ITA Airways si è trasferita nei Terminal di Lufthansa Group a Francoforte e Monaco

Lufthansa Group informa: “Oggi si celebra un’altra pietra miliare nell’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group: con l’inizio del 2025 summer flight schedule oggi, tutti i voli ITA Airways a Francoforte e Monaco saranno gestiti nei terminal di Lufthansa Group. Ciò significa che ITA Airways e le altre compagnie aeree di Lufthansa Group sono “sotto lo stesso tetto” in tutti gli hub del Gruppo, riducendo significativamente i tempi di trasferimento per i passeggeri (leggi anche qui).

Il trasferimento negli hub tedeschi di ieri sera ha incluso l’intera ITA Airways handling operation, dal check-in, ai gate, ai banchi di assistenza e al ritiro bagagli”.

“A Francoforte, la compagnia aerea italiana si è spostata dal Terminal 2 al Terminal 1, utilizzato da Lufthansa Group. Poiché in futuro ITA Airways volerà anche dalle gate areas A and B, i passeggeri beneficeranno di distanze notevolmente più brevi e quindi tempi di trasferimento più brevi. I passeggeri di ITA Airways possono anche raggiungere la Deutsche Bahn long-distance train station, con ICE high-speed train connections, in modo rapido e semplice dal Terminal 1.

A Monaco, ITA Airways si è spostata dal Terminal 1 al Terminal 2 e al suo satellite. Questo terminal è gestito da una joint venture tra Lufthansa e Munich Airport. Da oggi, i passeggeri di ITA Airways utilizzeranno quindi il terminal che è stato premiato più volte con cinque stelle da Skytrax.

Negli altri hub di Lufthansa Group a Bruxelles, Roma, Vienna e Zurigo, tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group sono già sotto lo stesso tetto. Ad esempio, c’era già un processo di trasferimento senza interruzioni per i clienti tra SWISS e ITA Airways a Zurich Airport. Inoltre, i banchi check-in delle compagnie aeree sono già stati posizionati uno accanto all’altro nella maggior parte degli aeroporti serviti congiuntamente nelle ultime settimane”, prosegue Lufthansa Group.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, afferma: “Questa mossa è un’importante pietra miliare nell’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group. I nostri clienti potranno effettuare trasferimenti più rapidi e confortevoli grazie a distanze più brevi e avranno più comfort durante tutto il viaggio. Ciò include anche l’uso condiviso delle lounge. Questa integrazione offre ai passeggeri di ITA Airways l’accesso agli enormi vantaggi di Lufthansa Group, con tutte le sue compagnie aeree premium e una rete di rotte in tutto il mondo. Offre inoltre ai passeggeri un accesso più diretto a numerose destinazioni nel mercato italiano. In soli due mesi, siamo riusciti a offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio premium senza soluzione di continuità”.

“Con il summer flight schedule valido da oggi, ITA Airways e Lufthansa Group Airlines stanno anche lanciando i loro joint codeshare flights, che sono stati offerti ai clienti per diverse settimane. I network di rotte di ITA Airways e delle altre network airlines di Lufthansa Group sono ora allineati e connessi e possono quindi essere combinati in un’unica prenotazione. I passeggeri possono scegliere tra oltre 100 nuove codeshare connections in Europa, operate sia da ITA Airways che da Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti). I passeggeri di Lufthansa Group possono raggiungere tramite il code-sharing con ITA Airways gli aeroporti italiani di Alghero (AHO), Lampedusa (LMP), Pantelleria (PNL) e Reggio Calabria (REG). Con un Lufthansa codeshare ticket, i passeggeri possono anche viaggiare di nuovo a Tripoli in Libia. Più di 50.000 di questi biglietti combinati sono già stati venduti nelle prime tre settimane.

