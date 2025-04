News Brevi – 02.04.2025

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MARZO 2025: PRIMA EUROPEAN AIRLINE A TRASPORTARE 200 MILIONI DI PASSEGGERI IN UN ANNO – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di marzo 2025. A marzo Ryanair Group ha trasportato 15,0 milioni di passeggeri (marzo 2024: 13,6 milioni, +10%), con un load factor del 93% (invariato rispetto a marzo 2024). Ryanair ha operato oltre 84.000 voli a marzo 2025. Il dato rolling sui 12 mesi a marzo 2025 si attesta a 200,2 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 94% (invariato).

AERONAUTICA MILITARE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: FIRMATO ACCORDO PER L’ADDESTRAMENTO DI PILOTI MILITARI LIBICI IN ITALIA – Martedì 25 marzo, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ed il capo della forza aerea libica, il Chief of Staff della Libyan Air Force (LYAF), Major General Amhamed Gojel, hanno firmato un accordo tecnico bilaterale sull’addestramento in favore dei piloti militari libici. Il documento è stato firmato in modalità a distanza, tramite collegamento in videochiamata tra gli uffici dei due Generali, in Italia ed in Libia. L’accordo assume una rilevanza significativa in quanto costituisce il primo accordo di cooperazione bilaterale con la Forza Aerea libica nel settore dell’addestramento al volo con durata di validità triennale e prevede l’invio in Italia di piloti e istruttori di volo libici, ai corsi di addestramento al volo presso il 70° Stormo di Latina e il 61° Stormo di Lecce Galatina (fasi 2 e 3 dell’iter addestrativo). Parte della formazione teorica si svolgerà anche presso il Centro di Formazione Aviation English di Loreto (AN), la scuola di lingue straniere dell’Aeronautica Militare. L’intesa sottoscritta è un’ulteriore riprova del livello di eccellenza raggiunto dalla Forza Armata nel settore dell’addestramento al volo, nonché un significativo consolidamento della cooperazione con un Paese partner estremamente importante nell’ambito della sicurezza e della stabilità dell’area mediterranea. Il Generale Goretti, prima di procedere alla sigla dell’accordo, ha dichiarato di essere “estremamente soddisfatto e orgoglioso dell’ottimo lavoro svolto insieme per giungere alla firma di questo accordo che sono convinto sarà l’inizio di un percorso di proficua collaborazione che legherà ancora di più la Libia e l’Italia”, L’intesa entra in vigore alla data della firma e disciplina i vari aspetti del percorso addestrativo negli specifici programmi erogati dal 207° Gruppo Volo del 70° Stormo e dal 214° Gruppo Volo del 61° Stormo. La sottoscrizione dell’intesa fornisce la necessaria cornice normativa, amministrativa e procedurale che regola tutte le attività relative alla fornitura di addestramento al personale della LYAF. La collaborazione si aggiunge inoltre ad altre importanti attività formative già erogate dall’Aeronautica Militare a beneficio del personale militare libico quali il corso per controllori del Traffico Aereo presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo di Pratica di Mare (RM) e la frequenza dei corsi presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO – Enac informa: “In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, Enac rinnova il suo impegno per rendere il viaggio aereo accessibile a tutti, nessuno escluso. Con il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto”, l’Enac supporta le persone autistiche e le loro famiglie con l’obiettivo di rendere più serena l’esperienza del viaggio aereo. Il progetto, lanciato da Enac nel 2015, vede la collaborazione delle associazioni che si occupano di autismo, di Assaeroporti, di Aeroporti 2030, delle società di gestione aeroportuale e, dal 2022, di ITA Airways, prima compagnia ad aver aderito offrendo simulazioni del volo. Per saperne di più su sul progetto “Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto”, visitare questa pagina: https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri-mobilita-ridotta-prm/autismo-in-viaggio-attraverso-laeroporto“.

