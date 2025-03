American Airlines collega Roma con il numero record di sei hub statunitensi nella stagione estiva 2025

American Airlines e Aeroporti di Roma annunciano le nuove iniziative per la stagione estiva 2025 che offriranno ai passeggeri maggiori opportunità di viaggio tra Roma e gli Stati Uniti.

A partire da lunedì prossimo, 31 marzo, American Airlines reintrodurrà i collegamenti giornalieri con New York (JFK), Chicago (ORD) e Charlotte (CLT), che si aggiungono ai collegamenti operativi per tutto l’anno con Philadelphia (PHL). I collegamenti giornalieri con Dallas – Fort Worth (DFW) sono stati reintrodotti il 6 marzo.

Inoltre, a partire dal 6 giugno, American Airlines inaugurerà i nuovi collegamenti giornalieri tra l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino (FCO) e il Miami International Airport (MIA). Con l’introduzione del nuovo volo per Miami, American Airlines collegherà direttamente Roma Fiumicino con il numero record di sei hub statunitensi, incrementando ulteriormente le opzioni di viaggio per i passeggeri.

“Siamo entusiasti di annunciare l’inizio delle nostre operazioni estive all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino collegando questo mercato con il numero record di sei hub statunitensi”, ha commentato José Freig, Vice President International and Contact Center Operations di American Airlines. “Roma è una delle destinazioni più richieste del nostro network globale e siamo felici di poter offrire ai nostri passeggeri fino a sei voli al giorno da questo mercato agli Stati Uniti, inclusi i nuovi collegamenti con il nostro hub di Miami”.

“Con l’avvio della Summer 2025 ci apprestiamo ad accogliere nuovi primati in termini di traffico transatlantico, trend sostenuto dall’apporto sostanziale di American Airlines che, grazie anche al futuro nuovo volo diretto Roma-Miami, conferma il Leonardo da Vinci di Fiumicino quale hub di riferimento per i voli sul Nord America”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Con un numero record di destinazioni offerte, la compagnia amplierà ulteriormente le opportunità di viaggio, confermando ancora una volta l’importanza dei collegamenti con gli Stati Uniti, primo mercato di lungo raggio per Roma”.

Tutti i voli di American Airlines tra Roma e gli Stati Uniti saranno operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello, tra cui poltrone completamente reclinabili in Flagship® Business Class e poltrone di Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e una selezione curata di intrattenimento a bordo che comprende oltre 1.500 film, spettacoli televisivi, contenuti audio e lifestyle.

