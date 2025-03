Airbus progetterà e costruirà la ExoMars rover lander platform dell’ESA

Airbus è stata selezionata dall’European Space Agency (ESA) e da Thales Alenia Space (TAS – una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%)), ExoMars industrial prime contractor, per realizzare key systems per l’ExoMars lander che posizionerà in sicurezza il Rosalind Franklin rover sulla superficie del Pianeta Rosso.

“Dopo l’ingresso e la discesa attraverso l’atmosfera di Marte e una fase di frenata assistita dal paracadute, la landing platform fornita da Airbus garantirà un atterraggio sicuro sulla superficie di Marte e supporterà il dispiegamento del rover sulla superficie”, afferma Airbus.

Kata Escott, Managing Director Airbus Defence and Space UK, ha affermato: “Portare il rover Rosalind Franklin sulla superficie di Marte è un’enorme sfida internazionale e il culmine di oltre 20 anni di lavoro. Siamo orgogliosi di aver costruito il rover nella nostra state-of-the-art Stevenage cleanroom e siamo lieti di sviluppare il progetto per garantirne la consegna sicura su Marte. Rosalind Franklin sarà il primo Martian rover in grado di analizzare campioni da due metri sotto la superficie alla ricerca di vita passata o presente. La missione potenzierà il nostro know-how spaziale nel Regno Unito e aumenterà la nostra comprensione collettiva del sistema solare”.

L’UK Technology Secretary, Peter Kyle, ha affermato: “Questo esempio stimolante di world-class British science ci porterà un passo più vicini a rispondere a domande a lungo poste sulla potenziale vita su Marte. Con l’atterraggio dell’home-grown rover su Marte, Airbus non solo aiuterà la Gran Bretagna a fare la storia e a guidare la corsa allo spazio europea, ma porterà anche centinaia di posti di lavoro altamente qualificati e investimenti, mentre assicuriamo il futuro della Gran Bretagna attraverso il nostro Plan for Change”.

“Su contratto con TAS, che guida la Rosalind Franklin mission, i team Airbus di Stevenage progetteranno i mechanical, thermal and propulsion systems necessari per la landing platform, per garantire che l’atterraggio sia sicuro nel 2030. Ciò includerà la landing structure, il large propulsion system utilizzato per fornire la final braking thrust e il landing gear per garantire che il lander sia stabile al touchdown. Il lander sarà dotato di due rampe che saranno dispiegate su lati opposti per consentire al rover di essere guidato sulla superficie marziana utilizzando la rotta meno rischiosa.

I team Airbus di Stevenage hanno progettato e costruito oltre 120 propulsion systems per oltre 90 spacecraft, fornendo chemical, electric and cold gas systems for telecoms, Earth observation, science and exploration missions. L’ExoMars landing system dovrà rallentare la landing platform da 45 m/s alla fine della parachute descent phase a meno di 3 m/s prima del touchdown utilizzando retro rockets.

Airbus ha progettato e realizzato il Rosalind Franklin rover nella bio-burden cleanroom in Stevenage, prima di consegnarlo a TAS nel 2019. Il lancio era originariamente previsto per il 2022, ma la missione ha dovuto essere posticipata a causa del conflitto russo-ucraino”, prosegue Airbus.

“Airbus sta lavorando con TAS, ESA e NASA per mantenere e aggiornare vari elementi del Rosalind Franklin rover in preparazione del suo lancio pianificato nel 2028 su un lanciatore fornito dalla NASA. Ciò include l’installazione di Radioisotope Heater Units (RHUs) fornite dalla NASA per mantenere il rover caldo sulla superficie marziana, nonché una nuova modalità software per consentire al rover di passare rapidamente a uno stato autonomo dopo l’atterraggio. Si prevede che il rover tocchi la superficie di Marte nel 2030 per evitare di atterrare durante la global dust season del pianeta”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)