale certificata o un Ente che si dota di un sistema di gestione per la qualità possano essere sempre più diffuse in Aeronautica Militare e nell’ambito della Difesa” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR TRASPORTA IL 200 MILIONESIMO PASSEGGERO DI QUEST’ANNO – Ryanair informa: “Ryanair dà il benvenuto a bordo al suo 200 milionesimo passeggero per il 2024/2025: la ottantaquattrenne Maria Cornelia Vos, che ieri (mercoledì 26 marzo) ha volato da Fuerteventura a Madrid, atterrando alle 12:35 ora locale. 200 milioni di passeggeri in un anno è un nuovo record storico per Ryanair, ed è la prima volta che una compagnia aerea europea trasporta 200 milioni di passeggeri in un solo anno”. Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere la signora Maria Cornelia Vos come nostro 200 milionesimo passeggero di quest’anno. Ryanair è orgogliosa di aver trasportato 200 milioni di passeggeri nel 2024/2025 e siamo felici che questi 200 milioni di passeggeri abbiano risparmiato in media 5 miliardi di euro, rispetto alle tariffe aeree medie delle nostre compagnie aeree concorrenti”.

L’INIZIATIVA AIRCRAFTED KIDS DI EMIRATES RAGGIUNGE 700 GIOVANI STUDENTI IN TUTTA L’ASIA – Emirates informa: “Sostenendo l’istruzione dei bambini e creando collegamenti significativi all’interno delle comunità che serve, Emirates si è impegnata con diverse entità educative in tutta l’Asia per fornire 700 zaini scolastici fatti a mano e articoli di cancelleria essenziali direttamente ai giovani studenti. Ogni zaino è un pezzo di storia: una borsa in edizione limitata della gamma Aircrafted di Emirates, realizzata con tessuti e parti degli aeromobili di Emirates. Con 1.300 borse già distribuite in tutta l’Africa, la consegna di Asia Aircrafted KIDS fa parte di un’iniziativa più ampia di Emirates per riutilizzare e riciclare materiali a beneficio dei bambini di tutto il mondo. In India, Emirates ha collaborato con Smile Foundation India, un’istituzione rispettata che fornisce programmi di istruzione, assistenza sanitaria e sostentamento a bambini di età compresa tra 6 e 14 anni. In Bangladesh, Emirates ha collaborato con Kanan, Thikana (Shelter Home) e Ahsania Mission Shishu Nagari, tre entità gemelle a Dhaka che forniscono rifugio a donne e bambini e un luogo sicuro in cui coltivare l’istruzione e il benessere. In Pakistan Emirates ha collaborato con SOS Children’s Villages, un’entità rinomata che serve le comunità locali creando uno spazio educativo e di ispirazione affinché i giovani finanziariamente svantaggiati possano continuare la loro istruzione. Attraverso la Emirates Airline Foundation, Emirates ha una lunga storia di sostegno ai programmi di welfare per i bambini e Aircrafted Kids è un’estensione di questo lavoro. Emirates ha un ufficio locale in India, Bangladesh e Pakistan, quindi ogni entità è stata visitata dai rappresentanti di Emirates che hanno aiutato a imballare le valigie e a distribuirle. All’interno delle borse, Emirates ha fornito materiale scolastico come cancelleria, calcolatrici ed elementi essenziali, oltre a una varietà di libri che possono essere condivisi nelle scuole. La prossima tappa del percorso degli zaini scolastici Aircrafted Kids è l’Egitto, a cui seguiranno altre destinazioni nella regione MENA”. “Nell’ambito di una strategia ambientale che include il consumo responsabile, Emirates si è impegnata a riutilizzare più di 50.000 chilogrammi di materiali, provenienti da 205 aeromobili sottoposti a ristrutturazione e aggiornamento degli interni della cabina. Il tessuto di alta qualità dei sedili della Economy Class di Emirates è composto per il 95% da lana e per il 5% da nylon, una struttura a trama piatta proveniente dalla Germania e dall’Irlanda, ideale per il riciclo grazie alla sua resistenza e natura non infiammabile. In un workshop dedicato presso Emirates, un team di 14 Engineering Maintenance Assistants ha progettato e personalizzato in modo creativo un’intera gamma di zaini per bambini di diverse età. Il team Emirates Corporate Communications, Marketing & Brand ha quindi identificato enti di beneficenza, scuole e fondazioni, dove le borse potrebbero essere distribuite per ottenere il massimo impatto. Con il trasporto e la logistica pienamente supportati dai team SkyCargo di Emirates e da dnata Logistics in tutti i continenti, Aircrafted Kids by Emirates ha collegato la comunità di dipendenti all’interno di Emirates per raggiungere un obiettivo significativo. I fan di Emirates possono anche essere coinvolti in questa iniziativa, acquistando bagagli in edizione limitata nei prossimi mesi, mentre l’Aircrafted by Emirates retail si prepara a lanciare una seconda fase della capsule collection. Come per la prima collezione, andata esaurita in pochi giorni, i proventi al netto dei costi vengono donati alla Emirates Airline Foundation a sostegno di progetti umanitari in tutto il mondo. Clienti e fan possono anche donare alla Emirates Airline Foundation in qualsiasi momento e aiutare i bambini bisognosi”.