AIR CANADA INAUGURA IL NUOVO COLLEGAMENTO TRA VANCOUVER E MANILA – Air canada informa: “Air Canada celebra l’inaugurazione dei suoi nuovi voli internazionali che collegano Vancouver e Manila, consolidando la presenza della compagnia aerea nel Sud-est asiatico e supportando la strategia indo-pacifica del Canada. Il lancio del servizio per Manila posiziona inoltre Air Canada come la compagnia aerea nordamericana che serve il maggior numero di destinazioni non-stop nel Sud-est asiatico. I festeggiamenti presso l’YVR Pacific hub della compagnia aerea si sono tenuti il 1° aprile e di nuovo prima della partenza del volo AC017 alle 01:55 del 2 aprile. Il volo arriva a Manila alle 06:20 ora locale del 3 aprile”. “Siamo orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea canadese a volare nelle Filippine, sfruttando i legami di lunga data tra i nostri paesi per rendere più comodo che mai visitare familiari e amici, condurre affari o andare in vacanza. Con oltre un milione di filippini che vivono in Canada e rappresentano un mercato importante, i servizi aerei diretti sono un catalizzatore per facilitare il turismo, il commercio e la connettività e rappresentano il modo più veloce per viaggiare a Manila. Che tu inizi o termini il tuo viaggio presso il nostro Vancouver Pacific hub o una delle nostre destinazioni di rete comodamente collegate, siamo entusiasti di darti il benvenuto a bordo del nostro nuovo Asia-Pacific flight”, afferma Mark Galardo, Air Canada’s Executive Vice President, Revenue and Network Planning, & President, Cargo. “Siamo lieti di dare il benvenuto a questo nuovo servizio per Manila e ringraziamo Air Canada per il suo continuo investimento in YVR come parte della loro rete in crescita tra Canada, Filippine e oltre”, ha affermato Tamara Vrooman, Presidente e CEO di YVR. “Questa nuova rotta non-stop si basa sul nostro già forte accesso aereo alla regione Asia-Pacifico e faciliterà ancora più collegamenti successivi, consentendo maggiori viaggi e scambi commerciali da YVR”. “I voli di Air Canada per Manila rappresentano la dodicesima rotta della compagnia aerea nel suo transpacific network da Vancouver. Per l’estate 2025, Air Canada offrirà oltre 180 voli settimanali tra il Canada e il Pacifico”, conclude Air Canada.

UNITED AMPLIA LA SUA RETE CON NUOVI VOLI PER BANGKOK, HO CI MINH CITY, ADELAIDE E MANILA – United informa: “United ha annunciato oggi che intende essere l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli per Bangkok, Thailandia, e Ho Chi Minh City, Vietnam, con un nuovo servizio giornaliero da Hong Kong previsto per questo autunno. Questi nuovi voli saranno programmati per offrire collegamenti più facili per i viaggiatori provenienti da tutto il Nord America, per aiutare a soddisfare la crescente domanda di viaggi verso queste destinazioni. A partire dall’11 dicembre, United lancerà i primi voli non-stop tra gli Stati Uniti e Adelaide, Australia, giusto in tempo per l’estate australiana. Con l’aggiunta di questo servizio stagionale trisettimanale, United è ora la compagnia aerea leader per l’Australia dagli Stati Uniti continentali, offrendo anche voli per Sydney, Brisbane e Melbourne. Inoltre, United sta anche aggiungendo un secondo volo giornaliero tra San Francisco e Manila. A partire dal 25 ottobre, i viaggiatori di entrambe le città avranno la possibilità di scegliere un volo diurno o serale per una maggiore comodità. United è l’unica compagnia aerea statunitense a servire le Filippine, con servizi sia per Manila che per Cebu. Con queste nuove rotte, United offrirà ora voli dagli Stati Uniti a 32 diverse città nella regione del Pacifico, quattro volte di più rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense, consolidando ulteriormente il suo status di ‘world’s largest airline’ con la rete internazionale più estesa”. “In United, stiamo cambiando il modo in cui le persone pensano a dove viaggiare, offrendo il miglior accesso per vedere ed esplorare il mondo, che sia per relax, avventura o lavoro”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President, Global Network Planning and Alliances, United. “Offriamo più del best schedule e delle migliori opzioni di viaggio: mettiamo in contatto i clienti con destinazioni ricercate e opportunità per esplorare nuove, vivaci città”. I biglietti per i voli per Adelaide e per i nuovi voli per Manila sono ora in vendita su United.com e sull’app United. I biglietti per i voli per Bangkok e Ho Chi Minh City saranno disponibili per la vendita in un secondo momento. “United diventerà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli per Bangkok, Thailandia e Ho Chi Minh City, Vietnam; il servizio giornaliero partirà questo ottobre da Hong Kong, con collegamenti one-stop da Los Angeles e San Francisco. United offrirà il primo servizio non-stop per Adelaide, Australia dagli Stati Uniti; i voli tre volte alla settimana inizieranno a dicembre da San Francisco. La compagnia aerea aggiungerà anche un secondo volo giornaliero tra San Francisco e Manila a partire da ottobre, offrendo ai clienti opzioni di viaggio diurne e serali in entrambe le direzioni”, conclude United.

