Lufthansa e l’UFO union concordano un nuovo part-time collective agreement

Lufthansa informa: “Buone notizie per i Lufthansa Airlines cabin crew e quindi anche per i passeggeri: Lufthansa e il sindacato UFO hanno concordato un nuovo part-time collective agreement. I comitati competenti di entrambe le parti hanno già dato la loro approvazione. Il contratto collettivo entrerà in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2025.

Il nuovo collective agreement unisce gli interessi del cabin staff e di Lufthansa Airlines: regole ulteriormente sviluppate portano a una pianificazione più affidabile per i dipendenti e migliorano l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Di conseguenza, Lufthansa Airlines trae vantaggio dal long-term and needs-based personnel planning per il part-time work. Il nuovo contratto collettivo aiuta anche a semplificare le normative interne”.

Michael Niggemann, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG responsible for Human Resources & Legal: “Siamo lieti di essere riusciti a concordare questo nuovo part-time collective agreement dopo un intenso processo di negoziazione con il sindacato UFO. Ancora una volta, questo dimostra che la concentrazione e un approccio orientato agli interessi portano a buone soluzioni. Di conseguenza, il nuovo contratto collettivo aumenta la flessibilità per il nostro cabin staff presso Lufthansa Airlines, ma ci aiuta anche a rispondere ancora meglio alla seasonal market demand dei nostri clienti”.