ANA LANCIA L’ESCLUSIVO ANA SUITE EXPRESS PER I DIAMOND SERVICE MEMBERS PRESSO HANEDA AIRPORT – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi l’apertura di ANA SUITE EXPRESS, presso l’Haneda Airport Domestic Terminal. “Questo servizio esclusivo offre ai Diamond Service members un’esperienza di viaggio senza precedenti e semplificata, con un security checkpoint dedicato e tecnologicamente avanzato. Situato in posizione centrale nella departure lobby, ANA SUITE EXPRESS offre un facile accesso dalle train, monorail stations e dai bus stops, semplificando il viaggio dall’arrivo alla partenza. I Diamond Service members che hanno completato il check-in e la consegna dei bagagli in anticipo possono ora utilizzare un checkpoint di sicurezza dedicato dotato di tecnologia di screening avanzata. Ciò consente un rapido accesso all’ANA SUITE LOUNGE senza rimuovere laptop o liquidi dal bagaglio. ANA SUITE CHECK-IN è disponibile anche per i membri che necessitano del check-in dei bagagli o di assistenza personalizzata. Basandosi sul successo dei rinnovi di dicembre 2024 di ANA SUITE CHECK-IN e ANA PREMIUM CHECK-IN, ANA SUITE EXPRESS migliora ulteriormente l’esperienza dei membri premium presso l’Haneda Airport Domestic Terminal. Per ulteriori informazioni su ANA SUITE EXPRESS, visitare il sito web di ANA”.

BRITISH AIRWAYS DIVENTA LA PRIMA COMPAGNIA AEREA A SERVIRE PRESTIGE CUVÉE ENGLISH SPARKLING WINE A BORDO – British Airways informa: “British Airways ha lanciato una selezione di pluripremiati spumanti inglesi e prestigiosi champagne da far gustare ai clienti a 35.000 piedi, disponibili nelle cabine First e Club World (business class) su tutti i voli a lungo raggio. British Airways diventerà l’unica compagnia aerea a servire a bordo il pluripremiato spumante inglese cuvée di prestigio, consentendo ai clienti di gustare ogni trimestre variazioni originali di spumanti provenienti dalle pionieristiche case vinicole inglesi. Dal 30 marzo i clienti che viaggiano in First potranno godersi in esclusiva il 1086 by Nyetimber Rosé 2014, che porta nei cieli il gusto dell’estate, seguito dal 1086 by Nyetimber 2014 – la primissima cuvée di prestigio inglese mai prodotta – disponibile da ottobre. La lussuosa cuvée di prestigio Fifty One Degrees North 2016 di Gusbourne, realizzata con frutti eccezionali coltivati ??nel Kent e nel Sussex, sarà presente in First a partire da luglio. Un nuovo vino dell’acclamato produttore di vino Dermot Sugrue, situato nei South Downs, arriverà nel nuovo anno a partire da gennaio 2026. La selezione di spumanti inglesi premium della compagnia aerea continua nella sua cabina Club World, con diverse aggiunte che i clienti possono assaporare a rotazione. I clienti potranno continuare a godersi il Brut NV di Digby Fine English nei prossimi mesi, seguito dal Vintage Rosé 2019 di Gusbourne a partire da luglio. Precedentemente servito in First, da ottobre i clienti di Club World potranno sorseggiare il Blanc de Noirs di Hattingley Valley, prodotto esclusivamente per British Airways. L’elevata selezione di spumanti inglesi continua nel 2026, a partire dal Reserve Brut 2020 di Roebuck da gennaio e dal Leander Pink Brut NV di Digby da aprile. I clienti che desiderano assaggiare spumanti inglesi di alta qualità prima di raggiungere il volo possono anche gustare Balfour Rosé de Noirs e Simpsons Chalklands Cuvée Brut NV in un’area dedicata alla degustazione di spumanti inglesi nella Galleries First lounge at London Heathrow Terminal 5″. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aprire la strada nel difendere la provenienza e l’originalità britannica, mentre continuiamo a lavorare con i migliori produttori di vino in tutta l’Inghilterra e oltre affinché i nostri clienti possano apprezzarli sia a terra che in volo. Abbiamo selezionato vini della massima qualità tenendo presente le aspettative dei nostri clienti e più di mille dei nostri colleghi hanno seguito una formazione specialistica per fornire i nostri vini pluripremiati attraverso un servizio di livello mondiale, ogni volta che i clienti volano con noi”. “Più di 1.300 cabin crew di British Airways in tutto il mondo hanno completato il First Service Specialist training programme della compagnia aerea, che prevede una masterclass sul vino su misura tenuta dal Master of Wine di British Airways. Dal lancio del programma di investimenti da 7 miliardi di sterline di British Airways nel marzo dello scorso anno, la compagnia aerea ha completato più di 695 iniziative, 120 delle quali sono state implementate nell’ambito della Customer Experience. I momenti salienti includono il lancio della sua nuovissima First cabin, che prenderà il volo nel 2026 e una serie di aggiornamenti delle lounge in tutto il network, con ulteriori aggiornamenti in arrivo quest’anno a London Heathrow, Dubai e Miami”, conclude British Airways.