TEXTRON AVIATION CELEBRA 10 ANNI DEL TOP HAWK PROGRAM CON QUATTRO NUOVI DESTINATARI, TRA CUI IL PRIMO IN UK – Textron Aviation ha annunciato il decimo anniversario dell’innovativo Top Hawk program dell’azienda, progettato per fornire agli studenti l’accesso all’aereo da addestramento più popolare al mondo, il Cessna Skyhawk. Come parte di questa pietra miliare, che coincide con il 70° anniversario dell’iconico aereo, i partecipanti del 2025 includono United Flight Systems, Lunken Flight Training Center, Flex Air e VNE Aviation, il primo destinatario del programma nel Regno Unito. Il Cessna Skyhawk è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. “Con una domanda di oltre 200.000 nuovi piloti a livello globale nel prossimo decennio, è fondamentale supportare i giovani che cercano opportunità nell’aviazione”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketin. “Lo Skyhawk offre agli studenti una piattaforma di addestramento al volo tecnologicamente avanzata, assicurando che gli studenti delle Top Hawk organizations siano dotati di equipaggiamenti di alta qualità come pietra angolare della loro carriera”. “Dal lancio del programma nel 2015, Textron Aviation ha collocato quasi 50 Cessna Skyhawk presso le Top Hawk organizations partecipanti in tutto il mondo per ispirare il viaggio del volo e supportare il settore con una solida pipeline di aviatori qualificati. Come partecipante a Top Hawk, ogni organizzazione riceve un Cessna Skyhawk nuovo di fabbrica, con brand personalizzato, da utilizzare per tutta la durata del programma per lo student pilot training e per promuovere l’addestramento dei piloti in air show, concorsi di aviazione ed eventi di reclutamento”, afferma Textron Aviation. “Lo Skyhawk è considerato l’aereo preferito per l’addestramento dei piloti ed è il monomotore più popolare nella storia dell’aviazione. Da quando l’aereo ha preso il volo per la prima volta nel 1955, sono stati consegnati più di 45.000 aerei Cessna 172 a clienti in tutto il mondo, un numero maggiore di qualsiasi altro aereo nel settore. Noto per la sua semplicità, robustezza e affidabilità, lo Skyhawk è rapidamente diventato il preferito tra le scuole di volo e i piloti privati. Lo Skyhawk monomotore a quattro posti ad ala alta è rinomato per offrire una combinazione di caratteristiche moderne, tra cui l’avionica Garmin G1000 NXi con connettività wireless, uno standard angle-of-attack display system e affidabilità comprovata. I nuovi e moderni interni del Cessna Skyhawk includono caratteristiche come power headset plugs su ogni sedile, porte di ricarica USB e sedili migliorati per un maggiore comfort. L’aereo è inoltre dotato di un’elica a passo fisso in alluminio McCauley, che garantisce maggiore affidabilità e durata operativa, e di un motore Lycoming IO-360-L2A da 180 cavalli”, conclude Textron Aviation.

NUOVA NOMINA PER AMERICAN AIRLINES – American Airlines Group ha annunciato oggi la nomina di Anthony (Tony) J. Richmond come Executive Vice President, Corporate Affairs, and Chief Legal Officer, a partire dal 5 maggio. In questo ruolo, Richmond farà parte del senior leadership team della compagnia aerea e riferirà al CEO di American, Robert Isom. “Tony è stato un importante consulente per la nostra compagnia aerea per oltre 15 anni e siamo entusiasti di averlo in questo ruolo di leadership fondamentale”, ha affermato Isom. “Data la sua conoscenza del nostro team, della nostra compagnia aerea e del settore, questa sarà una transizione senza intoppi. Non vediamo l’ora di vedere tutte le grandi cose che Tony e il nostro team legale faranno per American negli anni a venire”. Richmond guiderà il Legal Affairs team di American e dirigerà la legal and labor relations strategy per la compagnia aerea.

