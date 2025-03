Brussels Airlines migliora l’esperienza in Business Class sui voli a lungo raggio

A partire da aprile, Brussels Airlines arricchisce la ristorazione in Business Class con una nuova esperienza. Questa trasformazione valorizza ogni dettaglio del viaggio, dalle stoviglie al flusso del servizio, garantendo un’esperienza di livello superiore durante tutto il viaggio.

“A partire dal 1° aprile, i passeggeri della Business Class avranno a disposizione nuova collezione di stoviglie caratterizzata da forme organiche e rotonde che creano un’estetica naturale e armoniosa. Realizzati in porcellana pregiata, i pezzi incarnano l’eleganza, offrendo un’esperienza culinaria lussuosa a 30.000 piedi.

La base bianca calda, completata da una ciotola colorata con accenti blu e bronzo ispirati all’uniforme di Brussels Airlines, mette in mostra una raffinatezza senza tempo. Per completare questa raffinata ambientazione, posate appositamente progettate, sagomate per riflettere sottilmente i contorni di un aereo, insieme a nuovi tovaglioli realizzati con una texture terrosa ma elegante, completano l’esperienza”, afferma Brussels Airlines.

“Brussels Airlines continua a elevare l’esperienza culinaria. All’inizio di quest’anno, è iniziata una nuova partnership con la chef stellata Arabelle Meirlaen. Brussels Airlines ora cerca anche di migliorare il concept che offre agli ospiti la possibilità di selezionare un tagliere di formaggi più elaborato, un dessert o persino frutta fresca tagliata dopo il pasto. Sui voli per Bruxelles, l’attenzione è rivolta a un servizio impeccabile e all’efficienza, un servizio su misura per destinazione per massimizzare il comfort a bordo.

Oltre al menu e alle stoviglie, Brussels Airlines sta anche elevando il suo approccio al servizio. Ispirati dall’eleganza degli hotel boutique, i pasti saranno presentati in modo più personale, consegnati a mano. Questo approccio raffinato crea un’atmosfera intima, assicurando a ogni passeggero un’esperienza culinaria unica.

Brussels Airlines non sta solo perfezionando i dettagli più fini dell’esperienza dei suoi passeggeri, ma sta anche facendo un investimento sostanziale nel suo futuro. A partire dal 2027, la compagnia aerea introdurrà gradualmente una nuova cabina in tutte le classi: Business Class, Premium Economy ed Economy Class.

Questa importante revisione della cabina rappresenta un investimento di oltre 100 milioni di euro, sottolineando ulteriormente l’impegno di Brussels Airlines nel fornire un’esperienza di viaggio eccezionale.

Inoltre, la compagnia aerea prevede di rinnovare la pluripremiata lounge aeroportuale, THE LOFT, offrendo ai passeggeri un’esperienza pre-volo ancora più confortevole ed elegante”, prosegue Brussels Airlines.

“Noi di Brussels Airlines crediamo che viaggiare significhi molto più che raggiungere la destinazione, significa creare momenti indimenticabili. La nostra nuova collezione di stoviglie è progettata per migliorare l’esperienza culinaria a bordo, unendo eleganza e funzionalità. Collaborando con i migliori talenti culinari belgi e utilizzando i migliori ingredienti, puntiamo a trasformare la cena in un momento clou del viaggio. Offriamo anche più di un semplice servizio, lo vediamo come un’opportunità per i nostri ospiti di entrare in contatto con l’equipaggio in modo personale e memorabile. Questo raffinato concetto di ristorazione riflette la nostra dedizione nell’offrire i più alti standard di comfort, raffinatezza e ospitalità”, afferma Sandy Coenen, Inflight Product Manager, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)