EUROWINGS: NUOVO BOARDING CONCEPT DAL 3 APRILE 2025 – Eurowings introdurrà un nuovo boarding concept il 3 aprile 2025 per rendere in futuro il processo di imbarco ancora più efficiente e orientato al cliente per i passeggeri. L’ulteriore sviluppo si basa sul feedback dei clienti che desiderano un processo ottimizzato all’ingresso. Il nuovo processo prevede quindi una maggiore differenziazione dei gruppi d’imbarco a seconda della tariffa prenotata. Il cambiamento più importante: invece di due gruppi, in futuro il processo sarà diviso in tre gruppi. I viaggiatori con bambini piccoli potranno beneficiare di un imbarco senza stress grazie all’imbarco prioritario. L’attuale procedura di imbarco rimarrà in vigore fino al 1 aprile 2025. Il 2 aprile 2025 servirà come giorno di transizione in cui verranno apportati adeguamenti sia tecnici che organizzativi negli aeroporti. Dal 3 aprile 2025 la nuova procedura di imbarco si applicherà a tutti i voli Eurowings. Con la nuova struttura, Eurowings garantirà che il processo di imbarco si svolga in modo ancora più fluido ed efficiente a vantaggio dei passeggeri.

DELTA SVELA MIGLIORAMENTI PER I CORPORATE TRAVEL – Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario di Delta, Delta Business sta inaugurando una nuova era di innovazione per la corporate travel industry. “Al suo esclusivo evento SHOWCASE del 26 marzo, Delta Business ha presentato tre nuovi miglioramenti di prodotto all’airline’s business travel program, fornendo maggiore flessibilità, visibilità e supporto. Spinta dal feedback dei clienti, Delta Business ha introdotto tre innovazioni significative che promettono di offrire più valore ai partner aziendali e alle agenzie. L’Unused Ticket Transfer program consente ai clienti corporate di trasferire i biglietti non utilizzati idonei dai corporate travels direttamente sul conto di spesa aziendale dell’azienda, migliorando la flessibilità e il controllo dei fondi. Il potenziato Data & Reporting Snapshot fornisce metriche personalizzate direttamente nelle caselle di posta dei corporate customers, garantendo loro l’accesso alle informazioni rilevanti. Una volta disponibile esclusivamente per gli agenti di viaggio, il Corporate Solutions team, supportato da Global Sales Solutions (GSS), ora offre supporto diretto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai travel manager aziendali per questioni urgenti, agendo come un’estensione del best-in-class Delta Business account management team”. “Queste innovazioni segnano un significativo passo avanti per Delta Business e per il settore dei viaggi aziendali”, ha affermato Bob Somers, Senior Vice President of Global Sales. “Ci impegniamo a fornire soluzioni flessibili, basate sui dati e incentrate sul cliente che migliorano l’esperienza complessiva dei nostri corporate customers. Mentre celebriamo il nostro Centenario, non vediamo l’ora di continuare a essere all’avanguardia nell’innovazione dei corporate travel”. “Il 2025 è destinato ad iniziare una nuova era per Delta Business, piena di nuovi prodotti, servizi e investimenti tecnologici per potenziare ulteriormente i viaggiatori aziendali e anticipare le loro esigenze”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES: NUOVE ROTTE PER IL PROSSIMO INVERNO – American Airlines informa: “La primavera è arrivata, ma pianificare la vacanza del