TECNAM ANNUNCIA L’INTERRUZIONE DELLA PARTNERSHIP CON TECNAM FRANCE – Tecnam Aircraft informa: “Tecnam annuncia che, a partire da aprile 2025, Tecnam France non farà più parte del nostro official dealer network. La partnership con Tecnam France è terminata in conformità con i termini contrattuali e non verrà rinnovata. Vorremmo esprimere il nostro sincero apprezzamento per il lavoro svolto da Tecnam France, e in particolare dal suo proprietario, Mr. Franck Luthi, per la sua dedizione e il suo supporto sin dall’inizio del nostro rapporto. Tecnam France rimarrà un Authorised Tecnam Service Centre, continuando a fornire maintenance and repair services ai nostri stimati clienti in Francia. Sebbene Tecnam France non sarà più autorizzata a rappresentare o vendere aeromobili Tecnam, il nostro global network of authorised dealers and service providers rimane disponibile per supportare tutte le vendite, i servizi e le richieste di aeromobili. Per trovare il rivenditore autorizzato o il partner di assistenza più vicino, visitare: www.tecnam.com/locator”.

È ITALIANO IL PRIMO ULTRALEGGERO CON TURBINA AERONAUTICA – “Il G-250Eagle Turbine, rivoluzionario elicottero di Avio Solution S.r.l, azienda italiana all’avanguardia nel settore aeronautico, sarà presentato in anteprima mondiale all’esposizione AERO Friedrichshafen 2025 (Germania), dal 9 al 12 aprile 2025 (Stand B5 010). Il G-250Eagle Turbine rappresenta un’autentica eccellenza della produzione italiana, frutto di anni di ricerca e sviluppo condotti con passione e dedizione dall’ingegneria di Avio Solution. Questo elicottero, unico nel suo genere, si distingue per le sue caratteristiche tecniche innovative e per il design raffinato, con una fusoliera blu navy elegante e il logo dell’aquila orgogliosamente esposto. Dal punto di vista della tecnologia, l’G-250Eagle è il primo mezzo al mondo della sua categoria fornito di turbina aeronautica e una trasmissione anch’essa innovativa costituita da una Gear Box di concezione tutta italiana progettata, brevettata e prodotta negli stabilimenti Avio. Il basso costo di manutenzione e le sue caratteristiche lo rendono adatto per ambienti caldi (+45°) e freddi (-35°), ed essendo dotato di filtri particolari, il G-250Eagle è adatto a volare anche su aree desertiche e vulcaniche ed è in grado di rimanere in volo stazionato (Hovering) fino a un’altezza di 4000 metri. E’ dotato di scatola nera e ha un’autonomia di circa 490 km (circa 3 ore). Altri brevetti innovativi e caratteristiche uniche rendono il G-250Eagle di Avio Solution un elicottero davvero performante in tutti gli utilizzi per cui è concepito e ogni dettaglio è curato con la massima attenzione. L’AERO Friedrichshafen 2025 sarà la vetrina ideale per presentare al mondo intero il G-250Eagle Turbine. Avio Solution invita tutti gli appassionati di aviazione e i professionisti del settore a visitare il proprio stand (B5 010) per scoprire da vicino questo elicottero rivoluzionario”, afferma il comunicato di Avio Solution S.r.l.

DELTA SI AGGIUDICA IL 15° POSTO NELLA FORTUNE 100 BEST COMPANIES TO WORK FOR® LIST – Delta informa: “Per il sesto anno, Delta si è aggiudicata un posto nella Fortune 100 Best Companies to Work For® list, salendo al 15° posto. Delta è l’unica compagnia aerea nella classifica, unendosi ad aziende come Hilton, American Express e Wegmans Food Markets, Inc. nella top 15″. “Tutte le persone di Delta dovrebbero essere incredibilmente orgogliose di questo riconoscimento”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Per 100 anni, le nostre persone ci hanno distinto e sono state il fondamento di ciò che rende Delta un ottimo posto di lavoro, e continueranno a spingerci avanti nel nostro prossimo secolo”. “Gli esperti di cultura aziendale di Great Place To Work selezionano ogni anno le Fortune 100 Best Companies to Work For®. Queste selezioni si basano in gran parte sul feedback dei dipendenti e riconoscono i datori di lavoro con un’ottima cultura aziendale”, prosegue Delta. “Onori come questo dimostrano l’importanza del nostro impegno con tutti in Delta di investire in voi, dal giorno in cui venite assunti fino al giorno in cui andate in pensione”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P. and Chief People Officer. “Quando i nostri dipendenti si sentono apprezzati e accuditi, possono essere pienamente presenti ogni giorno. Possono davvero mettersi dall’altra parte dello sportello e mostrare ai nostri clienti l’attenzione che rende Delta non solo una compagnia aerea, ma un brand amato”.