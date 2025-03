Air France introduce un nuovo Sofitel MY BED mattress pad nella sua long-haul Business cabin

Air France continua ad aggiornare la sua long-haul Business cabin offer. La compagnia ha annunciato una nuova partnership con Sofitel, luxury hospitality brand di Accor Group, per introdurre mattress pads su ogni sedile Business Class a lungo raggio. Questi coprimaterassi saranno distribuiti progressivamente su tutti i voli a lungo raggio della compagnia aerea a partire da luglio 2025, garantendo un comfort ottimale durante tutto il viaggio, sia di giorno che di notte.

“Per progettare questo mattress pad, Air France ha stretto una partnership con Sofitel MY BED, la collezione di biancheria da letto di alta gamma di Sofitel, universalmente riconosciuta per la sua competenza e il suo comfort eccezionale. I due brands si impegnano a mettere in mostra con eleganza l’artigianato francese, promettendo ai clienti notti riposanti in sedili morbidi mentre si reclinano fino a diventare completamente piatti.

Creato appositamente per i clienti della Business Class della compagnia aerea, questo coprimaterasso è stato realizzato e progettato con cura per far sentire i passeggeri come se stessero fluttuando su una nuvola. Può essere steso sul sedile per un ulteriore livello di comfort, creando un vero e proprio bozzolo di benessere che offre le condizioni ideali per il relax dal decollo all’atterraggio e in qualsiasi posizione del sedile.

Posizionato su ogni sedile prima dell’imbarco, insieme a un cuscino, una coperta e delle pantofole, il coprimaterasso presenta una tonalità di grigio, uno dei colori distintivi della cabina Business. Si fonde perfettamente con il design generale della cabina e gli elementi di comfort, preservando l’atmosfera raffinata ed elegante a bordo”, afferma Air France.

“Facile da usare, basta posizionare l’estremità del coprimaterasso sul poggiatesta del sedile e stenderla contro lo schienale e il cuscino del sedile. E’ dotato di tacche attentamente posizionate che si adattano a tutti i sedili Business e alle cinture di sicurezza di tutti i tipi di aeromobili (Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330, Airbus A350). Può essere utilizzato durante le diverse fasi del volo, dal decollo all’atterraggio, in totale sicurezza. Dopo ogni volo, viene accuratamente pulito e riconfezionato, per la massima igiene.

Questo nuovo accessorio verrà progressivamente implementato a bordo a partire da luglio 2025. Entro la fine dell’anno sarà disponibile su tutti i voli a lungo raggio della compagnia aerea, indipendentemente dall’orario di partenza o dalla durata del volo, garantendo un comfort assoluto sia di giorno che di notte”, prosegue Air France.

“Siamo lieti di unire le forze con l’esperienza di Sofitel MY BED, un partner d’eccezione, per continuare a rendere il viaggio in cabina Business un vero paradiso di benessere nel cielo”, ha affermato Fabien Pelous, SVP Customer Experience at Air France. “L’introduzione di un nuovo coprimaterasso migliorerà ulteriormente il comfort offerto a bordo, garantendo notti ancora più riposanti prima dell’arrivo a destinazione, nonché un maggiore relax durante i voli diurni”.

“Il sonno è sempre stato un pilastro dell’esperienza Sofitel”, ha aggiunto Xavier Royaux, Chief Marketing Officer of Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems. “Con la creazione di Sofitel MY BED nel 2003, Sofitel ha offerto una qualità di riposo senza pari, basata su una profonda competenza e una vera artigianalità manifatturiera. Oggi, grazie alla nostra partnership con Air France, siamo lieti di estendere questa esperienza in volo, offrendo a ogni viaggiatore comfort e morbidezza unici per un sonno davvero ristoratore”.

“Nella cabina Business, Air France offre sedili che si trasformano in letti completamente piatti lunghi quasi due metri, con accesso diretto al corridoio. I nuovi sedili, disponibili su una selezione di aeromobili Boeing 777-300ER e Airbus A350, offrono la massima privacy. Una nuova porta scorrevole crea uno spazio privato, isolato dal resto della cabina. Quando si viaggia con un compagno, i sedili al centro della cabina sono dotati di una partizione centrale che può essere facilmente abbassata, offrendo molto spazio per godersi il viaggio insieme. Il sedile è inoltre dotato di un ampio schermo antiriflesso 4K HD, cuffie antirumore, una connessione Bluetooth per cuffie personali e diverse prese elettriche. Una connessione Wi-Fi consente ai passeggeri di rimanere connessi durante il volo.

Quando i passeggeri prendono posto, vengono accolti da un cavalluccio marino alato retroilluminato, simbolo storico di Air France che incarna la ricca storia della compagnia aerea. All’interno, il rivestimento conferisce una sensazione di comfort e privacy. Realizzato in lana, alluminio spazzolato e pelle francese pieno fiore, Air France ha optato per materiali di prima qualità, morbidi e naturali. Ogni sedile è ricamato con il simbolo rosso distintivo della compagnia aerea. Con comfort essenziali, cucina di chef stellati Michelin, vini e champagne attentamente selezionati e un sonno ristoratore, viaggiare in cabina Business è un’esperienza eccezionale”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Copyright Air France)