prossimo inverno è più facile con American Airlines. Entro la fine dell’anno American offrirà ai clienti nuove rotte verso due destinazioni popolari – Cancun, Messico (CUN) e Punta Cana, Repubblica Dominicana (PUJ) – ed espanderà i servizi sulle rotte verso Hawaii, Sud America ed Europa”. “La vasta rete globale di American è progettata per offrire ai clienti un maggiore accesso alle destinazioni che desiderano visitare”, ha affermato Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network Planning. “Insieme a nuove rotte, più voli su rotte popolari e stagioni estese verso le principali destinazioni, l’orario di American è progettato per consentire ai viaggiatori di fuggire al sole e altro ancora il prossimo inverno”. “Quest’inverno, American opererà più di 270 partenze giornaliere di punta verso famose destinazioni balneari in tutto il Messico, i Caraibi e l’America Latina dagli Stati Uniti, più di qualsiasi altra compagnia aerea. A partire dall’8 novembre, American sarà la prima compagnia aerea a lanciare un servizio internazionale dallo stato dell’Oklahoma, con un nuovo servizio per Cancun, Messico (CUN), da Oklahoma City (OKC). American è la compagnia aerea preferita dai clienti diretti verso CUN. Con oltre 40 voli nei giorni di punta da 19 destinazioni a partire da novembre, i clienti troveranno più facile visitare la destinazione con American rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Di recente Punta Cana ha vinto il premio nella classifica America March Map-ness. Ora American offre ai clienti quattro nuove rotte verso l’hotspot delle vacanze a partire dal 6 dicembre (Indianapolis – Punta Cana (PUJ), Nashville – PUJ , Pittsburg – PUJ, Raleigh-Durham – PUJ). Questo inverno, con più di 20 partenze nei giorni di punta verso 11 destinazioni degli Stati Uniti da PUJ, non è mai troppo presto per iniziare a pianificare la vacanza perfetta con i convenienti voli di American. In tempo per le festività del Ringraziamento, American espanderà il servizio da Dallas-Fort Worth (DFW) alle Hawaii, riprendendo il servizio per Kona (KOA) e ampliando il servizio per Kahului (OGG). Oltre al servizio invernale recentemente annunciato tra Chicago (ORD) e Honolulu (HNL), American offrirà più di 15 voli giornalieri tra gli Stati Uniti continentali e le Hawaii. American offre più voli giornalieri tra gli Stati Uniti e il Sud America di qualsiasi altra compagnia aerea e aumenterà la sua presenza nelle destinazioni turistiche più popolari durante le festività natalizie. Tra dicembre e gennaio American offrirà fino a quattro voli giornalieri tra Miami (MIA) e Buenos Aires, Argentina (EZE), più di quanto la compagnia aerea abbia mai offerto prima. Inoltre American offrirà fino a 10 voli settimanali tra DFW e San Paolo (GRU), aggiungendo oltre il 40% in più di voli settimanali sulla rotta rispetto allo scorso inverno. Da tutti gli Stati Uniti American offrirà fino a 10 voli giornalieri per il Brasile, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Fuggire per le vacanze europee in autunno e inverno significa meno folla ed esperienze stagionali uniche. Per supportare il continuo interesse dei clienti nei viaggi verso l’Europa, American estenderà il servizio estivo stagionale su rotte selezionate per Atene, Grecia (ATH); Barcellona, ??Spagna (BCN); Dublino (DUB) quest’inverno”, conclude American.

