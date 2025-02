L’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group è iniziata

Lufthansa Group informa: “Dai frequent flyer programs, allo spostamento delle operazioni di volo nei terminal aeroportuali, all’accesso alle lounge, al code sharing, al coordinated European flight schedule: i clienti saranno già in grado di vedere i vantaggi dell’integrazione, subito dopo la conclusione della partecipazione di Lufthansa Group in ITA Airways. In una conferenza stampa a Roma, Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways, e Joerg Eberhart, CEO di ITA Airways, hanno presentato i primi passi concreti e i miglioramenti per i clienti (leggi anche qui).

Con effetto immediato, 36 milioni di soci Miles & More possono accumulare e riscattare miglia su tutti i voli ITA Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di soci del programma frequent flyer di ITA Airways Volare possono accumulare e riscattare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines“.

“Con l’inizio del summer flight schedule il 30 marzo 2025, i passeggeri di ITA Airways e Lufthansa Group possono godere dei seguenti vantaggi:

Sotto lo stesso tetto a Francoforte e Monaco: utilizzare lo stesso terminal è un prerequisito essenziale per trasferimenti rapidi e confortevoli presso gli hub di Lufthansa Group. Con l’inizio del prossimo summer flight schedule, ITA Airways si sposterà nei Lufthansa Airlines terminals di Francoforte e Monaco, nel Terminal 1 di Francoforte e nel Terminal 2 di Monaco. Ciò ridurrà significativamente i tempi di trasferimento dei passeggeri. In tutti gli altri hub del gruppo, così come a Roma Fiumicino e Milano Linate, le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono già i loro voli nelle stesse aree dei terminal di ITA Airways.

Accesso alle lounge: a partire dal 30 marzo, i passeggeri di ITA Airways potranno anche visitare e utilizzare le circa 130 lounge di Lufthansa Group e dei suoi partner durante i loro viaggi. Le lounge di ITA Airways saranno aperte anche ai passeggeri di Lufthansa Group da questa data.

Code sharing: aggiungendo i voli ITA Airways ai route networks delle Lufthansa Group Airlines, i clienti avranno più scelta e maggiore flessibilità. Con l’inizio del summer flight schedule, più di 100 collegamenti di volo condivideranno inizialmente i loro numeri di volo e potranno quindi essere combinati più facilmente. Questi code share consentono di combinare i voli di diverse compagnie aeree del gruppo in un’unica prenotazione. Una volta pienamente implementato, questo code sharing consentirà ai passeggeri di ITA Airways di accedere a oltre 250 destinazioni di Lufthansa Group. Per i passeggeri delle compagnie aeree di Lufthansa Group, l’offerta sarà ampliata per includere i voli domestici di ITA Airways verso Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Tutti i collegamenti in code share possono essere prenotati dal 25 febbraio tramite tutti i canali di vendita globali, inclusi online e tramite le app di Lufthansa Group e di ITA Airways.

Orari dei voli coordinati tra gli hub: i collegamenti aerei tra gli hub di Lufthansa Group (Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna e Bruxelles) e i due principali aeroporti di ITA Airways (Roma e Milano) saranno ottimizzati e meglio distribuiti durante il giorno per offrire agli ospiti una maggiore flessibilità di viaggio. Gli orari di partenza coordinati significano meno tempi di attesa per gli ospiti e migliori collegamenti verso destinazioni a lungo raggio.

Cambio di airline alliance: in futuro, i passeggeri di ITA Airways potranno anche usufruire di tutti i vantaggi di prodotto di Lufthansa Group. L’ammissione della compagnia aerea italiana a Star Alliance, la più grande alleanza aeronautica mondiale, è di fondamentale importanza per questo. I preparativi sono già iniziati. L’adesione ufficiale di ITA Airways a Star Alliance è prevista per la prima metà del 2026. Di conseguenza, ITA Airways ha già avviato il ritiro dall’alleanza SkyTeam (leggi anche qui).

Anche la cooperazione tra ITA Airways e Lufthansa Cargo verrà rapidamente intensificata nell’airfreight sector. Le prime offerte congiunte per i clienti cargo saranno disponibili su rotte selezionate già dalla prossima estate”, prosegue Lufthansa Group.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Ora che ITA Airways è diventata membro della nostra famiglia di compagnie aeree qualche giorno fa, vogliamo accelerare rapidamente la fusione, in modo che ITA Airways e i suoi passeggeri, così come gli ospiti delle nostre altre passenger airlines, possano beneficiare rapidamente dei vantaggi di un Lufthansa Group ampliato. Siamo anche fiduciosi che ITA Airways realizzerà un profitto già quest’anno. Tutto sommato, siamo convinti che oggi, l’inizio dell’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group, segni l’inizio di una storia di successo comune per i clienti, i dipendenti e gli azionisti di ITA Airways e Lufthansa Group”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)