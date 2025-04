Il Cessna Caravan celebra 40 anni di avventure, come uno degli aerei più versatili del settore

Textron Aviation ha annunciato oggi che l’azienda festeggerà il 40° anniversario del Cessna Caravan single-engine utility turboprop durante tutto l’anno, riconoscendone la crescita e la popolarità in tutto il mondo negli ultimi quattro decenni.

Il Cessna Caravan è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

“I clienti continuano a scegliere il Caravan per la sua grande versatilità nel supportare un’ampia gamma di operazioni”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing, Textron Aviation. “L’aereo può andare quasi ovunque: sull’acqua, nell’entroterra e su terreni accidentati senza piste. Che la loro missione sia commerciale, umanitaria o una grande avventura, i nostri clienti si affidano al Caravan in tutto il mondo”.

“La piattaforma Cessna Caravan, che include anche il Cessna Grand Caravan EX, ha più di 3.100 velivoli consegnati ed è certificata in 100 paesi. L’aereo ha accumulato oltre 25 milioni di ore di volo a livello globale.

Textron Aviation continua a impegnarsi per migliorare le capacità del Caravan, assicurandosi che continui a soddisfare le mutevoli esigenze di piloti, passeggeri e appassionati di aviazione in tutto il mondo.

Il cockpit dell’aereo è attualmente dotao dell’avionica G1000 NXi di Garmin con le ultime tecnologie e connettività. Si prevede che nel 2025 entrerà in servizio un flight deck più luminoso e modernizzato con nuovi backlit panels e altri comfort”, afferma Textron Aviation.

“Concepito come un robusto utility aircraft con bassi costi operativi, la prima consegna del Caravan è stata celebrata nel 1985. L’aereo è rinomato per la sua capacità di operare in aree remote con cambiamenti climatici estremi, terreni montuosi e luoghi di atterraggio difficili. Oggi i Caravan sono utilizzati da government agencies, law enforcement and militaries, air ambulance services, freight haulers, corporations and humanitarian organizations”, conclude Textron Aviation.

Textron Aviation e Aeromot stipulano un accordo di cooperazione a vantaggio dei proprietari e degli operatori di Cessna Caravan in tutto il mondo

Textron Aviation, in collaborazione con Aeromot Aeronaves e Motores S.A., ha annunciato oggi un accordo di cooperazione per sviluppare una in-air openable jump/cargo drop door per Cessna Caravan aircraft presso la Aeromot facility in Brasile. Aeromot è una aeronautical technology company specializzata nella vendita di aeromobili, parti e componenti, manutenzione aeronautica e soluzioni per missioni speciali.

“Textron Aviation fornirà dati tecnici e ingegneristici, consentendo ad Aeromot di sviluppare un Brazilian Supplemental Type Certificate (STC) per l’installazione della in-air openable jump/cargo drop door per gli aeromobili Cessna Caravan. L’STC sarà rilasciato dalla Brazilian National Civil Aviation Agency (ANAC).

Si prevede che l’STC sarà disponibile per la flotta mondiale di aeromobili Cessna Caravan. La in-air openable jump/cargo drop door sarà disponibile come optional Textron Aviation factory installation per i nuovi aeromobili di produzione, una volta certificata”, afferma Textron Aviation.

“Il Brasile ospita oltre 200 Cessna Caravan, dai general aviation owner and commercial operators alla Brazilian Air Force e a diverse State Police organizations”, afferma Bob Gibbs, vice president, Special Missions Sales, Textron Aviation. “Questa opportunità di lavorare con il team di ingegneria Aeromot per sviluppare questa opzione andrà a vantaggio dei clienti Cessna Caravan non solo in Brasile, ma in tutto il mondo”.

“La progettazione e la produzione di questa Caravan option presso Aeromot supporteranno le opportunità di lavoro a Rio Grande do Sul, in Brasile”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)