PER IL DECIMO ANNO CONSECUTIVO, AIR FRANCE SI POSIZIONA AL PRIMO POSTO PER LE CUSTOMER RELATIONS NELLA TRANSPORT CATEGORY AI CUSTOM RELATIONS AWARDS® – Air France informa: “Il 20 marzo 2025, Air France ha ricevuto ancora una volta il primo premio nella Transport category ai Customer Relations Awards®, per il decimo anno consecutivo. Frutto di un sondaggio annuale condotto da Kantar e BearingPoint, questi premi rappresentano un riferimento essenziale per valutare la qualità della comunicazione tra le aziende e i loro clienti. Nel 2025 Air France ha quindi mantenuto la sua posizione in cima alla classifica grazie alla capacità di mantenere le promesse in termini di customer experience. Il 79% dei clienti intervistati ha affermato che l’esperienza Air France ha soddisfatto le loro aspettative. Il 94% ha dichiarato di avere fiducia nel brand Air France, unico nel settore. La compagnia continua inoltre a fare progressi nel campo della fidelizzazione della clientela, criterio che riconosce la capacità della compagnia di costruire rapporti a lungo termine con i propri clienti”. “Air France è estremamente orgogliosa di ricevere questo premio per il decimo anno consecutivo. Vorrei ringraziare e congratularmi con tutti i nostri team – flight crews, ground staff and Customer Service advisors – che sono gli artefici del nostro atteggiamento premuroso, un elemento chiave nella nostra strategia di passaggio alla fascia alta. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia che ripongono in noi anno dopo anno. È un onore servirli e lo sarà per gli anni a venire.” ha affermato Stéphanie Charlaix Meyer, SVP Customer Service, Air France KLM. “Da oltre 20 anni, i Customer Relations Awards® premiano i principali company brands che forniscono quotidianamente un servizio eccezionale ai clienti. 10 settori di attività – compresi i trasporti – vengono valutati in base a criteri di performance comuni. Per ciascuna azienda, i clienti intervistati sono invitati a esprimere la loro opinione su 15 criteri che strutturano le relazioni con i clienti. Questi criteri vengono esaminati da 3 punti di vista: qualità dell’esecuzione, capacità di creare un legame e di creare un’emozione positiva. Sondaggio condotto da BearingPoint e Kantar su un campione nazionale rappresentativo di 4.000 francesi intervistati online alla fine del 2024”, conclude Air France.

ADR: MISURE PER LA TUTELA DEI GATTI RANDAGI E LA SICUREZZA AEROPORTUALE – Aeroporti di Roma informa: “A seguito del nuovo Tavolo Tecnico di oggi con il Comune di Fiumicino e la Città Metropolitana di Roma Capitale, relativamente alla presenza dei gatti randagi nell’area airside dello scalo “Leonardo da Vinci”, Aeroporti di Roma intende in primo luogo respingere qualsiasi accusa di maltrattamento verso gli stessi felini e fornire invece informazioni e chiarimenti in merito alle azioni, intraprese anche grazie al dialogo costruttivo con le istituzioni competenti e con la ASL Veterinaria RM3, per la tutela del benessere degli animali e la contemporanea imprescindibile salvaguardia della sicurezza aeroportuale, obiettivo primario della società. È stata infatti data piena disponibilità ad individuare un’apposita zona in area landside (adiacente al Terminal 5 e nelle vicinanze della zona airside), dove i volontari delle Associazioni potranno portare acqua e cibo per i randagi. Questa soluzione sarà consentita per il tempo necessario a completare la rimozione dei gatti dall’air side, prima del trasferimento degli stessi felini nell’area attrezzata che sarà realizzata nel terreno recentemente individuato, per competenza, dal Comune di Fiumicino. Per accelerare il trasferimento, ADR ha da oggi inoltre dato piena disponibilità all’accesso alle aree airside ai volontari dell’AVCPP – Associazione Volontari Canile di Porta Portese per le operazioni di cattura, successiva sterilizzazione e contestuale microchippatura dei felini, come da Protocollo d’Intesa già siglato con la ASL RM 3. ADR continuerà quindi ad operare in stretta collaborazione con il Comune di Fiumicino, le autorità e gli enti preposti per arrivare ad una rapida e condivisa risoluzione del problema, nel rispetto delle norme di sicurezza delle operazioni aeroportuali, con l’intento, come sempre fatto, di ridurre i rischi per la salute e per l’incolumità degli animali”.

ITA AIRWAYS: NOTA STAMPA SU VOLO ITA AIRWAYS AZ806 – In una Nota Stampa ITA Airways informa: “In riferimento alle notizie circolate a mezzo stampa in merito al volo ITA Airways AZ806 partito da Roma Fiumicino in atterraggio a Tel Aviv costretto ad allontanarsi sul mare per l’arrivo di due missili dallo Yemen, la Compagnia comunica che il volo in oggetto, dopo una breve attesa, è atterrato in totale sicurezza alle 13:50 e non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l’equipaggio a bordo. La Compagnia continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell’area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni”.

