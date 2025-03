IAG apre le candidature per IAGi Accelerator 2025

International Airlines Group (IAG) ha aperto le candidature per lo 2025 IAGi Accelerator Programme. Il programma annuale identifica e testa nuove tecnologie che hanno il potenziale per risolvere le sfide nel settore dell’aviazione ed è stato lanciato per la prima volta nel 2016 come Hangar 51.

“L’acceleratore di quest’anno è alla ricerca di start-up specializzate in artificial intelligence (AI), automation, sustainability, customer-focused platforms, connectivity and next-generation computing technology per semplificare l’efficienza operativa, aumentare la produttività e migliorare il percorso del cliente nelle società operative di IAG.

Per la prima volta, il programma offrirà due percorsi distinti progettati per start-up globali in diverse fasi del loro sviluppo: un ‘Deploy’ programme di 12 settimane per start-up con soluzioni pronte per essere testate e un ‘Discover’ programme di 24 settimane progettato per le aziende in fase iniziale.

Deploy: durante questo 12-week accelerator, i partecipanti collaboreranno con esperti di una delle cinque compagnie aeree di IAG o due aziende complementari per condurre una proof-of-value e testare la loro tecnologia in condizioni operative.

Discover: un nuovo programma di 24 settimane rivolto a early-stage sustainability start-up che stanno sviluppando tecnologie innovative con un elevato potenziale di impatto per l’aviazione. Ciò include sustainable aviation fuel, carbon removal, alternatives to single-use plastics and fuel efficiency”, afferma IAG.

Jorge Saco, Chief Information, Procurement, Services and Innovation Officer di IAG, ha affermato: “L’innovazione rimane fondamentale per gli sforzi continui di IAG per trasformare i viaggi aerei per i clienti, i nostri dipendenti e l’ambiente. A differenza di molti tipici programmi di accelerazione, l’IAGi Accelerator va oltre il semplice mentoring, cercando e testando nuove soluzioni per sfide aziendali complesse che possono essere scalate in tutto il nostro Gruppo. Il programma a due binari di quest’anno amplia la portata dei candidati, offrendo opportunità alle start-up in diverse fasi del loro percorso di collaborare con esperti di tutte le nostre società operative per acquisire una comprensione più approfondita del settore dell’aviazione ed esplorare potenziali partnership o opportunità commerciali”.

“All’inizio di questo mese, il Gruppo ha annunciato che investirà fino a 200 milioni di euro in aziende ad alto potenziale tramite IAGi Ventures, il nuovo corporate venturing arm di IAG. Questo finanziamento è destinato a essere uno dei più grandi investimenti del suo genere a livello mondiale e il più grande da parte di un gruppo di compagnie aeree europeo, riflettendo l’impegno di IAGi nell’utilizzare l’innovazione per trasformare le sue attività e creare esperienze migliori per i clienti, una maggiore efficienza operativa e un’aviazione più sostenibile.

IAGi Ventures opera a stretto contatto con l’IAGI Accelerator Programme. L’IAGI Accelerator non richiede equity per partecipare e le start-up avranno l’opportunità di incontrare il team IAGi Ventures per discutere i futuri piani di raccolta fondi come parte del programma.

Le start-up interessate possono saperne di più e presentare domanda tramite il sito web di IAGi. Le candidature anticipate sono incoraggiate, poiché le candidature saranno esaminate su base continuativa, con scadenza finale il 30 aprile 2025.

Le precedenti start-up con cui IAG ha collaborato durante il programma di accelerazione includono: Ecovadis, un’azienda che fornisce valutazioni dettagliate sulla sostenibilità aziendale; Assaia, un’azienda specializzata nell’ottimizzazione di airport and airline operations tramite intelligenza artificiale; Twelve, un’azienda che utilizza una tecnologia pionieristica per trasformare la CO2 in SAF; Quantum Metric, un’azienda che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza digitale dei clienti”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa IAG)