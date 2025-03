SAS amplia la sua rete globale con ulteriori Delta codeshare destinations

SAS annuncia l’espansione della sua partnership con Delta Air Lines, offrendo un’ampia gamma di nuove opzioni transatlantiche e garantendo un’esperienza di viaggio più comoda tra Scandinavia e Nord America.

A partire dal 2 aprile 2025, i clienti beneficeranno di un codeshare ampliato tra i partner SkyTeam SAS e Delta. L’accordo presenterà una gamma più ampia di destinazioni e frequenze aumentate, offrendo un viaggio più snello e comodo.

L’hub globale di SAS a Copenhagen Airport otterrà numerose opzioni di volo aggiuntive per gli Stati Uniti, tutte disponibili tramite un’unica prenotazione. Nella stagione estiva, ciò include 21 partenze settimanali per New York e 10 per Minneapolis. Da Arlanda, le partenze per New York aumenteranno di 20 voli a settimana.

“Siamo lieti di portare la nostra partnership con Delta al livello successivo, rendendo ancora più facile per i nostri clienti viaggiare per il mondo con più scelte che mai. Questa crescita ci consente di rafforzare il nostro impegno nel fornire un servizio eccellente e una connettività globale senza interruzioni”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

L’accordo ampliato garantirà reciproci codeshare and frequent flyer benefits, consentendo ai viaggiatori di guadagnare e riscattare SAS EuroBonus points o miglia con Delta SkyMiles su entrambi i vettori.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS – Delta Air Lines)