QANTAS: APERTE LE DOMANDE PER IL REGIONAL GRANTS PROGRAM – Qantas Group informa: “Qantas sta rafforzando il suo impegno di lunga data nei confronti della regional Australia con 2 milioni di dollari in sovvenzioni regionali disponibili per gruppi e progetti di comunità no-profit con sede in Australia a beneficio delle aree regionali nel 2025. Nel suo quarto anno, il Qantas Regional Grants program fornirà un totale di 10 milioni di dollari in sovvenzioni in cinque anni – 2 milioni di dollari ogni anno – sotto forma di financial, flight and marketing support a seconda delle esigenze dell’organizzazione e del progetto. Dal lancio del programma nel 2019, più di 80 gruppi comunitari hanno beneficiato di finanziamenti per sostenere iniziative nei settori della salute e del benessere, dello sport e delle attività ricreative, dei bambini e della famiglia, della scuola e dell’istruzione. Nel 2024, 28 gruppi di comunità regionali hanno ricevuto un aumento dei finanziamenti per realizzare progetti importanti”. Rachel Yangoyan, CEO di QantasLink, ha affermato: “Durante le nostre operazioni regionali, ogni anno facciamo volare più di 8,5 milioni di persone in tutto il Paese, svolgendo un ruolo fondamentale nel mantenere la connettività per le comunità, sostenere le imprese, il turismo e facilitare l’accesso ai servizi sanitari. Attraverso il nostro grants program siamo in grado di portare ulteriormente il nostro sostegno, fornendo finanziamenti preziosi a organizzazioni che lavorano duramente, realizzando progetti ad alto impatto che migliorano la vita delle persone nelle comunità regionali”.

DELTA TORNA PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO IN NORMANDIA PER L’ANNIVERSARIO DEL D-DAY – Delta informa: “Per il quarto anno consecutivo, Delta è orgogliosa di continuare il suo Normandy Legacy Flight, sostenendo il primo programma nel suo genere che riporta veterani della Seconda Guerra Mondiale in Normandia, Francia, per commemorare l’anniversario dell’invasione del D-Day, onorare l’eredità di questi eroi ed educare la prossima generazione. In collaborazione con Michelin, Delta e la Best Defense Foundation sosterranno il ritorno di circa 30 veterani in Normandia. Oltre a supportare gli eventi della durata di una settimana, la compagnia aerea ospiterà un volo charter non-stop direttamente da Atlanta a Deauville, aeroporto della Normandia, il 31 maggio, con arrivo a Deauville il 1° giugno e ritorno ad Atlanta il 9 giugno. Ciò segnerà la quarta volta che una compagnia aerea passeggeri statunitense volerà direttamente in Normandia, gli altri tre sono stati i voli charter Delta del 2022 – 2023 – 2024”. “È nostro onore e privilegio continuare questa celebrazione di una settimana come un viaggio di ricordo e gratitudine, dedicato ai nostri eroi della Seconda Guerra Mondiale”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Delta ha una lunga storia di sostegno ai nostri membri del servizio militare e ai veterani, questo programma è uno dei tanti modi in cui viviamo i nostri valori al servizio di coloro che ci hanno servito”.

DELTA: SFRUTTARE AL MEGLIO OGNI VIAGGIO CON SKYMILES – Delta informa: “Con l’inizio delle vacanze primaverili e l’attenzione ai piani di viaggio estivi, l’abbonamento SkyMiles sblocca nuovi modi per sfruttare al meglio ogni viaggio. Che tu ti iscriva a SkyMiles per la prima volta o pianifichi un viaggio per i mesi a venire, ci sono ancora più opportunità per massimizzare il tuo abbonamento SkyMiles e trovare più motivi per amarlo. Essendo uno degli elite status programs più preziosi negli Stati Uniti, il Medallion Status è progettato per premiare i soci più che mai. Con SkyMiles le miglia non scadono e possono portare i membri verso oltre 1.000 destinazioni in tutto il mondo. I membri possono utilizzare le loro miglia per viaggiare su qualsiasi volo Delta Air Lines senza date di blackout. Per ulteriori dettagli, inclusi termini e condizioni, visitare delta.com. L’adesione al programma SkyMiles è gratuita e l’iscrizione sblocca vantaggi immediati come il Wi-Fi Delta Sync veloce e gratuito presentato da T-Mobile sulla maggior parte dei voli domestici, che continua a essere implementato a livello internazionale: una connettività leader del settore che rimane ineguagliata su larga scala. I membri guadagnano offerte esclusive, miglia da utilizzare per voli e altro ancora”.