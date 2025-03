Air France, summer 2025 schedule: continua l’espansione del long-haul network e il roll-out della nuova La Première suite

I team di Air France si stanno già preparando per la summer travel season. Durante il Summer 2025 schedule (aprile-ottobre), la compagnia aerea opererà fino a 900 voli al giorno verso quasi 190 destinazioni in tutto il mondo.

“L’estate del 2025 segnerà la continua espansione del Long-haul network di Air France, con una capacità complessiva in aumento del 4% rispetto all’estate 2024.

Saranno lanciate le seguenti rotte:

– Parigi-Charles de Gaulle – Riyadh (Arabia Saudita): fino a 5 voli settimanali operati con aeromobili Airbus A350-900, a partire dal 19 maggio 2025.

– Parigi-Charles de Gaulle – Orlando (Florida): 4 voli settimanali operati con aeromobili Airbus A350-900, a partire dal 21 maggio 2025.

Inoltre, i seguenti sviluppi rafforzeranno ulteriormente il long-haul flight schedule:

Nord America:

Un settimo volo giornaliero sarà aggiunto tra Parigi-Charles de Gaulle e New York JFK, con 5 di questi 7 voli operati con aeromobili Boeing 777-300ER dotati di La Première. La nuova cabina La Première di Air France sarà offerta su voli selezionati. La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Phoenix (Arizona), inaugurata nel 2024, sarà aumentata a 5 voli settimanali operati con aeromobili Airbus A350-900.

La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Papeete (Polinesia francese) via Los Angeles (California) diventerà un servizio giornaliero.

Come parte della sua storica partnership con il Festival del cinema di Cannes, Air France opererà voli diretti speciali tra Los Angeles e Nizza dal 12 al 26 maggio 2025.

Sud America e Caraibi:

La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Salvador de Bahia (Brasile), lanciata nell’inverno 2024, sarà estesa fino all’estate 2025 con 3 voli settimanali operati con aeromobili Boeing 777-200ER.

Saranno offerti voli aggiuntivi per Lima (Perù), Santiago del Cile (Cile) e Rio de Janeiro (Brasile).

Saranno offerti fino a 8 voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Saint Martin, operati con aeromobili Airbus A330-200.

Africa:

La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Zanzibar – Kilimanjaro (Tanzania), lanciata nell’inverno 2024, continuerà fino all’estate con un massimo di 3 voli settimanali.

Con l’aggiunta di 3 nuovi voli settimanali diretti dal 16 giugno 2025, la rotta Parigi-Charles de Gaulle – Brazzaville (Congo) aumenterà la sua frequenza a 10 voli settimanali.

I voli per Nairobi (Kenya) saranno ora operati con aeromobili Airbus A350-900 anziché Boeing 787-9, offrendo una maggiore capacità su questa rotta.

Asia:

La rotta Parigi-Charles de Gaulle – Manila (Filippine), lanciata nell’inverno 2024, sarà estesa fino all’estate 2025, con 3 voli settimanali operati da aeromobili Airbus A350-900“, afferma Air France.

“Il 18 marzo 2025 Air France ha presentato la sua nuova cabina La Première. Frutto di tre anni di sviluppo, la nuova La Première suite presenta un design unico e completamente modulare, che combina un sedile reclinabile e una chaise longue che si trasforma in un letto completamente piatto (leggi anche qui). La suite si estende su cinque finestrini, un’innovazione esclusiva di Air France.

Il primo aeromobile dotato della nuova cabina La Première inizierà a operare nella primavera 2025 sui voli per New York JFK, seguita da Los Angeles, Singapore e Tokyo-Haneda durante la stagione estiva.

La nuova cabina La Première sarà disponibile su tutte le La Première destination entro il 2026. In futuro, Air France renderà disponibile questo nuovo prodotto su più aeromobili per più destinazioni”, prosegue Air France.

“Sullo short- and medium-haul network, Air France opererà fino a 670 voli al giorno verso 96 destinazioni quest’estate. La compagnia aerea continuerà ad espandere il suo servizio verso le destinazioni più gettonate del Mediterraneo, con un aumento della capacità dell’8% verso l’Italia e del 3% verso la Spagna.

Oltre al suo regular network, Air France offrirà 29 rotte stagionali in Francia ed Europa, tra cui Palma di Maiorca e Ibiza (Isole Baleari, Spagna); Rodi ed Heraklion (Grecia); così come Dubrovnik (Croazia).

Nel frattempo, Transavia France, la sussidiaria low-cost di Air France-KLM Group, offrirà un servizio verso 123 destinazioni in 38 paesi quest’estate, per un totale di 233 rotte, 26 delle quali sono nuove. Transavia France sarà ancora una volta la leading low-cost airline in partenza dagli aeroporti di Parigi.

Il full flight schedule, i giorni operativi e le tariffe sono disponibili su airfrance.com e transavia.com“, conclude Air France.

