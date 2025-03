La CAAC assegna all’Airbus ACJneo il Validated Type Certificate per le operazioni in Cina

Airbus ha segnato un’importante pietra miliare per il suo ACJneo che ne consente un’ampia operatività nel Chinese mainland market: l’assegnazione del suo Validated Type Certificate (VTC) da parte della Civil Aviation Administration of China (CAAC).

“Questa approvazione afferma che il progetto dell’aeromobile Airbus ACJneo è conforme alle disposizioni pertinenti delle Chinese civil aviation regulations e riconosce il Type Certificate originale rilasciato dall’European Aviation Safety Agency (EASA)“, afferma Airbus Corporate Jets.

Chadi Saade, president of Airbus Corporate Jets, ha dichiarato: “Questo VTC award rappresenta un importante elemento di differenziazione sul mercato per l’ACJneo, poiché ora è uno dei pochissimi large business jets disponibili che gli operatori possono registrare localmente nella mainland China, offrendo loro una significativa autonomia operativa e costi inferiori”.

“Abilitando la local Chinese registration, il VTC libera gli operatori dai vincoli associati alla registrazione degli aeromobili stranieri. Per gli operatori cinesi dell’ACJneo in particolare, ciò porterà ulteriore produttività aprendo l’accesso autonomo a molti aeroporti in tutto il paese. L’altro grande vantaggio che la registrazione locale apporta agli operatori è la possibilità di tenere conto dei costi operativi del proprio aereo – compreso il carburante acquistato – negli obblighi fiscali della propria azienda.

Il riconoscimento rappresenta il culmine di successo dell’ACJneo VTC project dossier che è stato presentato alla CAAC per la firma finale. Al risultato hanno contribuito persone dell’Airbus Headquarters e dell’Airbus China airworthiness and engineering department, nonché funzionari dell’EASA e della CAAC“, prosegue Airbus Corporate Jets.

Chadi aggiunge: “Insieme a tutti i team che hanno contribuito a preparare il certification dossier, ringraziamo sinceramente la CAAC cinese per aver concesso la Validated Type Certification approval per la nostra famiglia ACJneo in Cina. Inoltre, siamo molto fiduciosi che questo aereo si rivelerà uno strumento di produttività molto prezioso per aziende, organizzazioni e VIP in tutta la mainland China”.

“L’ACJneo si basa sul diffuso A320neo Family aircraft e beneficia della conseguente commonality con la passenger variant. Incorpora inoltre una serie di caratteristiche personalizzate che riflettono l’ACJneo corporate jet role. Queste caratteristiche includono: installazione di additional auxiliary centre tanks (ACTs) per un maggiore range intercontinentale; l’estensione dell’inviluppo di volo fino a 41.000 piedi di quota (ovvero al di sopra dei flight paths del normale airline trafficle); l’installazione di retractable stairs sulle forward passenger doors, facilitando l’imbarco e lo sbarco indipendenti; una lower cabin altitude activation per un comfort extra nelle missioni a lungo raggio.

La ACJneo Family, che sostituisce direttamente l’ACJ originale basato sull’A320ceo, include le varianti ACJ319neo e ACJ320neo. L’ACJneo è dotato di motori di nuova generazione (le opzioni sono CFMI LEAP e P&W GTF) per una superiore long range efficiency, consentendo voli rispettivamente di oltre 13 ore (ACJ320neo) e 15 ore (ACJ319neo). La sua cabina spaziosa e personalizzabile è la più ampia e alta della sua categoria, offrendo tre volte più spazio rispetto ai tradizionali large business jets con autonomia e costi operativi simili. Ad oggi sono circa 160 gli A320 Family ACJ in servizio in tutto il mondo”, conclude Airbus Corporate Jets.

