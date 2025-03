Qatar Airways Group e Virgin Australia ricevono il via libera definitivo dall’ACCC per l’alleanza integrata

Qatar Airways Group e Virgin Australia hanno ricevuto il via libera definitivo dall’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) per l’alleanza integrata delle compagnie aeree. Questa determinazione finale segnala ufficialmente il via libera per i nuovi 28 voli settimanali di Virgin Australia tra l’Australia e Doha, operati in wet-lease con Qatar Airways.

L’autorizzazione dell’ACCC alla partnership di Qatar Airways con Virgin Australia offre al vettore australiano l’accesso alla scala e all’esperienza di una compagnia aerea globale leader a livello mondiale e facilita il suo rientro nei voli internazionali a lungo raggio. Ciò determinerà una maggiore concorrenza sul mercato, offrendo al contempo una scelta e un valore maggiori per i passeggeri australiani.

Utilizzando aeromobili in wet lease da Qatar Airways, Virgin Australia è pronta a lanciare voli a lungo raggio da Sydney, Brisbane e Perth a Doha da giugno 2025, seguiti da collegamenti da Melbourne a Doha a dicembre 2025. Attraverso il pluripremiato Hamad International Airport di Doha, i voli aprono più di 100 itinerari di collegamento in Europa, Medio Oriente e Africa e consentono ai passeggeri australiani di beneficiare di una serie di maggiori opportunità di acquisizione e riscatto per i membri Privilege Club e Velocity.

Oltre a ciò, i voli forniranno una spinta significativa all’economia del turismo australiano, generando un valore economico stimato di 3 miliardi di dollari australiani nei prossimi cinque anni.

L’accordo di collaborazione sosterrà anche la crescita dei posti di lavoro, sia in Virgin Australia che nei più ampi settori dell’aviazione e del turismo in Australia, con Qatar Airways pronta a fornire secondment opportunities per 20 piloti di Virgin Australia e 40 cabin crew nel 2025. Un’altra importante area di interesse per la partnership è la sostenibilità, che include lo sviluppo di iniziative riguardo il sustainable aviation fuel.

Ciò segue l’approvazione da parte del governo australiano dell’investimento del 25% di Qatar Airways Group in Virgin Australia il 27 febbraio 2025, unendosi all’attuale azionista di maggioranza Bain Capital.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “L’annuncio odierno dell’ACCC invia un chiaro segnale dell’appetito che esiste per offrire concorrenza, servizi di prima classe e valore ai passeggeri australiani. Segna anche l’inizio di un nuovo capitolo nel rapporto tra le nostre due compagnie aeree e vorrei ringraziare i nostri colleghi di Virgin Australia e gli stimati stakeholder per la loro instancabile dedizione alla nostra ambizione comune di creare una sana concorrenza all’interno del mercato dell’aviazione locale, nonché al nostro impegno collettivo nel supportare le aziende australiane, i posti di lavoro australiani e l’economia in generale”.

Il Virgin Australia Chief Executive Officer, Mr. Dave Emerson, ha affermato: “Questo è un momento decisivo per Virgin Australia e il panorama dell’aviazione australiano. L’approvazione finale da parte dell’ACCC della nostra partnership strategica più approfondita con Qatar Airways segna l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra compagnia aerea e un mondo di opportunità per il nostro personale e i nostri clienti. Stiamo già assistendo ad alcuni dei benefici positivi della partnership, tra cui un aumento dell’attività di vendita tra Australia ed Europa, Medio Oriente e Africa grazie alla maggiore concorrenza. Siamo lieti di dare il benvenuto a Qatar Airways non solo come partner strategico, ma anche come comproprietario di Virgin Australia. Ciò riflette un enorme voto di fiducia da parte di una compagnia aerea leader a livello mondiale nella nostra attività e nell’aviazione australiana in senso più ampio”.

Il Bain Capital Partner, Mr. Mike Murphy, ha affermato: “Questa importante pietra miliare consente alle compagnie aeree di sfruttare la loro forza collettiva e sbloccare nuove aree di cooperazione a vantaggio dei consumatori australiani. Siamo lieti di dare ufficialmente il benvenuto a Qatar Airways Group come investitore di minoranza in Virgin Australia”.

A ottobre 2024 Qatar Airways e Virgin Australia hanno anche firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare a una serie di iniziative di sostenibilità, tra cui obiettivi per promuovere l’uso di sustainable aviation fuel (SAF), l’ environmental management, inclusi waste and energy management, approvvigionamento sostenibile e sviluppo della forza lavoro nell’aviazione.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)