Da oggi inoltre, i passeggeri di ITA Airways possono anche utilizzare le circa 130 lounge di Lufthansa Group e dei suoi partner durante i loro viaggi. Da oggi, le lounge di ITA Airways sono aperte anche ai passeggeri di Lufthansa Group. I frequent flyer beneficiano di opzioni ampliate dal 3 febbraio 2025. I soci Miles & More possono guadagnare e riscattare miglia e punti per il loro status frequent flyer su tutti i voli operati da ITA Airways. Al contrario, i clienti Volare possono guadagnare e riscattare punti con Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines“, conclude Lufthansa Group.

ITA Airways: novità per i passeggeri nella stagione estiva 2025

ITA Airways informa :”ITA Airways dà il via oggi alla nuova stagione estiva 2025 con grandi novità rivolte ai propri clienti. Prima fra tutte, il trasferimento delle proprie operazioni di terra e di volo presso il Terminal T1 dell’aeroporto di Francoforte e T2 dell’aeroporto di Monaco, i principali delle rispettive aerostazioni, utilizzati anche dalle compagnie di Lufthansa Group.

Grazie a questa novità, i passeggeri di ITA Airways potranno beneficiare di ulteriori vantaggi che renderanno la loro esperienza di viaggio ancora più confortevole e su misura: l’utilizzo congiunto dei principali terminal con le compagnie di Lufthansa Group consentirà infatti di ridurre significativamente i tempi di trasferimento e l’accesso ai controlli di sicurezza dall’area check-in. Al contempo, i passeggeri avranno un accesso più diretto ai voli in connessione e in codeshare con le compagnie del gruppo tedesco, operativi da oggi”.

“Per l’occasione, la livrea dei due Airbus A320neo di ITA Airways che oggi hanno operato il volo da Roma Fiumicino verso Monaco e Francoforte, è stata arricchita dallo sticker “Member of Lufthansa Group”.

Sempre a partire da oggi, i passeggeri di ITA Airways potranno accedere ad oltre 130 lounge in tutto il mondo, e al contempo i passeggeri dei vettori di Lufthansa Group, potranno utilizzare le lounge di ITA Airways secondo le modalità di accesso previste dalle Compagnie”, prosegue ITA Airways.

“Oggi è un giorno molto importante nel percorso di crescita della nostra Compagnia”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Aggiungiamo ulteriori benefici per assicurare ai nostri clienti un’esperienza di volo sempre più completa e confortevole. Queste novità operative sono il risultato di una continua e proficua collaborazione con il Gruppo Lufthansa e vanno ad arricchire ulteriormente i servizi che abbiamo già messo a disposizione dei nostri clienti sin dalle prime settimane successive all’accordo con il partner tedesco. Continueremo ad impegnarci con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la connettività, il servizio e l’offerta di viaggio per i nostri passeggeri, sfruttando al meglio le sinergie con il Gruppo Lufthansa”.

“Grazie alla presenza di ITA Airways nei principali terminal dei due hub di Lufthansa Group, l’eccellenza del servizio Made in Italy diventerà sempre più centrale nell’esperienza del passeggero, anche al di fuori dell’Italia. Il viaggio verso il Belpaese inizierà infatti già al momento dell’arrivo in aeroporto, quando il passeggero effettuerà il check-in presso i banchi ITA Airways, e proseguirà a bordo, dove troverà l’ospitalità e lo stile inconfondibile che contraddistinguono l’Italia.

Le novità della summer 2025 di ITA Airways continuano con l’inaugurazione, oggi 30 marzo, del nuovo volo diretto di ITA Airways Milano Linate – Monaco, che sarà operativo con due frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì per consentire ai viaggiatori di effettuare andata e ritorno comodamente nella stessa giornata, e una frequenza giornaliera nella mattina di sabato e nel pomeriggio della domenica.

Nella stagione estiva 2025 ITA Airways volerà verso 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 nazionali. La Compagnia introdurrà anche 12 destinazioni stagionali durante il picco estivo, incluse le mete più gettonate del Mediterraneo come Grecia, Spagna e le isole italiane.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i voli ITA Airways consultare sul sito itaairways.com, oppure il Customer Information Assistance Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group – Alex Tino Friedel – ATF Pictures)