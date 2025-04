SAS svela la più grande espansione estiva di sempre, introducendo 28 nuove rotte in 17 paesi

Scandinavian Airlines è pronta a migliorare la connettività in Scandinavia e oltre con il lancio del suo summer 2025 traffic program, affermando ulteriormente Copenaghen Airport come hub globale.

“L’ampia espansione porta il totale a 278 rotte per la stagione, rafforzando il ruolo di SAS nel collegare l’Europa settentrionale al mondo e offrendo ai viaggiatori opzioni di viaggio più efficienti e convenienti.

Il summer 2025 schedule di SAS è il più grande finora in termini di portata internazionale, fornendo un totale di 23 milioni di posti, un aumento di 2,2 milioni di posti rispetto all’anno precedente. Questo progresso include Madrid, Budapest, Cracovia, Lione, Wroclaw e Nuuk in Groenlandia, tra gli altri, con la maggior parte dei voli in partenza da Copenhagen, completata da frequenti collegamenti da Oslo, Stoccolma e altre città scandinave.

Il programma include anche nuove rotte intercontinentali per Seoul con quattro voli settimanali, Seattle con cinque voli settimanali e Beirut con tre partenze settimanali da Copenhagen e due da Stoccolma. Stoccolma offrirà anche nuovi voli diretti per Reykjavík e Bodø. Oslo avrà voli giornalieri per New York (JFK) e voli settimanali per Rodi, mentre Bergen vedrà due nuovi voli settimanali per Malaga.

Il summer program ampliato rafforza Copenhagen Airport come hub globale per viaggi internazionali senza interruzioni da e per l’Europa settentrionale. La sua posizione strategica garantisce collegamenti fluidi ed efficienti per i passeggeri che viaggiano attraverso la regione o da e per il resto del mondo.

In Svezia, l’investimento nel traffico domestico ha portato a una rete ampliata e ampiamente migliorata prima della stagione estiva, con un aumento del 54% dei voli. Questa crescita, che include l’apertura delle nuove rotte verso Halmstad e Kalmar all’inizio di quest’anno, è in linea con i piani presentati alla fine del 2024, rendendo SAS il principale vettore in Svezia che offre maggiore flessibilità e la connettività più completa fino ad oggi, sia a livello domestico che internazionale”, afferma SAS.

“Questo summer program rappresenta un’importante pietra miliare per SAS, poiché ci imbarchiamo nella nostra più grande espansione estiva di sempre, introducendo 28 nuove rotte e aumentando significativamente la capacità a 23 milioni di posti. Ampliando la nostra rete e ottimizzando le opzioni di viaggio, forniremo ai nostri clienti un accesso senza pari a destinazioni in Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente, continuando al contempo a consolidare il ruolo di Copenhagen come hub di viaggio europeo di livello mondiale”, afferma Henrik Winell, Vice President Network, SAS.

“Come misura aggiuntiva per migliorare la connettività tramite l’aeroporto di Copenhagen, SAS sta aumentando i servizi su diverse rotte popolari, tra cui Toronto, Berlino, Firenze e Praga. Questi miglioramenti creeranno il 70% in più di opportunità di collegamento tra le 122 destinazioni servite dall’hub di Copenhagen.

Mentre SAS espande il suo network, la compagnia aerea rimane impegnata a essere una forza trainante nella trasformazione continua dell’aviazione verso una maggiore sostenibilità. Attraverso la modernizzazione della flotta, un maggiore utilizzo di sustainable aviation fuel (SAF) e continui miglioramenti dell’efficienza, SAS continua a lavorare per ottenere viaggi aerei più sostenibili, migliorando al contempo la connettività. Le partnership strategiche svolgono un ruolo chiave in questa transizione, promuovendo innovazione e collaborazione per accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni, per un futuro più sostenibile nell’aviazione”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)