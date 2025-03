Grande successo per la seconda edizione degli Emirates Italy Awards 2025

Si è conclusa con grande successo la seconda edizione degli Emirates Italy Awards, l’appuntamento annuale che premia i risultati più significativi nel settore del turismo e dei viaggi, celebrando i migliori partner italiani di Emirates. Organizzato da Emirates Italia presso l’Emirates Group Headoffice, ovvero la sede principale della compagnia aerea a Dubai, l’evento ha riunito i principali attori dell’industria turistica italiana, riconoscendo il loro contributo nel promuovere l’eccellenza nei viaggi e rafforzare i legami tra l’Italia e il mondo. L’iniziativa ha inoltre sottolineato l’importanza strategica del mercato italiano per la compagnia, con Dubai come hub globale di riferimento per i viaggiatori.

Nato nel 2024, l’Emirates Italy Awards è un vero e proprio “format” che celebra i principali attori dell’industria turistica italiana. L’edizione 2025 ha premiato coloro che si sono distinti per performance straordinarie nell’anno finanziario 2024/2025 e che hanno valorizzato la collaborazione con Emirates, dimostrando impegno e ottenendo risultati eccezionali.

“L’Italia è l’unico Paese del network ad aver ideato un format dedicato al riconoscimento del valore dei propri partner commerciali e il successo della seconda edizione degli Emirates Italy Awards ci riempie davvero di orgoglio. Questo appuntamento ci offre l’opportunità di ribadire il ruolo primario dell’Italia all’interno della rete globale di Emirates quale mercato primario per lo sviluppo economico, con Dubai epicentro di riferimento come destinazione turistica e commerciale. A testimoniarlo, non solo i grandi risultati ottenuti dai nostri partner, ma anche le novità che saranno introdotte nei prossimi mesi in Italia, quali: l’arrivo a Bologna del nuovo A350 con la Premium Economy a partire dal 1° giugno e l’introduzione di una terza rotta giornaliera Roma-Dubai. Continuiamo a investire per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più all’avanguardia e l’interesse crescente verso il nostro Paese, oltre che per i nostri servizi, ci motiva ulteriormente a consolidare le nostre partnership con professionisti del settore, cruciali in ogni segmento, dal turismo leisure al business travel”, dichiara Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia.

L’evento ha visto la premiazione di diverse aziende in categorie chiave, quali Best Chains, Best Travel Management Companies, Best Tour Operator, Best VFR Agents, Best Cruises, Best Online Travel Agencies e Best NDC. Tra i vincitori, si sono distinti grandi nomi come Gattinoni Group, Welcome Travel Network, Cisalpina Tours, Alpitour, MSC Crociere, Expedia, e molte altre realtà simbolo di eccellenza e affidabilità nel panorama turistico italiano.

Emirates ha inoltre assegnato riconoscimenti speciali a partner che si sono distinti in segmenti specifici:

Group Travel Excellence Award, assegnato a Blueberry Travel Company per l’eccellente performance nella vendita di viaggi di gruppo;

First Class & Business Class Excellence Award, assegnato ad EniServizi come agenzia con le migliori performance nella vendita di biglietti di prima classe, America Express viaggi e stili di vita;

Global Connector Award, assegnato ad Alpitour come agenzia che ha dimostrato un’eccezionale performance nella vendita di biglietti su tutta la rete Emirates;

Dubai Excellence Award, assegnato a UVET Global Business Travel come agenzia con le migliori performance nella vendita di biglietti per Dubai;

Atlantic Connector Award, assegnato ad ACI Blueteam come agenzia con le migliori performance nelle vendite per la tratta Emirates Milano-New York;

New Travel Concept Award, assegnato a WeRoad come modello innovativo nel settore dei viaggi;

Retail Excellence Award, assegnato a Vertours un’agenzia retail indipendente parte di un network più grande, per le sue prestazioni di vendita eccezionali e la crescita significativa.

L’evento ha inoltre offerto una preziosa opportunità di networking con figure di spicco del panorama turistico internazionale con base a Dubai. In rappresentanza di Emirates, hanno presenziato Adnan Kazim, Vicepresidente e Direttore Commerciale di Emirates Airline, Nabil Sultan, Vicepresidente esecutivo delle vendite ai passeggeri e della gestione del Paese e Thierry Aucoc, Vicepresidente senior delle operazioni commerciali in Europa e nelle Americhe. L’evento ha avuto come ospite speciale Jeffrey Brooks, Direttore del Design presso Dar, il nuovo Aeroporto Internazionale Al Maktoum. Tra i numerosi rappresentanti degli sponsor, si sono distinti per la loro partecipazione Hoor Al Khaja, Senior Vice President, International Operations di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), parte di Dubai Department of Economy and Tourism (DET); Alaa AlKathib, Vice President of Destination Management at Arabian Adventures; Hernan Ortiz, Associate Director of Sales for Latam, Spain, Portugal and Italy at Arabian Adventures; e Jonas Malheiro, Vicepresidente delle vendite e del marketing di Jumeirah.

