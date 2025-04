IATA: la crescita della domanda passeggeri rallenta leggermente a febbraio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sulla global passenger demand a febbraio 2025.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 2,6% rispetto a febbraio 2024. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 2,0% su base annua. Il load factor a febbraio è stato dell’81,1% (+0,4 ppt rispetto a febbraio 2024).

La domanda internazionale è aumentata del 5,6% rispetto a febbraio 2024. La capacità è aumentata del 4,5% su base annua e il load factor è stato dell’80,2% (+0,9 ppt rispetto a febbraio 2024).

La domanda domestica è diminuita dell’1,9% rispetto a febbraio 2024. La capacità è diminuita dell’1,7% su base annua. Il load factor è stato dell’82,6% (-0,2 ppt rispetto a febbraio 2024).

“Sebbene la crescita del traffico abbia rallentato a febbraio, gran parte di ciò può essere spiegato da fattori tra cui l’anno bisestile e il capodanno lunare che cade a gennaio rispetto a febbraio dell’anno scorso. Il traffico di febbraio ha raggiunto il massimo storico e il numero di voli programmati è destinato a continuare ad aumentare a marzo e aprile. Ma dobbiamo tenere d’occhio gli sviluppi in Nord America, che hanno visto cali sia nel traffico domestico che in quello internazionale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“La recente chiusura di Heathrow ci ha ricordato ancora una volta che l’attuale passenger rights regime in vigore in Europa e nel Regno Unito non è adatto allo scopo. I costi annuali di risarcimento, assistenza e cura ammontano a miliardi. Fortunatamente, la presidenza polacca dell’UE ha riconosciuto che questo è un freno alla competitività europea e sta portando avanti riforme tanto necessarie e attese da tempo per EU261. Mentre molte delle riforme proposte sono sensate, il pacchetto si ferma prima di una vera soluzione. Anche con le riforme, EU261 continuerà a colpire le compagnie aeree con sanzioni anche se la causa principale dei ritardi è un incidente infrastrutturale fuori dal loro controllo, come abbiamo visto a Heathrow. Oltre due decenni di EU261 non hanno visto una riduzione dei ritardi perché i fornitori di infrastrutture non hanno incentivi a migliorare. Purtroppo per i viaggiatori europei, è probabile che vedremo questo ripetersi nella stagione di punta dei viaggi di quest’estate. Una vera riforma di EU261 deve garantire che tutte le parti responsabili dei ritardi abbiano un interesse nelle conseguenze”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

La crescita degli RPK internazionali è scesa al 5,6% a febbraio anno su anno, in calo rispetto alla crescita del 12,3% a gennaio. Tuttavia, questa crescita ha comportato che tutte le regioni, eccetto il Nord America, abbiano stabilito livelli record della domanda a febbraio.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno raggiunto un aumento della domanda del 9,5% anno su anno. La capacità è aumentata dell’8,3% anno su anno e il load factor è stato pari all’85,7% (+0,9 ppt rispetto a febbraio 2024).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 5,7% su base annua. La capacità è aumentata del 4,9% su base annua e il load factor è stato pari al 75,5% (+0,5 ppt rispetto a febbraio 2024).

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 3,1% su base annua. La capacità è aumentata dell’1,3% su base annua e il load factor si è attestato all’81,9% (+1,4 ppt rispetto a febbraio 2024).

I vettori nordamericani hanno registrato un calo della domanda dell’1,5% su base annua. La capacità è diminuita del 3,2% su base annua e il load factor è stato del 78,9% (+1,3 ppt rispetto a febbraio 2024).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 6,7% su base annua. La capacità è salita del 9,9% su base annua. Il load factor è stato pari all’81,7% (-2,5 ppt rispetto a febbraio 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 6,7% su base annua. La capacità è aumentata del 4,0% su base annua. Il fattore di carico è salito al 75,3% (+2,0 ppt rispetto a febbraio 2024).

Domestic Passenger Markets

L’RPK domestico è sceso dell’1,9% rispetto al febbraio precedente. I load factor sono rimasti pressoché invariati (-0,2 ppt). Il calo del traffico in Cina (-3,2%) è stato probabilmente dovuto al capodanno lunare che è caduto a gennaio di quest’anno rispetto a febbraio 2024. Il calo della fiducia dei consumatori statunitensi potrebbe aver contribuito al calo del -4,2% del traffico domestico statunitense. L’India ha continuato a registrare una forte domanda (+13,2%) con un load factor al 90,3% (+1,4 ppt rispetto a febbraio 2024).

(Ufficio Stampa IATA)