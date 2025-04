Tecnam presenta nuove varianti per il P2012 Special Mission

Tecnam presenta le ultime aggiunte alla sua rinomata serie di velivoli P2012: il P2012 Special Mission con una Continental engine option e una Short TakeOff and Landing (STOL) variant. Questi nuovi modelli rafforzano l’impegno di Tecnam nel fornire un’offerta varia ma versatile agli Special Mission customers in tutto il mondo.

“Il P2012 Special Mission si basa sul comprovato successo della piattaforma P2012, offrendo una flessibilità senza pari per una varietà di applicazioni, tra cui sorveglianza aerea, pattugliamento di confine, evacuazione medica, mappatura del terreno, mappatura geografica, paracadutismo, trasporto merci e configurazioni più personalizzate. Gli operatori ora possono scegliere tra due opzioni motore: il Lycoming TEO-540-C1A precedentemente esistente e il Continental GT-SIO-520S introdotto di recente, garantendo prestazioni ottimali per requisiti di missione specifici.

Progettato per operazioni negli ambienti più difficili e ampliando l’offerta per i nostri Special Mission customers in tutto il mondo, con la nuova opzione motore, ora tutte e tre le varianti dell’aereo (Traveller Lycoming, Traveller Continental e STOL Continental) possono essere declinate come uno Special Mission Platform aircraft. Il P2012 Traveller Continental SMP riporta il “classic” piston engines management, garantendo maggiore autonomia, resistenza e un engine layout intuitivo, mentre la variante P2012 STOL Continental SMP aggiunge anche eccezionali takeoff and landing performance su piste corte e non preparate, con la sua extended 16,6-meter wingspan e enhanced lift devices, riducendo così significativamente la lunghezza della pista richiesta”, afferma Tecnam.

“La variante Sentinel SMP di Tecnam porta la special mission aviation a nuovi livelli, offrendo una soluzione ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) completamente personalizzabile e conveniente con capacità multi-missione. La configurazione standard dell’aeromobile è di 2 piloti (pilota singolo certificato) + fino a 5 operatori/osservatori/comandanti di missione.

Sia la variante Traveller che quella STOL Continental Special Mission sono dotate della più recente suite avionica Garmin G1000 NXi e del pilota automatico GFC-700, che garantiscono facilità di utilizzo e una maggiore consapevolezza della situazione. La spaziosa cabina da 9-11 posti, l’aria condizionata all’avanguardia e i sistemi avanzati di riduzione del rumore offrono un comfort superiore sia per l’equipaggio che per i passeggeri”, prosegue Tecnam.

“Le varianti P2012 Special Mission e STOL riflettono l’impegno continuo di Tecnam per l’innovazione e la versatilità”, ha affermato Giovanni Pascale Langer, Managing Director of Tecnam. “Offrendo sia le opzioni di motore Lycoming che Continental e migliorando le prestazioni a corto raggio, stiamo garantendo ai nostri clienti l’aereo più efficiente, adattabile e capace per le loro esigenze di missione”.

Francesco Sferra, P2012 & Special Mission Platforms Sales and Business Development Manager at Tecnam, ha affermato: “Nella crescente domanda di piattaforme per missioni speciali capaci e sicure, ma accessibili e convenienti, Tecnam ha compiuto un altro passo innovativo aggiungendo altre due varianti al suo inventario di velivoli SMP. Il P2012 Continental SMP e il P2012 STOL SMP offrono maggiore autonomia e resistenza, gestione e manutenzione semplificate, costi operativi inferiori e garantiscono anche l’accesso alle piste di atterraggio più estreme e impegnative del mondo. Le Special Mission Platform variants di recente introduzione coprono un ampio spettro di missioni speciali, pur posizionandosi più vicino alla loro area operativa e con una maggiore persistenza sull’obiettivo”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)