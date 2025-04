Iberia rafforza la sua organizzazione per implementare in modo più efficace il suo nuovo piano strategico

Iberia sta rafforzando la sua struttura per essere in grado di implementare in modo più efficace il suo prossimo piano strategico, il 2030 Flight Plan, che la compagnia presenterà a giugno.

“La compagnia aerea sta intraprendendo una nuova fase di trasformazione, con l’ambizione di potenziare il suo business al massimo del suo potenziale. A tal fine, sta annunciando la promozione interna di due dei suoi dirigenti che occuperanno due nuove posizioni nel suo Management Committee:

– Customer Division, guidata da Beatriz Guillén.

– Strategy, Transformation and Sustainability Division, guidata da Diego Fernández.

Finora, le funzioni della Customer Division erano integrate nella Commercial Division. Ora, questa area avrà di nuovo una propria posizione nel Management Committee, come prima della pandemia.

La Customer Division sarà guidata da Beatriz Guillén, che è stata director of Global Sales and Loyalty. Questa divisione integra le diverse aree aziendali orientate a un contatto più diretto con il cliente: Customer Experience, Customer Engagement, CRM & Marketing Automation e Loyalty.

Diego Fernández Ortiz, finora Director of Strategy, entrerà a far parte del Management Committee e assumerà anche le aree Transformation, provenienti dal Finance Department, e Environmental Sustainability, precedentemente integrate nel Corporate Department”, afferma Iberia.

“Questo nuovo management team guiderà l’implementazione del 2030 Flight Plan. Consapevole del ruolo essenziale della sostenibilità ambientale e, in particolare, dell’uso del Sustainable Aviation Fuel (SAF) nella costruzione del futuro della compagnia, Iberia incorpora la Environmental Sustainability area in questo dipartimento, che fornirà una visione più strategica dell’acquisizione di SAF e della promozione della produzione di questo carburante in Spagna.

Tutte le questioni relative all’impatto sociale positivo di Iberia rimangono nella Corporate Division”, prosegue Iberia.

“I membri e le posizioni del nuovo Iberia Management Committee sono le seguenti:

Marco Sansavini, Chairman and Chief Executive.

Gabriel Perdiguero, Chief Financial and Technology Officer.

María Jesús López Solás, Chief Commercial, Network Development and Alliances Officer.

Ramiro Sequeira, Chief Operating Officer.

Juan Cierco, Chief Corporate Officer.

María Bello, Chief People and Diversity Officer.

José Luis de Luna, General Counsel and Chief of Labour Relations, and Human Resources.

Enrique Robledo, Chief Technical Officer.

Beatriz Guillén, Chief Customer Officer.

Diego Fernández, Chief Strategy, Transformation and Sustainability Officer“, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia)