American Airlines e SAVE annunciano l’operativo estivo a Venezia

American Airlines e Gruppo SAVE annunciano la ripresa dei collegamenti giornalieri tra l’Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE) e il Philadelphia International Airport (PHL).

“Quest’estate, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri passeggeri sempre più collegamenti con Venezia, una destinazione estiva sempre più richiesta nel nostro network internazionale”, ha commentato José Freig, Vice President International and Contact Center Operations di American Airlines. “La ripresa dei collegamenti stagionali tra Venezia e il nostro hub di Philadelphia, così come i nuovi collegamenti con Dallas – Fort Worth, evidenziano il nostro impegno a sostenere l’Italia come una delle principali destinazioni europee del nostro network in crescita”.

“Con il volo sull’hub di Dallas, che si aggiunge alla ripresa del collegamento sull’hub di Philadelphia, l’offerta di American Airlines all’aeroporto di Venezia compie un importante salto di qualità, andando a servire entrambe le macro-aree del sud ovest e della costa orientale degli Stati Uniti”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “La nuova linea su Dallas si inserisce nella nostra strategia di sviluppo della più ampia rete di collegamenti con hub intercontinentali, permettendo di raggiungere con comode connessioni Messico e Centro America”.

Philadelphia (PHL) – Venezia (VCE) – Dal 29 marzo – Partenza 20:00, arrivo 09:55 +1

Venezia (VCE) – Philadelphia (PHL) – Dal 30 marzo – Partenza 12:15, arrivo 15:30

Philadelphia International Airport (PHL) è il principale hub transatlantico di American Airlines sulla East Coast e offre ai passeggeri numerosi collegamenti per proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso oltre 120 destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Caraibi. I voli tra Venezia e Philadelphia saranno operati da aeromobili Boeing 787-8.

In data 6 giugno 2025, American inaugurerà i voli diretti giornalieri tra Venezia (VCE) e Dallas – Fort Worth (DFW), offrendo ulteriori soluzioni di collegamento tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno da Venezia nel corso della stagione estiva 2025. Dallas – Fort Worth (DFW) è l’hub più grande della compagnia aerea e offre ai passeggeri numerosi collegamenti per proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso oltre 230 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Messico, Caraibi e America Latina. I voli tra Venezia e Dallas – Fort Worth saranno operati da aeromobili Boeing 777-200 e Boeing 787-8.

Dallas – Fort Worth (DFW) – Venezia (VCE) – Dal 5 giugno – Partenza 17:25, arrivo 10:35 +1

Venezia (VCE) – Dallas – Fort Worth (DFW) – Dal 6 giugno – Partenza 13:40, arrivo 18:10

Tutti i voli tra Venezia e gli Stati Uniti saranno operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, Wi-Fi ad alta velocità e un sistema di intrattenimento a bordo con 1.500 contenuti, gratuiti e regolarmente aggiornati, fruibili da ciascuna poltrona.

(Ufficio Stampa American Airlines – Gruppo SAVE – Photo Credits: American Airlines)